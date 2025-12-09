2025. december 9. kedd Natália
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán

2025. december 9. 06:25

Nem kell ahhoz baristának lenni, hogy szeressük a frissen őrölt kávébabból készült kávét. Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen. De melyik az, amelyik teszi majd a dolgát minden reggel? És melyik az, amelyik a kifinomult kávészakértő énünket is támogatni fogja az egyenletes és pontosan beállítható szemcseméretű kávéőrlemény elkészítésében? Kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének frissen publikált kávédarálók terméktesztjéből.

Nemzetközi együttműködés eredményeképpen most 14 márka – Bosch, Catler, De'Longhi, Domo, Eta Aromo, Kitchen Aid, Krups, Lauben, Moccamaster, Opus, Sencor, Smeg, Tchibo, Wilfa Svart - 14 elektromos kávédarálójának teszteredményeit tette közzé a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Őrlőköves (10db) és késes (4db) típusokat is vizsgáltak az alábbi szempontok szerint:

  • Kávédarálás (finom, közepes és durva őrlés)
  • Használhatóság (pl. töltés, ürítés, tisztíthatóság)
  • Zajszint (objektív – mért adat, szubjektív – zaj minősége)
  • Kivitelezés minősége

Az őrlőköves technológia produkálta a legjobb és legrosszabb kávédarálási eredményt is. Önmagában tehát nem elég csak a technológia típusát figyelembe vennünk választáskor. A késpengés darálók közepes és durva őrlési beállításon különösen jó eredményt értek el. Ár-érték arányban kedvező választásnak bizonyulnak.

A teszt során a finom őrlés okozta a legnagyobb kihívást: a 14-ből 6 készülék kapott „nagyon jó” minősítést. A jó hír, hogy ezek között 20-40 000 Ft-os készülékek is vannak, nem csak 100 000 Ft-os nagyságrendben találhatunk ilyeneket.

A legtöbb kávédaráló használata egyszerű és intuitív. Ami kihívást tud okozni, az a tisztítás: a finom kávépor statikusan tapad a belső részekhez, és a kivehetetlen őrlőszerkezetű modelleknél ez különösen megnehezíti a tisztántartást.

Különösebben csendes működésre nem számíthatunk: a tesztelt típusok mért zajszintje 71,8 dB – 88,3 dB között mozgott. A Smeg a KitcheAid és az Opus tesztelt típusait ítélték a legbarátságosabb hangúnak a szubjektív értékelést végzők.

A készülékek teljes kivitelezését és a gyártási minőséget is értékelték: a szerkezet masszivitását, az alkalmazott anyagok tartósságát és karc- vagy sérülésállóságát, az egyes alkatrészek kidolgozását és illesztését, valamint a kezelőszervek minőségét. Emellett azt is figyelték, mennyire tartósak a jelölések vagy a festés. A De'Longhi, az Opus, a Moccamaster és a Smeg tesztelt típusai kapták a legjobb értékelést e tekintetben.

A tesztelt termékek átlagára a teszt publikálásakor 5 700 Ft és 133 000 Ft között mozgott. A legjobbnak ítélt termék 79%-os, míg a leggyengébb 54%-os eredménnyel végzett összesítésben. A három legjobb közül a legolcsóbb 20 000 Ft-ért a miénk lehet. De már 5 700 Ft-ért is beszerezhetünk egy korrekten teljesítő darabot, ha nincs szükségünk tökéletesen finom őrlésre.
Címlapkép: Getty Images
