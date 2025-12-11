2025. december 11. csütörtök Árpád
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Lidl nagy német élelmiszerüzletlánc a Designer Outlet Parndorf közelében és a bevásárlószatyrokkal távozó emberek
Vásárlás

Elképesztő, hogy milyen terméket dob a piacra a Lidl: az ünnepekre szánják

Pénzcentrum
2025. december 11. 12:16

Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.

Az Eau de Croissant névre keresztelt, limitált kiadású illatszert a brit parfümkészítő, Sarah McCartney közreműködésével alkották meg, akit az "Egyesült Királyság Parfüm Tündérkeresztanyjaként" is emlegetnek. A parfüm vajas melegséget ígér, anélkül, hogy túlzottan péksütemény illatúvá válna - írja egy amerikai oldal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 15 ml-es, croissant alakú, borostyánszínű üvegbe zárt illat a kiskereskedelmi lánc ünnepi kampányának játékos eleme. A rajongók az Instagram-on, a @lidlus fiókot követve, nyereményjáték keretében juthatnak hozzá a különleges parfümhöz.

Kapcsolódó cikkeink:

Az illatszer megjelenése a Lidl ünnepi ételajánlatához időzítve történt, amely 12 fő megvendégelését teszi lehetővé fejenként 4 dollár alatt. Joel Rampoldt, a Lidl US vezérigazgatója elmondta: "Büszkék vagyunk az új ünnepi ételajánlatunkra, amely segít biztosítani, hogy vásárlóink értékes étkezési élményeket teremthessenek jelentős anyagi teher nélkül."

A Lidl közleményében azt írta, ez a termék az ünnepi filozófiája: nagyszabású vendéglátás kis költségvetésből, miközben párizsi pékség illatát áraszthatjuk.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #lidl #amerika #instagram #nyereményjáték #pékáru #parfüm #amerikai #croissant

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:21
13:16
13:02
12:45
12:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
2025. december 11.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
2025. december 11.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 11. csütörtök
Árpád
50. hét
December 11.
Nemzetközi hegynap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
5
5 napja
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 13:21
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 13:16
Trump lépése után robbant az olajára: ezt mi is megérezzük majd?
Agrárszektor  |  2025. december 11. 12:32
Brutális időjárás Magyarországon: ezt nem láttuk jönni decemberben