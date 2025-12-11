Elképesztő, hogy milyen terméket dob a piacra a Lidl: az ünnepekre szánják

Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.

Az Eau de Croissant névre keresztelt, limitált kiadású illatszert a brit parfümkészítő, Sarah McCartney közreműködésével alkották meg, akit az "Egyesült Királyság Parfüm Tündérkeresztanyjaként" is emlegetnek. A parfüm vajas melegséget ígér, anélkül, hogy túlzottan péksütemény illatúvá válna - írja egy amerikai oldal.

A 15 ml-es, croissant alakú, borostyánszínű üvegbe zárt illat a kiskereskedelmi lánc ünnepi kampányának játékos eleme. A rajongók az Instagram-on, a @lidlus fiókot követve, nyereményjáték keretében juthatnak hozzá a különleges parfümhöz.

Az illatszer megjelenése a Lidl ünnepi ételajánlatához időzítve történt, amely 12 fő megvendégelését teszi lehetővé fejenként 4 dollár alatt. Joel Rampoldt, a Lidl US vezérigazgatója elmondta: "Büszkék vagyunk az új ünnepi ételajánlatunkra, amely segít biztosítani, hogy vásárlóink értékes étkezési élményeket teremthessenek jelentős anyagi teher nélkül."

A Lidl közleményében azt írta, ez a termék az ünnepi filozófiája: nagyszabású vendéglátás kis költségvetésből, miközben párizsi pékség illatát áraszthatjuk.