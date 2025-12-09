2025. december 9. kedd Natália
Automatizált csomagmegőrző kézbesítő rendszerek - GLS, Foxpost, easybox - telepítve egy épület falához, városi környezetben. A szekrények több, különböző méretű rekesszel és egy központi vezérlőpanellel rendelkeznek a biztonságos
Vásárlás

Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot

Pénzcentrum
2025. december 9. 16:33

A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a DPD csomagokat a jövőben az automaták jelentős részéből is át lehet venni. 

A GLS 2025 júniusában nyitotta meg az automatahálózatát a partnerek előtt, a DPD pedig az első belépő. A két vállalat már Németországban és Csehországban is együttműködik, ezt ültetik át most a magyar piacra.

A csomagautomaták iránti kereslet tovább erősödik. A közlés szerint 2023 szeptembere óta megduplázódott az elérhető automaták száma, és mára 9400 fölé emelkedett. A partnerséggel a DPD csomagok több mint 1400 új automatából válhatnak átvehetővé, 2026 elejétől pedig országosan mintegy 3000 átadópont segítheti a rugalmas csomagátvételt a DPD ügyfeleinek.

Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a DPD számára az innováció és a fenntartható működés együtt jár, és a GLS sel kötött megállapodást egy hatékonyabb logisztikai rendszer felé tett lépésnek tartják.

Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezetője azt emelte ki, hogy nemrég telepítették a 2500. automatájukat, a hálózatuk pedig már több mint 740 településen érhető el, összesen mintegy 3500 átadóponttal. Szerinte az együttműködés tovább növeli a hálózat elérhetőségét és a fenntarthatóságát.

A két cég közlése alapján az együttműködés már az idei karácsonyi szezonban is érezhetően bővítheti a rugalmas átvételi lehetőségeket a vásárlóknak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csomagküldés #csomagautomata #online kereskedelem #csomagszállítás #együttműködés #innováció #logisztika #gls

