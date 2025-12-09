A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a DPD csomagokat a jövőben az automaták jelentős részéből is át lehet venni.
A GLS 2025 júniusában nyitotta meg az automatahálózatát a partnerek előtt, a DPD pedig az első belépő. A két vállalat már Németországban és Csehországban is együttműködik, ezt ültetik át most a magyar piacra.
A csomagautomaták iránti kereslet tovább erősödik. A közlés szerint 2023 szeptembere óta megduplázódott az elérhető automaták száma, és mára 9400 fölé emelkedett. A partnerséggel a DPD csomagok több mint 1400 új automatából válhatnak átvehetővé, 2026 elejétől pedig országosan mintegy 3000 átadópont segítheti a rugalmas csomagátvételt a DPD ügyfeleinek.
Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a DPD számára az innováció és a fenntartható működés együtt jár, és a GLS sel kötött megállapodást egy hatékonyabb logisztikai rendszer felé tett lépésnek tartják.
Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezetője azt emelte ki, hogy nemrég telepítették a 2500. automatájukat, a hálózatuk pedig már több mint 740 településen érhető el, összesen mintegy 3500 átadóponttal. Szerinte az együttműködés tovább növeli a hálózat elérhetőségét és a fenntarthatóságát.
A két cég közlése alapján az együttműködés már az idei karácsonyi szezonban is érezhetően bővítheti a rugalmas átvételi lehetőségeket a vásárlóknak.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Egy kutatás szerint a magyarok nagyobb része impulzusvásárló, a legjobban az hat, ha valami alaposan le van árazva.
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás.
Komoly dolog derült ki sokak kedvenc karácsonyi édességeiről: erre kevés magyar vásárló számított 2025-ben
Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
Műfenyő vagy igazi? Pont kerülhetett az ősi vita végére: tisztul a kép, minden ebbe az irányba mutat
A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
