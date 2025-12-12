Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni

A KSH számai szerint tavaly decemberben tovább erősödött a belföldi turizmus, a vidéki szálláshelyek húzták a forgalmat. Idén úgy tűnik, a trend folytatódik: a wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes, programokkal és spa‑élményekkel teli ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.

A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2024 decemberében közel 1,3 millió vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, ami 11 százalékkal több vendéget és 8,4 százalékkal több vendégéjszakát jelentett az előző évhez képest. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma ugyan csak 0,6 százalékkal nőtt, de a külföldi vendégéjszakák 15 százalékkal emelkedtek. A vendégéjszakák 71 százaléka kereskedelmi szálláshelyeken realizálódott, ahol a forgalom 5,4 százalékkal haladta meg a 2023. decemberi adatokat.

A szakértők szerint a vidék a belföldi turizmus hajtóereje, hiszen a vidéki wellness‑szállodákban szinte kizárólag magyar vendégek pihennek az ünnepi időszakban. A fővárosban inkább a külföldiek dominálnak, de a karácsonyi wellness‑trend egyértelműen a belföldi családok körében erősödik. A KSH éves összesítése szerint 2024‑ben a turisztikai szálláshelyeken 5,8 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint 2023‑ban.

Mit várhatunk 2025 decemberében?

A tavalyi növekedés és az előfoglalások alapján a szakma arra számít, hogy idén is teltházközeli forgalom lesz a vidéki wellness‑szállodákban, különösen karácsonytól újévig. A belföldi vendégek száma várhatóan tovább nő, hiszen a magyar családok egyre inkább a kényelmes, szolgáltatásokkal teli ünnepi kikapcsolódást választják az otthoni készülődés helyett.

A vezetők egybehangzóan állítják: a vendégek számára a legnagyobb vonzerő, hogy nem kell otthon sütni-főzni, takarítani, szervezni. A szállodai karácsony kényelmesebb, sokszor még anyagilag is kedvezőbb, hiszen az otthoni ünneplés költségei (étel, ital, dekoráció) megközelítik egy hotelcsomag árát. A vendégek így inkább a közös élményeket választják stressz nélkül.

Idén is nagy lesz a forgalom

A Pénzcentrum által megkérdezett szállodavezetők válaszai egybehangzóak: mindenhol teltházközeli forgalomra számítanak, sok helyen már most alig van szabad szoba.

Az év végi ünnepek nálunk kiemelt időszaknak számítanak, öröm látni‑hallani, ahogy megtelik a szálloda élettel. A karácsony, illetve a két ünnep közötti napok már idén is teltházasak

– mondta el lapunknak Sánta Gábor, a zalakarosi Hotel Karos Spa főkönyvelője.

Új trend van kialakulóban

A közös pont: a vendégek szeretnének megszabadulni az otthoni feladatoktól, és inkább pihenést, közös élményt keresnek. A szállodák kényelmet, programokat és wellness‑élményeket kínálnak.

Néhány évtizede még elképzelhetetlen volt, hogy egy család szállodában töltse a karácsonyt. Ma már ez természetes, mert a szállodák is felkészültebbek a vendégek fogadására. Sok érdekes program közül választhatnak, finom ételekkel, italokkal, wellness kezelésekkel kényeztethetik magukat. Nem kell otthon takarítani, sütni‑főzni, a szállodában ezek a fáradozások is megtakaríthatóak

– hangsúlyozta Kovács Dániel, az Aquaticum Debrecen marketingigazgatója.

Mire érdemes figyelnünk foglaláskor?

A vezetők szerint az ünnepi időszakban különösen fontos a részletek figyelése: sok helyen minimum éjszakaszám van, előrefizetés szükséges, és a programok eltérhetnek a normál kínálattól. Klemm Balázs, a Hotel & More Group vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes kifejezetten a karácsonyi csomagajánlatok közül választani:

Ezek nemcsak szállást és félpanziós ellátást tartalmaznak, hanem különleges ünnepi programokat is. Ilyen lehet például a forraltbor‑ vagy puncskóstolás, zenés est, karácsonyi meglepetés bekészítés a szobában, vagy akár közös karácsonyfadísz‑készítés – mindezek általában kedvezményesebb áron érhetők el.

Mennyivel drágulnak a szobák az ünnepi szezonban?

A közös tapasztalat: az ünnepi időszakban 15–30 százalékos felárra kell számítani, de a vezetők szerint ez természetes, hiszen a kereslet óriási.

Az ünnepi előkészületek – az étel‑ és italköltségek, a fenyőfa, a dekoráció – összességében már közelítik egy szállodai karácsony árát. A rokonlátogatásokkal járó rohanást, a főzésre fordított időt és a gyakran felmerülő családi feszültségeket sokan inkább pihenésre, közös élményekre és kirándulásokra cserélik

– magyarázta Klemm Balázs.

Unatkozni nem fognak a vendégek

A szállodák nemcsak szállást és étkezést kínálnak, hanem különleges ünnepi élményeket is. A gyerekek animátorok által vezetett programokon vesznek részt, a szülők masszázson vagy kozmetikai kezelésen kapcsolódnak ki, este pedig zenés estek, forraltbor‑ és puncskóstolás, közös karácsonyfadísz‑készítés várja őket.

Bakos Ágnes, a Büki Gyógyfürdő Zrt. kommunikációs munkatársa részletesen beszélt arról, milyen spa‑élmények népszerűek az ünnepi időszakban:

Téli kedvencek az aromaterápiás, meleg olajos, forró lávaköves és ayurvéda masszázsok, amelyek segítenek oldani a feszültséget és illatukkal ünnepi hangulatot teremtenek. A narancs, fahéj, alma‑mandula illatok különösen népszerűek ilyenkor, de kimondottan karácsonyi és pezsgőillat is választható. Ami karácsony körül is érvényes: férfi vendégeink a sörös testpakolást masszázzsal és a sörfürdőt részesítik előnyben.

