Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek

Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott. A világ több postaszolgáltatója is hasonló válsággal küzd, miközben a privatizált szereplők gyakran hatékonyabban működnek, mint az államiak.

Dánia lesz az első európai ország, ahol az állami posta az év végén teljesen felhagy a fizikai levelek és képeslapok kézbesítésével – írja az Economist. A rendkívül digitalizált országban gyakorlatilag eltűnt a papíralapú levelezés: a 2000-ben még közel másfél milliárd küldeményt kezelő rendszer mára 90 százalékkal zsugorodott, és a visszaesés üteme 2024-ben tovább gyorsult. Ebben az évben járt le az univerzális szolgáltatási kötelezettség, megnyílt a piac a magánkéz számára, és megszűnt az állami posta áfamentessége is - ennek hatására az árak megugrottak, egy belföldi levél feladása már 29 korona (kb. 1500 forint).

A világ számos postaszolgáltatója hasonló kihívásokkal néz szembe: a csomagforgalom az e-kereskedelem miatt ugyan nő, de a levélforgalom a fejlett országokban összeomlóban van. Több állam privatizálta részben vagy egészben a postáját, és a magánszereplők sok esetben hatékonyabban működnek – ilyen például a DHL által felvásárolt német Deutsche Post vagy a banki és biztosítási szolgáltatásokat is kínáló olasz Poste Italiane. Kevésbé sikeres a cseh tulajdonban lévő brit Royal Mail, amely ugyan három év után először tudott működési nyereséget felmutatni, de összességében továbbra is veszteséges.

Az állami kézben maradt posták helyzete még nehezebb. Görögországban a posta a fiókok közel felét bezárta, Kanadában hosszan sztrájkoltak a rosszul fizetett dolgozók, az amerikai USPS pedig óriási veszteségeket termel: idén 9 milliárd dollárt, 2007 óta pedig több mint 100 milliárdot, miközben 635 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A papírlevelek korszaka azonban nem mindenütt ért véget. Indiában és Brazíliában még növekedett is a levélforgalom az elmúlt években, és Dániában is lehet majd hagyományos levelet feladni – csak már nem az állami postán, hanem a DAO nevű magánszolgáltatónál. A klasszikus értelemben vett levél akkor tűnik majd el teljesen, ha már ők sem találnak üzletet a kézbesítésben.