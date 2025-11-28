Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek

Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott. A világ több postaszolgáltatója is hasonló válsággal küzd, miközben a privatizált szereplők gyakran hatékonyabban működnek, mint az államiak.
Dánia lesz az első európai ország, ahol az állami posta az év végén teljesen felhagy a fizikai levelek és képeslapok kézbesítésével – írja az Economist. A rendkívül digitalizált országban gyakorlatilag eltűnt a papíralapú levelezés: a 2000-ben még közel másfél milliárd küldeményt kezelő rendszer mára 90 százalékkal zsugorodott, és a visszaesés üteme 2024-ben tovább gyorsult. Ebben az évben járt le az univerzális szolgáltatási kötelezettség, megnyílt a piac a magánkéz számára, és megszűnt az állami posta áfamentessége is - ennek hatására az árak megugrottak, egy belföldi levél feladása már 29 korona (kb. 1500 forint).
A világ számos postaszolgáltatója hasonló kihívásokkal néz szembe: a csomagforgalom az e-kereskedelem miatt ugyan nő, de a levélforgalom a fejlett országokban összeomlóban van. Több állam privatizálta részben vagy egészben a postáját, és a magánszereplők sok esetben hatékonyabban működnek – ilyen például a DHL által felvásárolt német Deutsche Post vagy a banki és biztosítási szolgáltatásokat is kínáló olasz Poste Italiane. Kevésbé sikeres a cseh tulajdonban lévő brit Royal Mail, amely ugyan három év után először tudott működési nyereséget felmutatni, de összességében továbbra is veszteséges.
Az állami kézben maradt posták helyzete még nehezebb. Görögországban a posta a fiókok közel felét bezárta, Kanadában hosszan sztrájkoltak a rosszul fizetett dolgozók, az amerikai USPS pedig óriási veszteségeket termel: idén 9 milliárd dollárt, 2007 óta pedig több mint 100 milliárdot, miközben 635 ezer alkalmazottat foglalkoztat.
A papírlevelek korszaka azonban nem mindenütt ért véget. Indiában és Brazíliában még növekedett is a levélforgalom az elmúlt években, és Dániában is lehet majd hagyományos levelet feladni – csak már nem az állami postán, hanem a DAO nevű magánszolgáltatónál. A klasszikus értelemben vett levél akkor tűnik majd el teljesen, ha már ők sem találnak üzletet a kézbesítésben.
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
