Árcsökkentés az Aldiban: fontos alapélelmiszer olcsóbb lett, sok magyar fellélegezhet

Az ALDI a mai naptól ismét csökkenti több népszerű vajtermékének árát. A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak. Ennek köszönhetően két népszerű, 250 grammos vaj 14, illetve 20%-kal lesz tartósan olcsóbb.

Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az ALDI az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban segítséget jelenthet a családok számára.

A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20%-kal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58%-os csökkenést jelent. A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható. A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14%-kal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55%-os árcsökkenés.

Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak. Több vaj esetében idén megfeleztük az árakat, amivel célunk változatlan: minden nap elérhetővé tenni a jó minőséget alacsony áron, hogy az ALDI-ban vásárlóknak több maradjon a pénztárcájukban – az ünnepek alatt és az év többi napján is

- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

