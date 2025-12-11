Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
Árcsökkentés az Aldiban: fontos alapélelmiszer olcsóbb lett, sok magyar fellélegezhet
Az ALDI a mai naptól ismét csökkenti több népszerű vajtermékének árát. A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak. Ennek köszönhetően két népszerű, 250 grammos vaj 14, illetve 20%-kal lesz tartósan olcsóbb.
Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az ALDI az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban segítséget jelenthet a családok számára.
A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20%-kal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58%-os csökkenést jelent. A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható. A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14%-kal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55%-os árcsökkenés.
Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak. Több vaj esetében idén megfeleztük az árakat, amivel célunk változatlan: minden nap elérhetővé tenni a jó minőséget alacsony áron, hogy az ALDI-ban vásárlóknak több maradjon a pénztárcájukban – az ünnepek alatt és az év többi napján is
- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Kimondták, komoly drágulás csaphat le heteken belül az árrésstop miatt: a magyar termelők és a vásárlók is bajba kerülnek
A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
