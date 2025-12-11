2025. december 11. csütörtök Árpád
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részein m
Vásárlás

Árcsökkentés az Aldiban: fontos alapélelmiszer olcsóbb lett, sok magyar fellélegezhet

Pénzcentrum
2025. december 11. 11:34

Az ALDI a mai naptól ismét csökkenti több népszerű vajtermékének árát. A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak. Ennek köszönhetően két népszerű, 250 grammos vaj 14, illetve 20%-kal lesz tartósan olcsóbb.

Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az ALDI az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban segítséget jelenthet a családok számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20%-kal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58%-os csökkenést jelent. A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható. A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14%-kal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55%-os árcsökkenés.

Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak. Több vaj esetében idén megfeleztük az árakat, amivel célunk változatlan: minden nap elérhetővé tenni a jó minőséget alacsony áron, hogy az ALDI-ban vásárlóknak több maradjon a pénztárcájukban – az ünnepek alatt és az év többi napján is

- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
EZ IS ÉRDEKELHET
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #aldi #árak #drágulás #december #áruházlánc #vaj #alapanyag #árcsökkentés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:47
11:34
11:04
10:45
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
2025. december 10.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 11. csütörtök
Árpád
50. hét
December 11.
Nemzetközi hegynap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
5
5 napja
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 10:04
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 06:30
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
Agrárszektor  |  2025. december 11. 11:27
Egy évig nem kell törleszteni: ez sok magyar adósnak jó hírt jelent