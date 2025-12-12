2025. december 12. péntek Gabriella
Mogyoród, 2024. július 19.Christian Horner, a Red Bull csapatfõnöke a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 19-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Végre kiderülhetett, miért rúgták ki nyáron a Red Bull csapatfőnökét: nem várt helyről jött a dolog

Pénzcentrum
2025. december 12. 17:41

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától. A két rivális éveken át feszült viszonyt ápolt egymással - írta meg a Daily Mail.

Christian Horner, akit júliusban menesztettek a Red Bulltól két évtizednyi szolgálat után, soha nem kapott hivatalos magyarázatot az elbocsátásáról. Egykori riválisa, Toto Wolff azonban most megosztotta elméletét a történtekről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mercedes csapatfőnöke szerint Horner bukását a túlzott hatalomvágy okozta: "A feljogosítottság érzése volt az, ami végül elbuktatta, mert úgy érezte, minden hatalom megilleti, és a Red Bull egyszerűen nem volt hajlandó ezt megadni neki" - nyilatkozta Wolff.

A két csapatfőnök közötti rivalizálás csúcspontja a 2021-es Abu Dhabi Nagydíj volt, ahol Max Verstappen máig vitatott körülmények között szerezte meg a világbajnoki címet Lewis Hamilton előtt. Wolff elmondása szerint erről a napról nemrég beszélgetett a most már a Ferrarinál versenyző Hamiltonnal is.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Beszéltem Lewisszal szerdán. Mindennap gondolok rá - és ő is. Ez az egész csapatban megmaradt. Mindkét pilóta megérdemelte a címet, de egy futball-hasonlattal élve, a bíró rossz döntést hozott" - magyarázta a Mercedes vezetője.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Horner tavaly szexuális zaklatással és nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos vádakkal nézett szembe egy női alkalmazott részéről, bár a belső vizsgálatok kétszer is tisztázták. A volt Red Bull-főnök végül 80 millió fontos végkielégítéssel távozott a Milton Keynes-i székhelyű csapattól.

Bár Wolff és Horner ádáz ellenfelek voltak, az osztrák nemrég bevallotta, hogy bizonyos szempontból hiányzik neki régi vitapartnere. "Nagyon gyakran seggfej volt, és ezt meg is mondtam neki. Bizonyos szempontból hiányzik, mert 12 éven át harcoltunk egymással" - mondta egy interjúban. Horner 2026 áprilisától térhet vissza a Formula 1-be, és jelenleg mérlegeli következő lépését.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
