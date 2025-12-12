Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Végre kiderülhetett, miért rúgták ki nyáron a Red Bull csapatfőnökét: nem várt helyről jött a dolog
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától. A két rivális éveken át feszült viszonyt ápolt egymással - írta meg a Daily Mail.
Christian Horner, akit júliusban menesztettek a Red Bulltól két évtizednyi szolgálat után, soha nem kapott hivatalos magyarázatot az elbocsátásáról. Egykori riválisa, Toto Wolff azonban most megosztotta elméletét a történtekről.
A Mercedes csapatfőnöke szerint Horner bukását a túlzott hatalomvágy okozta: "A feljogosítottság érzése volt az, ami végül elbuktatta, mert úgy érezte, minden hatalom megilleti, és a Red Bull egyszerűen nem volt hajlandó ezt megadni neki" - nyilatkozta Wolff.
A két csapatfőnök közötti rivalizálás csúcspontja a 2021-es Abu Dhabi Nagydíj volt, ahol Max Verstappen máig vitatott körülmények között szerezte meg a világbajnoki címet Lewis Hamilton előtt. Wolff elmondása szerint erről a napról nemrég beszélgetett a most már a Ferrarinál versenyző Hamiltonnal is.
"Beszéltem Lewisszal szerdán. Mindennap gondolok rá - és ő is. Ez az egész csapatban megmaradt. Mindkét pilóta megérdemelte a címet, de egy futball-hasonlattal élve, a bíró rossz döntést hozott" - magyarázta a Mercedes vezetője.
Horner tavaly szexuális zaklatással és nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos vádakkal nézett szembe egy női alkalmazott részéről, bár a belső vizsgálatok kétszer is tisztázták. A volt Red Bull-főnök végül 80 millió fontos végkielégítéssel távozott a Milton Keynes-i székhelyű csapattól.
Bár Wolff és Horner ádáz ellenfelek voltak, az osztrák nemrég bevallotta, hogy bizonyos szempontból hiányzik neki régi vitapartnere. "Nagyon gyakran seggfej volt, és ezt meg is mondtam neki. Bizonyos szempontból hiányzik, mert 12 éven át harcoltunk egymással" - mondta egy interjúban. Horner 2026 áprilisától térhet vissza a Formula 1-be, és jelenleg mérlegeli következő lépését.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
