A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
Néhány a sütési alapanyag durván megdrágult 2025-re: ezt süssd, hogy olcsóbban be tudj vásárolni
A karácsonyi ünnepek közeledtével egyre több háztartásban kezdődik el a hagyományos sütemények készítése, azonban a klasszikus ünnepi desszertek alapanyagai idén sem olcsóbbak. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, Erdélyi Balázs szerint az idei évben nem történt olyan mértékű árrobbanás, mint a korábbi években, de az árak továbbra is magasak maradtak - írja az Economx. A szakember elmondása szerint a gesztenye ára emelkedett valamelyest az utóbbi időszakban, felzárkózva a dió árszintjéhez, míg a többi alapanyag ára inkább stagnál.
"Az euró-forint árfolyam is kedvezően alakult az elmúlt időben, ez is segítség lehetne az árak csökkenésében, hiszen nagyon sok import alapanyagot használunk fel" – nyilatkozta az elnök, hozzátéve, hogy a legtöbb cukrászda nem tervez áremelést a bejglinél, sokan a tavalyi árakon kínálják a karácsonyi klasszikust.
Az otthoni süteménykészítés költségei jelentősek, különösen ha minőségi alapanyagokból dolgozunk: a házi készítésű sütemények nem feltétlenül olcsóbbak a cukrászdai termékeknél, viszont a közös készítés élménye sokak számára megéri a ráfordítást. A szakember a bejglit inkább a profikra bízná, mivel elkészítése munkaigényes és hosszadalmas folyamat.
Az idei évben a vaj és az olajos magvak jelentik a legnagyobb költségtételt a karácsonyi süteményeknél. A bejgli tésztájához a vaj helyett használható zsír is, ami olcsóbb, bár ízben némileg más lesz tőle a végeredmény. Erdélyi Balázs szerint a minőségi ünnepi süteményekben nincs helye a margarinnak, és nem érdemes az ünnepek alatt spórolni az alapanyagokon.
A dió ára emelkedett leginkább idén, mivel a hazai ültetvényeket fagykár és aszály is sújtotta, ami a termés mennyiségét csökkentette. Bár a minőséggel nincs probléma, a kisebb mennyiség felverte az árakat, és jelentős importra lesz szükség. A gesztenye ára is évek óta emelkedik, idén is nőtt, de nem drasztikus mértékben. Érdekes ellentmondás, hogy miközben a kakaóbab jegyzésára egy év alatt kevesebb mint a felére csökkent a világpiacon, és a forint is erősödött a dollárhoz képest, a hazai boltokban és cukrászdákban a csokoládé árak nem követték le ezeket a változásokat. Erdélyi szerint a gyártók még a drágább alapanyagból készült termékeket értékesítik, de remélhetőleg hamarosan érezhető lesz a csokoládé árának csökkenése is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Otthoni sütéshez a szakértő olcsóbb alapanyagok választását javasolta: hagyományos, egyszerűbb süteményeket, mint például a mézes süteményeket, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak. A dió helyett a diópótlókat ajánlja, vagy a mákot, ami jóval olcsóbb alapanyag, de szintén kiváló sütemények készíthetők belőle.
Az árképzés kényes kérdés a szakmában. "A költségek olyan ütemben emelkedtek, hogy képtelenség mindent érvényesíteni az árakban, a legtöbb vállalkozás most a túlélésért küzd, bízva abban, hogy csak eljön végre egy könnyebb és kiszámíthatóbb év. A cukrászsütemények 1000-1500 Ft-os átlagára jóval alatta van a nyugat-európai árszintnek, pedig rengeteg olyan alapanyagot használunk, ami például Olaszországban csak a felébe kerül, mint itthon" – fogalmazott a szakember.
A Black Friday és a karácsonyi vásárlási szezon a visszafogott előzetes becsléseket jóval túlszárnyalta.
Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Kimondták, komoly drágulás csaphat le heteken belül az árrésstop miatt: a magyar termelők és a vásárlók is bajba kerülnek
A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.