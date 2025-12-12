Néhány a sütési alapanyag durván megdrágult 2025-re: ezt süssd, hogy olcsóbban be tudj vásárolni

A karácsonyi ünnepek közeledtével egyre több háztartásban kezdődik el a hagyományos sütemények készítése, azonban a klasszikus ünnepi desszertek alapanyagai idén sem olcsóbbak. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, Erdélyi Balázs szerint az idei évben nem történt olyan mértékű árrobbanás, mint a korábbi években, de az árak továbbra is magasak maradtak - írja az Economx. A szakember elmondása szerint a gesztenye ára emelkedett valamelyest az utóbbi időszakban, felzárkózva a dió árszintjéhez, míg a többi alapanyag ára inkább stagnál.

"Az euró-forint árfolyam is kedvezően alakult az elmúlt időben, ez is segítség lehetne az árak csökkenésében, hiszen nagyon sok import alapanyagot használunk fel" – nyilatkozta az elnök, hozzátéve, hogy a legtöbb cukrászda nem tervez áremelést a bejglinél, sokan a tavalyi árakon kínálják a karácsonyi klasszikust.

Az otthoni süteménykészítés költségei jelentősek, különösen ha minőségi alapanyagokból dolgozunk: a házi készítésű sütemények nem feltétlenül olcsóbbak a cukrászdai termékeknél, viszont a közös készítés élménye sokak számára megéri a ráfordítást. A szakember a bejglit inkább a profikra bízná, mivel elkészítése munkaigényes és hosszadalmas folyamat.

Az idei évben a vaj és az olajos magvak jelentik a legnagyobb költségtételt a karácsonyi süteményeknél. A bejgli tésztájához a vaj helyett használható zsír is, ami olcsóbb, bár ízben némileg más lesz tőle a végeredmény. Erdélyi Balázs szerint a minőségi ünnepi süteményekben nincs helye a margarinnak, és nem érdemes az ünnepek alatt spórolni az alapanyagokon.

A dió ára emelkedett leginkább idén, mivel a hazai ültetvényeket fagykár és aszály is sújtotta, ami a termés mennyiségét csökkentette. Bár a minőséggel nincs probléma, a kisebb mennyiség felverte az árakat, és jelentős importra lesz szükség. A gesztenye ára is évek óta emelkedik, idén is nőtt, de nem drasztikus mértékben. Érdekes ellentmondás, hogy miközben a kakaóbab jegyzésára egy év alatt kevesebb mint a felére csökkent a világpiacon, és a forint is erősödött a dollárhoz képest, a hazai boltokban és cukrászdákban a csokoládé árak nem követték le ezeket a változásokat. Erdélyi szerint a gyártók még a drágább alapanyagból készült termékeket értékesítik, de remélhetőleg hamarosan érezhető lesz a csokoládé árának csökkenése is.

Otthoni sütéshez a szakértő olcsóbb alapanyagok választását javasolta: hagyományos, egyszerűbb süteményeket, mint például a mézes süteményeket, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak. A dió helyett a diópótlókat ajánlja, vagy a mákot, ami jóval olcsóbb alapanyag, de szintén kiváló sütemények készíthetők belőle.

Az árképzés kényes kérdés a szakmában. "A költségek olyan ütemben emelkedtek, hogy képtelenség mindent érvényesíteni az árakban, a legtöbb vállalkozás most a túlélésért küzd, bízva abban, hogy csak eljön végre egy könnyebb és kiszámíthatóbb év. A cukrászsütemények 1000-1500 Ft-os átlagára jóval alatta van a nyugat-európai árszintnek, pedig rengeteg olyan alapanyagot használunk, ami például Olaszországban csak a felébe kerül, mint itthon" – fogalmazott a szakember.