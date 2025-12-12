2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Honey pouring into dish
Vásárlás

Néhány a sütési alapanyag durván megdrágult 2025-re: ezt süssd, hogy olcsóbban be tudj vásárolni

Pénzcentrum
2025. december 12. 09:31

A karácsonyi ünnepek közeledtével egyre több háztartásban kezdődik el a hagyományos sütemények készítése, azonban a klasszikus ünnepi desszertek alapanyagai idén sem olcsóbbak. A Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, Erdélyi Balázs szerint az idei évben nem történt olyan mértékű árrobbanás, mint a korábbi években, de az árak továbbra is magasak maradtak - írja az Economx. A szakember elmondása szerint a gesztenye ára emelkedett valamelyest az utóbbi időszakban, felzárkózva a dió árszintjéhez, míg a többi alapanyag ára inkább stagnál. 

"Az euró-forint árfolyam is kedvezően alakult az elmúlt időben, ez is segítség lehetne az árak csökkenésében, hiszen nagyon sok import alapanyagot használunk fel" – nyilatkozta az elnök, hozzátéve, hogy a legtöbb cukrászda nem tervez áremelést a bejglinél, sokan a tavalyi árakon kínálják a karácsonyi klasszikust.

Az otthoni süteménykészítés költségei jelentősek, különösen ha minőségi alapanyagokból dolgozunk: a házi készítésű sütemények nem feltétlenül olcsóbbak a cukrászdai termékeknél, viszont a közös készítés élménye sokak számára megéri a ráfordítást. A szakember a bejglit inkább a profikra bízná, mivel elkészítése munkaigényes és hosszadalmas folyamat.

Az idei évben a vaj és az olajos magvak jelentik a legnagyobb költségtételt a karácsonyi süteményeknél. A bejgli tésztájához a vaj helyett használható zsír is, ami olcsóbb, bár ízben némileg más lesz tőle a végeredmény. Erdélyi Balázs szerint a minőségi ünnepi süteményekben nincs helye a margarinnak, és nem érdemes az ünnepek alatt spórolni az alapanyagokon.

A dió ára emelkedett leginkább idén, mivel a hazai ültetvényeket fagykár és aszály is sújtotta, ami a termés mennyiségét csökkentette. Bár a minőséggel nincs probléma, a kisebb mennyiség felverte az árakat, és jelentős importra lesz szükség. A gesztenye ára is évek óta emelkedik, idén is nőtt, de nem drasztikus mértékben. Érdekes ellentmondás, hogy miközben a kakaóbab jegyzésára egy év alatt kevesebb mint a felére csökkent a világpiacon, és a forint is erősödött a dollárhoz képest, a hazai boltokban és cukrászdákban a csokoládé árak nem követték le ezeket a változásokat. Erdélyi szerint a gyártók még a drágább alapanyagból készült termékeket értékesítik, de remélhetőleg hamarosan érezhető lesz a csokoládé árának csökkenése is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Otthoni sütéshez a szakértő olcsóbb alapanyagok választását javasolta: hagyományos, egyszerűbb süteményeket, mint például a mézes süteményeket, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak. A dió helyett a diópótlókat ajánlja, vagy a mákot, ami jóval olcsóbb alapanyag, de szintén kiváló sütemények készíthetők belőle.

Az árképzés kényes kérdés a szakmában. "A költségek olyan ütemben emelkedtek, hogy képtelenség mindent érvényesíteni az árakban, a legtöbb vállalkozás most a túlélésért küzd, bízva abban, hogy csak eljön végre egy könnyebb és kiszámíthatóbb év. A cukrászsütemények 1000-1500 Ft-os átlagára jóval alatta van a nyugat-európai árszintnek, pedig rengeteg olyan alapanyagot használunk, ami például Olaszországban csak a felébe kerül, mint itthon" – fogalmazott a szakember.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #árak #drágulás #csokoládé #cukrászda #sütemény #bejgli #vaj #dió #sütés #alapanyag #gesztenye

