Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?

Az Európai Unió pénzügyminiszterei megállapodtak a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, ami jelentős változást hoz az unión kívülről érkező csomagok árában. A döntés célja az uniós kereskedők versenyhátrányának megszüntetése és a környezeti problémák enyhítése - jelentette az infostart.

Az Európai Tanács közleménye szerint az EU-ba vámmentesen érkező kis értékű csomagok tisztességtelen versenyelőnyt biztosítanak a nem uniós kereskedőknek, miközben környezetvédelmi aggályokat is felvetnek. A pénzügyminiszterek ezért döntöttek a jelenlegi rendszer átalakításáról.

A megállapodás értelmében megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy a 150 euró alatti értékű termékek vámfizetés nélkül érkezhessenek az EU területére. Az új rendszerben minden importált árura vámot kell majd fizetni, összhangban a már érvényben lévő áfa-szabályokkal.

A jelenlegi becslések alapján az Európai Unióba érkező kis csomagok akár 65 százalékát szándékosan alulárazzák a vámfizetési kötelezettség elkerülése érdekében. Ez nemcsak versenytorzító hatású, hanem környezeti szempontból is problémás, mivel a külföldi vállalatok gyakran feldarabolják szállítmányaikat a vámmentesség kihasználása érdekében.

Az Európai Bizottság adatai szerint "2024-ben az összes 150 euró alatti e-kereskedelmi küldemény 91 százaléka Kínából érkezett."

A teljes körű intézkedés bevezetése az EU vámadat-platformjának (customs data hub) elindulásához kötődik, amely várhatóan 2028-ban kezdi meg működését. Ez a központi rendszer lehetővé teszi majd a vámkötelezettségek pontos, tételes kiszámítását.

Az átmeneti időszakra vonatkozóan az Európai Tanács vállalta, hogy 2026-tól ideiglenes, egyszerűsített megoldást vezet be a vámok beszedésére. A részletes szabályozás kidolgozása a következő hetekben folytatódik.