A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
Évtizedeken át a kínai olcsóságra épült a világ, és már a magyar piacok polcain is minden második terméken ott virított a „Made in China” felirat. Most azonban repedezik ez a modell. Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
Bár a kínai termékek évtizedeken át a magyar közbeszédben az olcsó, gyenge minőségű bóvli szinonimái voltak, ez a kép bizonyos területeken az utóbbi években megváltozott. Kína mára nemcsak a világ legnagyobb, hanem az egyik leginnovatívabb gyártója is: a technológiai fejlődés, a hatalmas állami támogatások és a külföldi piacok agresszív meghódítása új szintre emelte a kínai ipart.
A Tesla aranykorának például BYD és más, kínai autógyártók "filléres", de meglepően fejlett elektromos modelljei vetettek véget, amelyek ma már tudásban és hatótávban is versenyképesek a nyugati prémium márkákkal.
A magyar piacra is betört ez az új kínai hullám: a Temu és társai pár év alatt letarolták az online vásárlás világát. A kompromisszum sokak számára világos: nem mindig a legjobb minőséget kínálják, de sokkal kevesebb pénzért.
Ám a kínai gazdaság amely évtizedeken át a termékek olcsóságát biztosította, most a saját súlya alatt roskadozik. Kérdés, hogy az ázsiai szuperhatalom meddig tudja fenntartani ezt a látszólag végtelen növekedést és hogy mi lesz, ha a „filléres Kína” korszaka tényleg véget ér? – tette fel a kérdést egy friss elemző videójában az Economist.
A kínai „involúció”
Évtizedeken át Kínából jöttek azok a termékek, amik feltöltötték az európai és magyar piacokat: ruhák, kütyük, akkumulátorok, napelemek és persze autók. Az olcsóságot viszont mostanra a kínai gazdaság is megérezte, és olyan válságba sodródott, amit tulajdonképpen saját maga idézett elő.
A probléma gyökere egy furcsa jelenség, szakszerűtlenül néhány közgazdász „involúciónak” nevez (a szó eredeti jelentése: visszafejlődés, ami inkább egy orvostudományi szakkifejezés). Ez a gazdaságban lényegében egy önpusztító versenyt jelent: a cégek egymást próbálják lenyomni az árakkal, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzenek.
De mivel mindenki ugyanígy tesz, senki sem nyer, csak a profit tűnik el.
A végeredmény: árháború, összezsugorodó nyereség, és stagnáló bérek. A kínai kormány eddig szemet hunyt e fölött, mert a gyártás a gazdaságuk egyik legfontosabb pillére, mostanra viszont ez a modell kezd erősen megkérdőjeleződni.
Túltermelés minden fronton
Az ázsiai nagyhatalom mára a világ vezetője lett a napelemek, lítiumion-akkumulátorok és elektromos autók gyártásában. A helyi önkormányzatok bőkezűen támogatták ezeket az iparágakat, hogy világszinten is domináns szereplők legyenek. És sikerült is, csak éppen „túl jól”.
A termelés mostanra messze meghaladja a keresletet. Több mint 130 hazai autógyártó küzd egymással, hogy eladja a termékeit. Az árak annyira leestek, hogy egy BYD Seagull nevű elektromos autót már 8000 dollár (2 600 000 forint) alatt meg lehet venni. Papíron ez vonzó ajánlat, de valójában a piac összeomlásának tünete.
Elsőre jól hangzik, hogy olcsóbbak a termékek, ám amikor a cégek nem keresnek pénzt, az a munkások fizetésében és a foglalkoztatásban is megjelenik. A bérek stagnálnak, a munkahelyek száma csökken, és az egész gazdaság belassul. Ez az ördögi kör korábban is előfordult Kínában, például tíz éve az acél- és széniparban. Akkor a kormány egyszerűen leállította a túltermelést, bezárta a veszteséges üzemeket, és ezzel újra stabilizálta az árakat. Most viszont ez sokkal nehezebb lenne.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Miért nem tud most beavatkozni a kormány?
Egyrészt, mert a mostani iparágak (mint az akkumulátor biznisz, elektromos autóipar és a napelemeket gyártó vállalatok) magáncégek kezében vannak, nem állami tulajdonban. Másrészt ezek modern, csúcstechnológiás üzemek, nem pedig elavult gyárak, amiket könnyű lenne bezárni.
Ráadásul Hszi Csin-ping elnök nem akar engedni abból az elképzeléséből, hogy Kína a világ gyártóközpontja maradjon. Még ha nehéz is vevőt találni, a gyártás leállítása számára politikai vereség lenne.
A kínai exporthullám és a nyugati válasz
A túltermelés egyik „megoldása” az, hogy Kína egyszerűen elárasztja a külföldi piacokat olcsó termékekkel. Ez azonban már most komoly feszültségeket szül: az Egyesült Államok, az EU és több ázsiai ország is védővámokat vezet be a kínai napelemek, autók és elektronikai eszközök ellen.
Ez a folyamat a magyar piacot is eléri. Az olcsó kínai áruk beáramlása vissza fog esni, miközben a helyettesítő termékek drágábbak lesznek. Vagyis a fogyasztók (többek között a magyar vásárlók) lesznek azok, akik végül megfizetik az árát.
Kína csak akkor tud kikerülni ebből a spirálból, ha újra felpörgeti a belső keresletet - vagyis ha a lakosság többet költ, és a gazdaság nem csak az exportra épül. De ez kulturális és politikai akadályokba is ütközik. A kínaiak hajlamosak spórolni, a kormány pedig még mindig a gyártást tekinti a növekedés motorjának.
Amíg ezen nem változtat, addig marad a negatív árverseny, a gyenge bérek és a túlkínálat. Csakhogy ennek a világgazdaságra is hatása lesz: az olcsó kínai termékek kora véget ér.
Mit jelent ez Magyarországon?
A kínai import eddig lenyomta az árakat a magyar piacokon, a műszaki cikkektől a barkácseszközökön át az autókig. Ha ez a forrás beszűkül, és az árverseny mérséklődik, akkor az infláció újra megindulhat. A vásárlók kevesebbet kapnak ugyanazért a pénzért, a kereskedők drágább beszállítókkal dolgoznak majd, és az „olcsó kínai” fogalma lassan a múlté lesz.
Összefoglalva: Kína saját sikerének áldozata lett. A túlzott gyártás és a gyenge belső kereslet miatt a korábbi olcsóság lassan fenntarthatatlanná válik.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.