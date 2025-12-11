Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló

A Lidl újabb fa játékslágerekkel készül az ünnepi hajrára: a korábban villámgyorsan elkapkodott játékkonyha után most egy részletgazdag barkácspad és egy XXL méretű babaház érkezik a december 11-től érvényes akcióban.

A Lidl láthatóan ráérzett, mekkora igény van a masszív, fa alapú gyerekjátékokra: a nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban. A lánc ezúttal a kis barkácsolók és a szerepjátékok rajongói felé nyit.

Mint látható, a Lupilu fa játékmunkapad 74 elemből álló szettként kerül a polcokra, és gyakorlatilag egy komplett mini műhelyt hoz a gyerekszobába. A csomagban munkakesztyű, kalapács, fafűrész, csavarhúzó és számos egyéb szerelési elem kapott helyet, sőt a pad hangeffektekkel is reagál a „munkára”. Szekrény, polc, fiók és állítható lábak teszik teljessé – mindezt 22 222 forintért. Íme:

Fa játékmunkapad a Lidl kínálatában.

A másik nagy újdonság a Lupilu XXL fa babaház, amely három szinten, két fabábuval és 46 aprólékos bútor- és dekorációs elemmel érkezik. A házban felvonó, többféleképp pozicionálható lépcső, fedett terasz és egy miniatűr előkert is várja a gyerekeket. Az óriási, látványos készlet ára 19 999 forint:

Fa babaház XXL méretben a Lidl kínálatában.

A Lidl tehát tovább bővíti a fa játékok vonalát – és könnyen lehet, hogy ezek is olyan gyorsan fogynak majd, mint a korábbi játékkonyha, amely napok alatt közönségkedvenc lett.