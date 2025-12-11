CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A Lidl újabb fa játékslágerekkel készül az ünnepi hajrára: a korábban villámgyorsan elkapkodott játékkonyha után most egy részletgazdag barkácspad és egy XXL méretű babaház érkezik a december 11-től érvényes akcióban.
A Lidl láthatóan ráérzett, mekkora igény van a masszív, fa alapú gyerekjátékokra: a nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban. A lánc ezúttal a kis barkácsolók és a szerepjátékok rajongói felé nyit.
Mint látható, a Lupilu fa játékmunkapad 74 elemből álló szettként kerül a polcokra, és gyakorlatilag egy komplett mini műhelyt hoz a gyerekszobába. A csomagban munkakesztyű, kalapács, fafűrész, csavarhúzó és számos egyéb szerelési elem kapott helyet, sőt a pad hangeffektekkel is reagál a „munkára”. Szekrény, polc, fiók és állítható lábak teszik teljessé – mindezt 22 222 forintért. Íme:
A másik nagy újdonság a Lupilu XXL fa babaház, amely három szinten, két fabábuval és 46 aprólékos bútor- és dekorációs elemmel érkezik. A házban felvonó, többféleképp pozicionálható lépcső, fedett terasz és egy miniatűr előkert is várja a gyerekeket. Az óriási, látványos készlet ára 19 999 forint:
A Lidl tehát tovább bővíti a fa játékok vonalát – és könnyen lehet, hogy ezek is olyan gyorsan fogynak majd, mint a korábbi játékkonyha, amely napok alatt közönségkedvenc lett.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Kimondták, komoly drágulás csaphat le heteken belül az árrésstop miatt: a magyar termelők és a vásárlók is bajba kerülnek
A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.