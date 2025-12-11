2025. december 11. csütörtök Árpád
Flag of Russia and NATO. Flags on cracked background. Concept of political conflict, economy, war crisis, relationship.
Világ

A NATO főtitkára szerint ez lehet Oroszország következő célpontja: tényleg ekkora a fenyegettség?

Pénzcentrum
2025. december 11. 20:36

Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére, miközben Friedrich Merz német kancellár a NATO európai pillérének megerősítését hangsúlyozta.  

A NATO-tagállamoknak jelentősen növelniük kell védelmi kapacitásaikat egy esetleges orosz agresszió megelőzése érdekében - jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalásokat. A főtitkár aggasztó párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a korábbi világháborúk között.

„Mi vagyunk Oroszország következő célpontja. Attól tartok, hogy túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre" - fogalmazott Rutte a találkozót követően.

A NATO-főtitkár határozott álláspontja szerint a szövetség számos tagállama még mindig nem érzékeli kellő súllyal az orosz fenyegetés komolyságát. Rutte figyelmeztetett, hogy Oroszország akár öt éven belül katonai erőt alkalmazhat a NATO ellen, ezért elengedhetetlen a védelmi kiadások növelése és a hadiipari termelés fokozása.

„A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk" - hangsúlyozta a főtitkár.

Friedrich Merz német kancellár a közös sajtótájékoztatón az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiára reagálva kiemelte a NATO európai pillérének megerősítését mint elsődleges feladatot. „Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha" - jelentette ki a kancellár.

Merz elkötelezte magát egy erős és egységes Európai Unió mellett, ugyanakkor hangsúlyozta az Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát is. "Ez azt jelenti, hogy ahol a retorikán túl, saját érdekeinket szem előtt tartva együttműködhetünk az Egyesült Államokkal, ott természetesen ezt folytatni fogjuk" - mondta, különös tekintettel az ukrajnai békefolyamatra és a NATO jövőjének alakítására.

„Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet a múlt héten láthattunk, megerősít minket abban, hogy jó úton járunk" - tette hozzá a német kancellár.

Újságírói kérdésre válaszolva Merz kitért az Egyesült Államok azon tervére is, hogy jövőre nagyobb hatótávolságú fegyvereket telepít Németországba. A kancellár megerősítette, hogy nincs oka kételkedni a NATO-szövetség keretében az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokban.
