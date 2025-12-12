Ennyiből főznek idén a magyarok karácsonykor: kiderült, mennyit bírnak a családi kasszák

A magyar háztartások jelentős része idén is előre megtervezett költségkerettel készül az ünnepi időszakra – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint a legtöbben 20–40 ezer forintot szánnak a karácsonyi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig maximum 60 ezer forintos összegben gondolkozik.

A magyar családok többsége egy előre meghatározott összeggel készül a karácsonyra - állapítja meg a Penny reprezentatív kutatás. Mint kiderült, a legtöbben 20–40 ezer forintos keretet szánnak az ünnepi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig 40–60 ezer forintból gazdálkodik.

A felmérésből az is kiderül, hogy bár egyre többen már november végén elkezdik a bevásárlást, a többség – a kitöltők 69 százaléka – továbbra is az ünnep előtti egy-két hétben szerzi be az alapanyagokat, míg mindössze 9 százalék hagyja az utolsó pillanatra, december 24-re a beszerzést.

Az ünnepi ételek alapanyagaiban évek óta nincs változás, továbbra is a szárnyas a legnépszerűbb, a válaszadók 71 százaléka készít ebből fogást, de a sertéshús (62%) és a hal (53%) is stabilan tartja helyét a karácsonyi menüben.

Az élelmiszerlánc adatai szerint halfogyasztás hagyományosan az év végén tetőzik, mivel ekkor a sok családban halászlé vagy rántott hal készül. Érdekes ugyanakkor, hogy a 16–29 évesek 13 százaléka egyáltalán nem tervez húst vásárolni az ünnepi időszakban, körükben a zöldséges és növényi alapú ételek kerülnek előtérbe.

Európa-szerte óvatosabbak a fogyasztók A Bain&Company elemzése szerint egész Európában lassul a kiskereskedelmi forgalom az idei karácsonyi időszakban. Az Egyesült Királyságban az eladások az előzetes becslések szerint mindössze 2,5 %-kal emelkedhetnek éves szinten, azonban az infláció miatt a vásárlási volumen valószínűleg csökken. Franciaországban mindössze 0,5 % körüli növekedés várható, ami reálértéken stagnálást jelenthet, míg Németországban a nominalizált forgalom emelkedése mellett a tényleges vásárlási mennyiség gyakorlatilag nem nő. A tanulmány rámutat arra, hogy a fogyasztói bizalom alacsony, az élelmiszerárak emelkednek, és a háztartások is alacsonyabb költségvetésből gazdálkodnak.

A kutatás rámutat arra is, hogy a háztartások egyre tudatosabban próbálják csökkenteni a kiadásaikat: minden ötödik válaszadó már egy hónappal karácsony előtt listát készít, árakat hasonlít össze és figyeli a kedvezményeket.

A takarékosság legfőbb eszköze továbbra is az akciók követése, a megkérdezettek 74 százaléka ezzel igyekszik spórolni, és egyre többen – 42 százalék – választanak saját márkás termékeket az alacsonyabb árak miatt. A hűségpontgyűjtés különösen az egyedülálló, gyerekes háztartásokban jellemző.

A tudatos tervezés összességében hozzájárul ahhoz, hogy az ünnepi készülődés kevésbé legyen stresszes: sokan már jó előre gondoskodnak a halászlé vagy a sütemények hozzávalóiról, így karácsony közeledtével kevesebb a kapkodás és kiszámíthatóbbak a kiadások is.