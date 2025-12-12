Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Ennyiből főznek idén a magyarok karácsonykor: kiderült, mennyit bírnak a családi kasszák
A magyar háztartások jelentős része idén is előre megtervezett költségkerettel készül az ünnepi időszakra – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint a legtöbben 20–40 ezer forintot szánnak a karácsonyi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig maximum 60 ezer forintos összegben gondolkozik.
A magyar családok többsége egy előre meghatározott összeggel készül a karácsonyra - állapítja meg a Penny reprezentatív kutatás. Mint kiderült, a legtöbben 20–40 ezer forintos keretet szánnak az ünnepi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig 40–60 ezer forintból gazdálkodik.
A felmérésből az is kiderül, hogy bár egyre többen már november végén elkezdik a bevásárlást, a többség – a kitöltők 69 százaléka – továbbra is az ünnep előtti egy-két hétben szerzi be az alapanyagokat, míg mindössze 9 százalék hagyja az utolsó pillanatra, december 24-re a beszerzést.
Az ünnepi ételek alapanyagaiban évek óta nincs változás, továbbra is a szárnyas a legnépszerűbb, a válaszadók 71 százaléka készít ebből fogást, de a sertéshús (62%) és a hal (53%) is stabilan tartja helyét a karácsonyi menüben.
Az élelmiszerlánc adatai szerint halfogyasztás hagyományosan az év végén tetőzik, mivel ekkor a sok családban halászlé vagy rántott hal készül. Érdekes ugyanakkor, hogy a 16–29 évesek 13 százaléka egyáltalán nem tervez húst vásárolni az ünnepi időszakban, körükben a zöldséges és növényi alapú ételek kerülnek előtérbe.
A kutatás rámutat arra is, hogy a háztartások egyre tudatosabban próbálják csökkenteni a kiadásaikat: minden ötödik válaszadó már egy hónappal karácsony előtt listát készít, árakat hasonlít össze és figyeli a kedvezményeket.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A takarékosság legfőbb eszköze továbbra is az akciók követése, a megkérdezettek 74 százaléka ezzel igyekszik spórolni, és egyre többen – 42 százalék – választanak saját márkás termékeket az alacsonyabb árak miatt. A hűségpontgyűjtés különösen az egyedülálló, gyerekes háztartásokban jellemző.
A tudatos tervezés összességében hozzájárul ahhoz, hogy az ünnepi készülődés kevésbé legyen stresszes: sokan már jó előre gondoskodnak a halászlé vagy a sütemények hozzávalóiról, így karácsony közeledtével kevesebb a kapkodás és kiszámíthatóbbak a kiadások is.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Kimondták, komoly drágulás csaphat le heteken belül az árrésstop miatt: a magyar termelők és a vásárlók is bajba kerülnek
A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
