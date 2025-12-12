2025. december 12. péntek Gabriella
Ennyiből főznek idén a magyarok karácsonykor: kiderült, mennyit bírnak a családi kasszák

Pénzcentrum
2025. december 12. 16:30

A magyar háztartások jelentős része idén is előre megtervezett költségkerettel készül az ünnepi időszakra – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint a legtöbben 20–40 ezer forintot szánnak a karácsonyi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig maximum 60 ezer forintos összegben gondolkozik.

A magyar családok többsége egy előre meghatározott összeggel készül a karácsonyra - állapítja meg a Penny reprezentatív kutatás. Mint kiderült, a legtöbben 20–40 ezer forintos keretet szánnak az ünnepi menü alapanyagaira, minden negyedik válaszadó pedig 40–60 ezer forintból gazdálkodik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérésből az is kiderül, hogy bár egyre többen már november végén elkezdik a bevásárlást, a többség – a kitöltők 69 százaléka – továbbra is az ünnep előtti egy-két hétben szerzi be az alapanyagokat, míg mindössze 9 százalék hagyja az utolsó pillanatra, december 24-re a beszerzést.

Az ünnepi ételek alapanyagaiban évek óta nincs változás, továbbra is a szárnyas a legnépszerűbb, a válaszadók 71 százaléka készít ebből fogást, de a sertéshús (62%) és a hal (53%) is stabilan tartja helyét a karácsonyi menüben.

Az élelmiszerlánc adatai szerint  halfogyasztás hagyományosan az év végén tetőzik, mivel ekkor a sok családban halászlé vagy rántott hal készül. Érdekes ugyanakkor, hogy a 16–29 évesek 13 százaléka egyáltalán nem tervez húst vásárolni az ünnepi időszakban, körükben a zöldséges és növényi alapú ételek kerülnek előtérbe.

A kutatás rámutat arra is, hogy a háztartások egyre tudatosabban próbálják csökkenteni a kiadásaikat: minden ötödik válaszadó már egy hónappal karácsony előtt listát készít, árakat hasonlít össze és figyeli a kedvezményeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A takarékosság legfőbb eszköze továbbra is az akciók követése, a megkérdezettek 74 százaléka ezzel igyekszik spórolni, és egyre többen – 42 százalék – választanak saját márkás termékeket az alacsonyabb árak miatt.  A hűségpontgyűjtés különösen az egyedülálló, gyerekes háztartásokban jellemző.

A tudatos tervezés összességében hozzájárul ahhoz, hogy az ünnepi készülődés kevésbé legyen stresszes: sokan már jó előre gondoskodnak a halászlé vagy a sütemények hozzávalóiról, így karácsony közeledtével kevesebb a kapkodás és kiszámíthatóbbak a kiadások is.
#vásárlás #penny market

