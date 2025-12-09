Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony

Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot. Tapasztalataik szerint az ünnepek után sok, ajándékként megvett kisállat bajba kerül, gyakran kikerül az utcára, vagy elhanyagolt tartás miatt pusztul el.

A szervezet közleménye szerint a felelős állattartáshoz megfelelő hely, rendszeres gondozás, anyagi háttér és elegendő szabadidő kell. Az állatvédők úgy látják, az ünnepi vásárlási időszakban sokan megfeledkeznek arról, hogy egy élő állat nem tárgy, hanem hosszú távú kötelezettség.

Seres Zoltán, az egyesület vezetője kiemelte, évről évre sok kutya, macska és más házi kedvenc kerül nehéz helyzetbe azért, mert meggondolatlan ajándékként érkezik egy családba. Az ünnepi meglepetés után derül ki, hogy a megajándékozott valójában nem is szeretett volna állatot, vagy nincs meg a tartás feltétele. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kutya vagy macska akár 15–20 évig is a család része lehet, és ez folyamatos odafigyelést, állatorvosi ellátást, etetést, biztonságos környezetet és rendszeres foglalkozást jelent.

Az Orpheus szerint állatvásárlás előtt érdemes végiggondolni a legfontosabb kérdéseket: van-e megfelelő hely, biztosítható-e az etetés és az állatorvosi költségek fedezete, és jut-e elég idő a gondozásra. Ha ezek hiányoznak, az állattartás könnyen teher lesz.

A szervezet azt írja, az ünnepek után sok ajándékba kapott állatot egyszerűen kitesznek, vagy elhanyagolnak. Szélsőséges esetekben a díszhalakat lehúzzák a WC-n, a kutyát, macskát, nyulat vagy teknőst magára hagyják. Arra is figyelmeztetnek, hogy az állat elhagyása, rossz tartása állatkínzásnak minősülhet, és bűncselekmény, amelynek jogi következményei vannak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Orpheus azt javasolja, hogy karácsonyra inkább élményt, közös programot vagy olyan ajándékot válasszanak az emberek, amely valódi örömet okoz. Élő állatot pedig csak tudatos, közös és felelősségteljes döntés után érdemes vállalni.