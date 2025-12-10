2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Függőleges közelkép felismerhetetlen apáról, aki a babát ölelgeti, kezében a baba tejbimbójával a konyhában lévő edénytartóban. Apaság és baba életmód
Vásárlás

Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!

Pénzcentrum
2025. december 10. 14:02

A Nestlé Hungária Kft. három tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer terméket hív vissza a forgalomból, miután hollandiai üzemében végzett önellenőrzés során Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki, amely ételmérgezést okozhat - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket tett a potenciálisan veszélyes termékek forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin rendkívül hőálló, főzés és sütés után is megmarad, és 6-16 órás lappangási idő után hányingert, hányást és hasmenést okozhat.

Az érintett termékek a következők: BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer (600g, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30., tételazonosító: 52870346BB), valamint két LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer (mindkettő 500g, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30., tételazonosítók: 53020346BB és 53030346BA).

A vállalat hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a felsorolt tételazonosítókkal rendelkező termékeket érinti. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #biztonság #tejtermék #tej #termékvisszahívás #baktérium #ételmérgezés #nestlé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:44
13:33
13:14
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
2025. december 10.
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
2 hete
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:44
Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:03
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Agrárszektor  |  2025. december 10. 13:31
Ömlik ki ez a húsfajta az oroszoktól: nem is hinnéd, hova kerül a java