Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!

A Nestlé Hungária Kft. három tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer terméket hív vissza a forgalomból, miután hollandiai üzemében végzett önellenőrzés során Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki, amely ételmérgezést okozhat - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket tett a potenciálisan veszélyes termékek forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
A Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin rendkívül hőálló, főzés és sütés után is megmarad, és 6-16 órás lappangási idő után hányingert, hányást és hasmenést okozhat.
Az érintett termékek a következők: BEBA OPTIPRO 1 anyatej-helyettesítő tápszer (600g, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30., tételazonosító: 52870346BB), valamint két LACTOGEN Harmony 1 anyatej-helyettesítő tápszer (mindkettő 500g, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30., tételazonosítók: 53020346BB és 53030346BA).
A vállalat hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a felsorolt tételazonosítókkal rendelkező termékeket érinti. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását.
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
