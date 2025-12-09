Asztalra csaptak a magyar boltok: eljött az ideális pillanat az értelmetlen árrésstop kivezetésére

Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán - közölte a friss inflációs adatok kapcsán az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az intézkedés kivezetésére.

Tovább csökkent a fogyasztói árindex, ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata 0,6%-kal - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség, akik szerint az árréstop kivezetésének "eljött az ideális pillanata, mert a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra." A vendéglátást nem tartalmazó élelmiszer fogyasztói árindex több hónapja a megcélzott 5 százalék alatt mozog, miközben az élelmiszergyártól értékesítési árainak emelkedése ennél nagyobb mértékű - fogalmaztak.

Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein

- húzta alá az OKSZ. Ezzel szemben szerintük számos káros hatása van:

rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,

romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,

visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.

növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.

az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat

Az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány, de a Kereskedelmi Szövetség szerint "az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert a késlekedés fenti hatásai az idővel csak fokozódni fognak."

