Budapest, 2025. május 20.Árréscsökkentés felirattal kihelyezett fogkrémek a DM drogérialánc egyik budapesti üzletében 2025. május 20-án. Május 19-tõl az árréscsökkentés a nem élelmiszer-jellegû termékekre is kiterjed. A drogériákba
Asztalra csaptak a magyar boltok: eljött az ideális pillanat az értelmetlen árrésstop kivezetésére

Pénzcentrum
2025. december 9. 08:55

Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán - közölte a friss inflációs adatok kapcsán az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az intézkedés kivezetésére.

Tovább csökkent a fogyasztói árindex, ezen belül kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata 0,6%-kal - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség, akik szerint az árréstop kivezetésének "eljött az ideális pillanata, mert a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra." A vendéglátást nem tartalmazó élelmiszer fogyasztói árindex több hónapja a megcélzott 5 százalék alatt mozog, miközben az élelmiszergyártól értékesítési árainak emelkedése ennél nagyobb mértékű - fogalmaztak.

Az árrésstop értelmetlen és nem segít a valós problémán, a magyar élelmiszer termelők és beszállítók magas és emelkedő költségein

- húzta alá az OKSZ. Ezzel szemben szerintük számos káros hatása van:

  • rontja a kisboltok helyzetét, települések maradnak élelmiszerbolt nélkül,
  • romlik a kereskedelemnek az a képessége, hogy visszafogja a beszállítók áremelési igényeit, mielőtt azok elérnék a vásárlókat,
  • visszafogja a kiskereskedelemben az árcsökkentési akciókat, ami pedig sok árérzékeny magyar vásárló fontos beszerzési szempontja, és a kiskereskedelmi láncok egymással folytatott versenyének meghatározó terepe.
  • növeli az importhányadot, rontja a magyar élelmiszeripar pozícióit, beleértve a beruházási kedv csökkentését a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt.
  • az elszenvedett veszteség csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokra rendelkezésre álló pénzügy forrásokat

Az árrésstop meghosszabbításáról vagy kivezetéséről legközelebb februárban dönt a kormány, de a Kereskedelmi Szövetség szerint "az azonnali kivezetést még mindig érdemes megfontolni, mert a késlekedés fenti hatásai az idővel csak fokozódni fognak."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#vásárlás #mnb #kormány #élelmiszer #árak #kiskereskedelem #infláció #oksz #boltok #élelmiszerárak #árdrágulás #árrésstop

