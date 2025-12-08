Így vásárolj az internetről 2025 karácsonyán: könnyen pórul lehet járni az ünnepi hajrában

Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.

A kívánatos az lenne, ha ebben az időszakban is tudatosak tudnánk maradni, és sikerülne

elkerülni az impulzus vásárlásokat. Sok éves tapasztalat, hogy az elhamarkodott, hirtelen ötlettől vezérelt vásárlások sok esetben vezetnek bosszúságokhoz. Ezekben az esetekben sokszor bedőlünk a különböző

vásárlásösztönző trükköknek - írja közleményébek a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).

Elhisszük a webáruházban felugró ablaknak, hogy a nézegetett termékből már csak pár darab van hátra, vagy az árra vonatkozó információt, miszerint már csak pár percig, vagy csak az adott napon lesz annyi az ára a terméknek. Ilyen esetben nem szánunk időt arra, hogy megnézzük a különböző ár-összehasonlító oldalakat, pedig ott gyakran az is látható, hogyan változtak az árak az elmúlt hónapokban, valamint számtalan webáruház kínálatában láthatjuk a terméket, így meg tudunk róla győződni, hogy valóban elérhető-e.

A különböző közösségi oldalakon érkező hirdetések legtöbbje nem az eredeti márka oldalára navigál, ezért történhet meg, hogy lényegesen alacsonyabb áron kínál márkás termékeket, legyen szó akár cipőről, parfümről, táskáról, vagy műszaki cikkről is.

Vegyük azt a pici fáradtságot, hogy mielőtt a kosárra kattintunk, megnézzük, hogy ki üzemelteti a webáruházat, a kapcsolat fülnél, vagy az általános szerződési feltételeknél találunk-e egyáltalán cégnevet, székhelycímet, adószámot, egyéb elérhetőséget.

Ha csak az elektronikus felületen tudunk rendelni és semmilyen elérhetőséget nincs feltüntetve, akkor biztosak lehetünk benne, hogy utóbb, ha nem tetszik a termék, vagy a minőségével nem vagyunk megelégedve, nem fogjuk tudni kinek visszaküldeni a terméket, így a pénzünket sem fogjuk visszakapni. Ráadásul az ilyen felületeken történő vásárlások után sok esetben nem kapunk se nyugtát, se számlát, így abból sem tudjuk kideríteni az eladó kilétét.

Márpedig ha nem tudjuk, kivel állunk jogviszonyban, akkor se a fogyasztóvédelmi hatóság, se a békéltető testület nem fog tudni segíteni panaszunk megoldásában. Gyakori eset az is, hogy az ilyen megrendeléseket követően olyan műszaki cikkek érkeznek a fogyasztókhoz, melyek nem biztonságosak, így ezért is célszerű elkerülni az ilyen vásárlásokat.