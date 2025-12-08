Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
Így vásárolj az internetről 2025 karácsonyán: könnyen pórul lehet járni az ünnepi hajrában
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
A kívánatos az lenne, ha ebben az időszakban is tudatosak tudnánk maradni, és sikerülne
elkerülni az impulzus vásárlásokat. Sok éves tapasztalat, hogy az elhamarkodott, hirtelen ötlettől vezérelt vásárlások sok esetben vezetnek bosszúságokhoz. Ezekben az esetekben sokszor bedőlünk a különböző
vásárlásösztönző trükköknek - írja közleményébek a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).
Elhisszük a webáruházban felugró ablaknak, hogy a nézegetett termékből már csak pár darab van hátra, vagy az árra vonatkozó információt, miszerint már csak pár percig, vagy csak az adott napon lesz annyi az ára a terméknek. Ilyen esetben nem szánunk időt arra, hogy megnézzük a különböző ár-összehasonlító oldalakat, pedig ott gyakran az is látható, hogyan változtak az árak az elmúlt hónapokban, valamint számtalan webáruház kínálatában láthatjuk a terméket, így meg tudunk róla győződni, hogy valóban elérhető-e.
A különböző közösségi oldalakon érkező hirdetések legtöbbje nem az eredeti márka oldalára navigál, ezért történhet meg, hogy lényegesen alacsonyabb áron kínál márkás termékeket, legyen szó akár cipőről, parfümről, táskáról, vagy műszaki cikkről is.
Vegyük azt a pici fáradtságot, hogy mielőtt a kosárra kattintunk, megnézzük, hogy ki üzemelteti a webáruházat, a kapcsolat fülnél, vagy az általános szerződési feltételeknél találunk-e egyáltalán cégnevet, székhelycímet, adószámot, egyéb elérhetőséget.
Ha csak az elektronikus felületen tudunk rendelni és semmilyen elérhetőséget nincs feltüntetve, akkor biztosak lehetünk benne, hogy utóbb, ha nem tetszik a termék, vagy a minőségével nem vagyunk megelégedve, nem fogjuk tudni kinek visszaküldeni a terméket, így a pénzünket sem fogjuk visszakapni. Ráadásul az ilyen felületeken történő vásárlások után sok esetben nem kapunk se nyugtát, se számlát, így abból sem tudjuk kideríteni az eladó kilétét.
Márpedig ha nem tudjuk, kivel állunk jogviszonyban, akkor se a fogyasztóvédelmi hatóság, se a békéltető testület nem fog tudni segíteni panaszunk megoldásában. Gyakori eset az is, hogy az ilyen megrendeléseket követően olyan műszaki cikkek érkeznek a fogyasztókhoz, melyek nem biztonságosak, így ezért is célszerű elkerülni az ilyen vásárlásokat.
A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Egy kutatás szerint a magyarok nagyobb része impulzusvásárló, a legjobban az hat, ha valami alaposan le van árazva.
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás.
Komoly dolog derült ki sokak kedvenc karácsonyi édességeiről: erre kevés magyar vásárló számított 2025-ben
Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
Műfenyő vagy igazi? Pont kerülhetett az ősi vita végére: tisztul a kép, minden ebbe az irányba mutat
A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Megosztott a világ a készpénzhasználatban: míg a legszegényebb országok szinte teljesen készpénzalapúak, a leggazdagabb államok már szinte készpénzmentesen működnek.
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
