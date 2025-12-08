2025. december 8. hétfő Mária
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő ül egy kanapén éjszaka, online vásárol egy hitelkártyával egy becsomagolt ajándékdoboz mellett.
Vásárlás

Így vásárolj az internetről 2025 karácsonyán: könnyen pórul lehet járni az ünnepi hajrában

Pénzcentrum
2025. december 8. 19:31

Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.

A kívánatos az lenne, ha ebben az időszakban is tudatosak tudnánk maradni, és sikerülne
elkerülni az impulzus vásárlásokat. Sok éves tapasztalat, hogy az elhamarkodott, hirtelen ötlettől vezérelt vásárlások sok esetben vezetnek bosszúságokhoz. Ezekben az esetekben sokszor bedőlünk a különböző
vásárlásösztönző trükköknek - írja közleményébek a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elhisszük a webáruházban felugró ablaknak, hogy a nézegetett termékből már csak pár darab van hátra, vagy az árra vonatkozó információt, miszerint már csak pár percig, vagy csak az adott napon lesz annyi az ára a terméknek. Ilyen esetben nem szánunk időt arra, hogy megnézzük a különböző ár-összehasonlító oldalakat, pedig ott gyakran az is látható, hogyan változtak az árak az elmúlt hónapokban, valamint számtalan webáruház kínálatában láthatjuk a terméket, így meg tudunk róla győződni, hogy valóban elérhető-e.

Kapcsolódó cikkeink:

A különböző közösségi oldalakon érkező hirdetések legtöbbje nem az eredeti márka oldalára navigál, ezért történhet meg, hogy lényegesen alacsonyabb áron kínál márkás termékeket, legyen szó akár cipőről, parfümről, táskáról, vagy műszaki cikkről is.

Vegyük azt a pici fáradtságot, hogy mielőtt a kosárra kattintunk, megnézzük, hogy ki üzemelteti a webáruházat, a kapcsolat fülnél, vagy az általános szerződési feltételeknél találunk-e egyáltalán cégnevet, székhelycímet, adószámot, egyéb elérhetőséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha csak az elektronikus felületen tudunk rendelni és semmilyen elérhetőséget nincs feltüntetve, akkor biztosak lehetünk benne, hogy utóbb, ha nem tetszik a termék, vagy a minőségével nem vagyunk megelégedve, nem fogjuk tudni kinek visszaküldeni a terméket, így a pénzünket sem fogjuk visszakapni. Ráadásul az ilyen felületeken történő vásárlások után sok esetben nem kapunk se nyugtát, se számlát, így abból sem tudjuk kideríteni az eladó kilétét.

Márpedig ha nem tudjuk, kivel állunk jogviszonyban, akkor se a fogyasztóvédelmi hatóság, se a békéltető testület nem fog tudni segíteni panaszunk megoldásában. Gyakori eset az is, hogy az ilyen megrendeléseket követően olyan műszaki cikkek érkeznek a fogyasztókhoz, melyek nem biztonságosak, így ezért is célszerű elkerülni az ilyen vásárlásokat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #csalás #webshop #webáruház #fogyasztóvédelem #online vásárlás #feosz #tudatos vásárlás #árösszehasonlítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:18
19:00
18:52
18:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
1 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
2 hete
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 19:00
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 18:03
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
Agrárszektor  |  2025. december 8. 19:29
Veszélyes élelmiszerek kerültek a boltokba: sokan jelentették őket