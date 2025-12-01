Húzós dolog derült ki a Temu, Shein filléres ékszereiről: döbbenet, mit sóznak ránk a kínai kacat-webshopok

Egy friss, nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálat rámutatott: a Temu és a Shein rendkívül olcsó kínálata jelentős biztonsági kockázatokat rejt. A laboratóriumi tesztek szerint a babajátékok, ékszerek és USB-töltők nagy része nem felel meg az uniós előírásoknak, több termék pedig egészségkárosító anyagokat vagy súlyos műszaki hibákat tartalmaz. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra figyelmeztet, hogy a vásárlók gyakran nincsenek tisztában a EU-n kívüli piacterekről származó termékek valós kockázataival.

Jövünk-megyünk, menet közben rendelgetünk. Az ünnepek előtt ráadásul még inkább ránk nehezedik az ajándékozási – és vele együtt a vásárlási – láz. S hát honnan rendelünk oly sokan? Bizony a Temuról és a Sheinről. Mert olcsó. Ez önmagában szuper. Fogyasztóvédő szervezetek viszont arra is kíváncsiak voltak, mit kapunk a pénzünkért.

Mert lehet, hogy olyasmiből is bevásárolunk, amire egyáltalán nem vágyunk: silány minőségű, könnyen széteső termékekre, a gyerekekre különösen veszélyes tárgyakra, illetve a hormonrendszerre káros vagy akár rákkeltő vegyi anyagokra. Pedig ezeket nem is raktuk be a kosárba. Kiderült, sokszor ezek is járnak hozzá. Grátisz. Állítja ezt az a nemzetközi együttműködésben létrejött friss vizsgálat, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete most publikált.

Az Európai Bizottság szerint 2024-ben elképesztő mennyiségű, 4,6 milliárd, 150 eurónál kisebb értékű csomag érkezett az EU-ba, ami körülbelül napi 12 millió darabot jelent. Ez kétszer annyi, mint 2023-ban, és háromszor annyi, mint 2022-ben. Ezek a termékek gyakran nem feleltek meg az uniós jogszabályoknak biztonsági szempontból, ami azon túl, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedők számára, környezeti és egészségügyi kockázatokat is jelent.

Mit vizsgáltak

Az olyan platformok kínálata, mint a Temu és a Shein, hihetetlenül vonzó a vásárlók számára a gyakran megdöbbentően olcsó áraival – az EU-n belül kapható hasonló vagy hasonlónak tűnő termékekhez képest. Ezek mögött a jó árak mögött azonban komoly kockázatok rejlenek. Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek ékszereket, babajátékokat és USB-töltőket vásároltak a Temunál és a Sheinnél, összesen 162 terméket, 690 euró értékben. Majd laboratóriumokban vizsgálták őket a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint.

Az eredmény: 112 termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket

USB töltő: 54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak. Áramütés- rövidzárlat- vagy éppen tűzveszélynek tesszük ki magunkat a használatukkal.

54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak. Áramütés- rövidzárlat- vagy éppen tűzveszélynek tesszük ki magunkat a használatukkal. Babajátékok: A 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok, apró, leváló, fulladásveszélyt jelentő elemeket is tartalmaztak. Vagy éppen formaldehidet, ami nagyobb mennyiségben bőrirritációt, kontaktallergiát okozhat.

A 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok, apró, leváló, fulladásveszélyt jelentő elemeket is tartalmaztak. Vagy éppen formaldehidet, ami nagyobb mennyiségben bőrirritációt, kontaktallergiát okozhat. Ékszerek: A fém nyakláncok nagyobb része megfelelt az előírásoknak. Az a néhány, ami nem, az viszont aggasztó mennyiségű nemkívánatos anyagot tartalmazott. Három Shein nyakláncban veszélyesen magas kadmiumszintet mutatott ki a vizsgálat. A kadmium ismert rákkeltő, amely hosszú távon csont- és vesekárosodást okozhat.

Hogyan segíti a vásárlókat az EU-s szabályozás?

A nem európai piactérről rendelt termékekkel a kelleténél nagyobb kockázatot vállalunk, hiszen ezek a termékek jelenleg nem kötelesek megfelelni az EU-s előírásoknak – ahogy azt a teszt tapasztalatai is mutatják. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) - (EU) 2022/2065 rendelet a digitális szolgáltatásokról –, melynek szabályait tavaly február óta kötelező alkalmazni, éppen az ilyen kockázatok csökkentését hivatott támogatni. Például azzal, hogy a platformoknak jogi kötelezettségük fellépni a harmadik féltől származó, nem EU-kompatibilis termékek ellen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel kapcsolatban is van még teendő.

Hogyan reagált a Shein és a Temu a veszélyes termékek bejelentésére?

Erre is kiterjedt a vizsgálat. Ami meglepő volt, hogy nem ugyanolyan súllyal reagáltak, attól függően, hogy vásárlóktól vagy fogyasztóvédelmi szervezetektől érkezett a bejelentés – ami nem ad okot a megnyugvásra mindennapi fogyasztóként. Fogyasztóvédelmi bejelentésre mindkét platform eltávolította a szóban forgó terméket, a Temu azonban nem tájékoztatta a biztonsági kockázatokról azokat a vásárlókat, akik már korábban megrendelték az adott terméket.

Mit tehetünk?

A biztonságos vásárlás nem csupán pénzkérdés, hanem tudatos döntés arról, hogy olyan forrásból szerezzük be a termékeket, ahol valódi felelősségvállalás és ellenőrzés működik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete éppen ezért – a vizsgálat eredményei alapján – azt javasolja, hogy ha csak tehetjük, kerüljük az EU-n kívüli piactereket, ha babajátékot, elektronikai eszközt vagy testtel érintkező terméket (pl. ékszert, kozmetikumot) vásárolnánk.