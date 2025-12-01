2025. december 1. hétfő Elza
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. április 18.: Kínai e-kereskedelmi alkalmazások okostelefonon - Temu, Shein és AliExpress.
Vásárlás

Húzós dolog derült ki a Temu, Shein filléres ékszereiről: döbbenet, mit sóznak ránk a kínai kacat-webshopok

Pénzcentrum
2025. december 1. 06:59

Egy friss, nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálat rámutatott: a Temu és a Shein rendkívül olcsó kínálata jelentős biztonsági kockázatokat rejt. A laboratóriumi tesztek szerint a babajátékok, ékszerek és USB-töltők nagy része nem felel meg az uniós előírásoknak, több termék pedig egészségkárosító anyagokat vagy súlyos műszaki hibákat tartalmaz. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra figyelmeztet, hogy a vásárlók gyakran nincsenek tisztában a EU-n kívüli piacterekről származó termékek valós kockázataival.

Jövünk-megyünk, menet közben rendelgetünk. Az ünnepek előtt ráadásul még inkább ránk nehezedik az ajándékozási – és vele együtt a vásárlási – láz. S hát honnan rendelünk oly sokan? Bizony a Temuról és a Sheinről. Mert olcsó. Ez önmagában szuper. Fogyasztóvédő szervezetek viszont arra is kíváncsiak voltak, mit kapunk a pénzünkért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mert lehet, hogy olyasmiből is bevásárolunk, amire egyáltalán nem vágyunk: silány minőségű, könnyen széteső termékekre, a gyerekekre különösen veszélyes tárgyakra, illetve a hormonrendszerre káros vagy akár rákkeltő vegyi anyagokra. Pedig ezeket nem is raktuk be a kosárba. Kiderült, sokszor ezek is járnak hozzá. Grátisz. Állítja ezt az a nemzetközi együttműködésben létrejött friss vizsgálat, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete most publikált.

Az Európai Bizottság szerint 2024-ben elképesztő mennyiségű, 4,6 milliárd, 150 eurónál kisebb értékű csomag érkezett az EU-ba, ami körülbelül napi 12 millió darabot jelent. Ez kétszer annyi, mint 2023-ban, és háromszor annyi, mint 2022-ben. Ezek a termékek gyakran nem feleltek meg az uniós jogszabályoknak biztonsági szempontból, ami azon túl, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedők számára, környezeti és egészségügyi kockázatokat is jelent.

Mit vizsgáltak

Az olyan platformok kínálata, mint a Temu és a Shein, hihetetlenül vonzó a vásárlók számára a gyakran megdöbbentően olcsó áraival – az EU-n belül kapható hasonló vagy hasonlónak tűnő termékekhez képest. Ezek mögött a jó árak mögött azonban komoly kockázatok rejlenek. Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek ékszereket, babajátékokat és USB-töltőket vásároltak a Temunál és a Sheinnél, összesen 162 terméket, 690 euró értékben. Majd laboratóriumokban vizsgálták őket a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint.

Az eredmény: 112 termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket

  • USB töltő: 54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak. Áramütés- rövidzárlat- vagy éppen tűzveszélynek tesszük ki magunkat a használatukkal.
  • Babajátékok: A 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok, apró, leváló, fulladásveszélyt jelentő elemeket is tartalmaztak. Vagy éppen formaldehidet, ami nagyobb mennyiségben bőrirritációt, kontaktallergiát okozhat.  
  • Ékszerek: A fém nyakláncok nagyobb része megfelelt az előírásoknak. Az a néhány, ami nem, az viszont aggasztó mennyiségű nemkívánatos anyagot tartalmazott. Három Shein nyakláncban veszélyesen magas kadmiumszintet mutatott ki a vizsgálat. A kadmium ismert rákkeltő, amely hosszú távon csont- és vesekárosodást okozhat.

Hogyan segíti a vásárlókat az EU-s szabályozás?

A nem európai piactérről rendelt termékekkel a kelleténél nagyobb kockázatot vállalunk, hiszen ezek a termékek jelenleg nem kötelesek megfelelni az EU-s előírásoknak – ahogy azt a teszt tapasztalatai is mutatják. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) - (EU) 2022/2065 rendelet a digitális szolgáltatásokról –, melynek szabályait tavaly február óta kötelező alkalmazni, éppen az ilyen kockázatok csökkentését hivatott támogatni. Például azzal, hogy a platformoknak jogi kötelezettségük fellépni a harmadik féltől származó, nem EU-kompatibilis termékek ellen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel kapcsolatban is van még teendő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hogyan reagált a Shein és a Temu a veszélyes termékek bejelentésére?

Erre is kiterjedt a vizsgálat. Ami meglepő volt, hogy nem ugyanolyan súllyal reagáltak, attól függően, hogy vásárlóktól vagy fogyasztóvédelmi szervezetektől érkezett a bejelentés – ami nem ad okot a megnyugvásra mindennapi fogyasztóként. Fogyasztóvédelmi bejelentésre mindkét platform eltávolította a szóban forgó terméket, a Temu azonban nem tájékoztatta a biztonsági kockázatokról azokat a vásárlókat, akik már korábban megrendelték az adott terméket.

Mit tehetünk?

A biztonságos vásárlás nem csupán pénzkérdés, hanem tudatos döntés arról, hogy olyan forrásból szerezzük be a termékeket, ahol valódi felelősségvállalás és ellenőrzés működik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete éppen ezért – a vizsgálat eredményei alapján – azt javasolja, hogy ha csak tehetjük, kerüljük az EU-n kívüli piactereket, ha babajátékot, elektronikai eszközt vagy testtel érintkező terméket (pl. ékszert, kozmetikumot) vásárolnánk. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #webshop #kínai #európai unió #ékszer #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #eu #online vásárlás #rákkeltő #kína #veszélyes #tudatos vásárlók egyesülete #temu #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:25
06:59
06:29
05:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
2025. november 30.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
2
1 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
3
3 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
6 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 06:29
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 05:22
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
Agrárszektor  |  2025. december 1. 06:02
Egyre több gazda használ ilyen szereket itthon: ez a jövő megoldása?