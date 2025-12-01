Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
Húzós dolog derült ki a Temu, Shein filléres ékszereiről: döbbenet, mit sóznak ránk a kínai kacat-webshopok
Egy friss, nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálat rámutatott: a Temu és a Shein rendkívül olcsó kínálata jelentős biztonsági kockázatokat rejt. A laboratóriumi tesztek szerint a babajátékok, ékszerek és USB-töltők nagy része nem felel meg az uniós előírásoknak, több termék pedig egészségkárosító anyagokat vagy súlyos műszaki hibákat tartalmaz. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra figyelmeztet, hogy a vásárlók gyakran nincsenek tisztában a EU-n kívüli piacterekről származó termékek valós kockázataival.
Jövünk-megyünk, menet közben rendelgetünk. Az ünnepek előtt ráadásul még inkább ránk nehezedik az ajándékozási – és vele együtt a vásárlási – láz. S hát honnan rendelünk oly sokan? Bizony a Temuról és a Sheinről. Mert olcsó. Ez önmagában szuper. Fogyasztóvédő szervezetek viszont arra is kíváncsiak voltak, mit kapunk a pénzünkért.
Mert lehet, hogy olyasmiből is bevásárolunk, amire egyáltalán nem vágyunk: silány minőségű, könnyen széteső termékekre, a gyerekekre különösen veszélyes tárgyakra, illetve a hormonrendszerre káros vagy akár rákkeltő vegyi anyagokra. Pedig ezeket nem is raktuk be a kosárba. Kiderült, sokszor ezek is járnak hozzá. Grátisz. Állítja ezt az a nemzetközi együttműködésben létrejött friss vizsgálat, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete most publikált.
Az Európai Bizottság szerint 2024-ben elképesztő mennyiségű, 4,6 milliárd, 150 eurónál kisebb értékű csomag érkezett az EU-ba, ami körülbelül napi 12 millió darabot jelent. Ez kétszer annyi, mint 2023-ban, és háromszor annyi, mint 2022-ben. Ezek a termékek gyakran nem feleltek meg az uniós jogszabályoknak biztonsági szempontból, ami azon túl, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedők számára, környezeti és egészségügyi kockázatokat is jelent.
Mit vizsgáltak
Az olyan platformok kínálata, mint a Temu és a Shein, hihetetlenül vonzó a vásárlók számára a gyakran megdöbbentően olcsó áraival – az EU-n belül kapható hasonló vagy hasonlónak tűnő termékekhez képest. Ezek mögött a jó árak mögött azonban komoly kockázatok rejlenek. Német, francia, belga és dán fogyasztóvédelmi szervezetek ékszereket, babajátékokat és USB-töltőket vásároltak a Temunál és a Sheinnél, összesen 162 terméket, 690 euró értékben. Majd laboratóriumokban vizsgálták őket a hatályos uniós biztonsági szabványok szerint.
Az eredmény: 112 termék nem teljesítette a biztonsági követelményeket
- USB töltő: 54 tesztelt hálózati adapterből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak. Áramütés- rövidzárlat- vagy éppen tűzveszélynek tesszük ki magunkat a használatukkal.
- Babajátékok: A 3 év alatti gyermekeknek szánt játékok, apró, leváló, fulladásveszélyt jelentő elemeket is tartalmaztak. Vagy éppen formaldehidet, ami nagyobb mennyiségben bőrirritációt, kontaktallergiát okozhat.
- Ékszerek: A fém nyakláncok nagyobb része megfelelt az előírásoknak. Az a néhány, ami nem, az viszont aggasztó mennyiségű nemkívánatos anyagot tartalmazott. Három Shein nyakláncban veszélyesen magas kadmiumszintet mutatott ki a vizsgálat. A kadmium ismert rákkeltő, amely hosszú távon csont- és vesekárosodást okozhat.
Hogyan segíti a vásárlókat az EU-s szabályozás?
A nem európai piactérről rendelt termékekkel a kelleténél nagyobb kockázatot vállalunk, hiszen ezek a termékek jelenleg nem kötelesek megfelelni az EU-s előírásoknak – ahogy azt a teszt tapasztalatai is mutatják. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) - (EU) 2022/2065 rendelet a digitális szolgáltatásokról –, melynek szabályait tavaly február óta kötelező alkalmazni, éppen az ilyen kockázatok csökkentését hivatott támogatni. Például azzal, hogy a platformoknak jogi kötelezettségük fellépni a harmadik féltől származó, nem EU-kompatibilis termékek ellen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel kapcsolatban is van még teendő.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan reagált a Shein és a Temu a veszélyes termékek bejelentésére?
Erre is kiterjedt a vizsgálat. Ami meglepő volt, hogy nem ugyanolyan súllyal reagáltak, attól függően, hogy vásárlóktól vagy fogyasztóvédelmi szervezetektől érkezett a bejelentés – ami nem ad okot a megnyugvásra mindennapi fogyasztóként. Fogyasztóvédelmi bejelentésre mindkét platform eltávolította a szóban forgó terméket, a Temu azonban nem tájékoztatta a biztonsági kockázatokról azokat a vásárlókat, akik már korábban megrendelték az adott terméket.
Mit tehetünk?
A biztonságos vásárlás nem csupán pénzkérdés, hanem tudatos döntés arról, hogy olyan forrásból szerezzük be a termékeket, ahol valódi felelősségvállalás és ellenőrzés működik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete éppen ezért – a vizsgálat eredményei alapján – azt javasolja, hogy ha csak tehetjük, kerüljük az EU-n kívüli piactereket, ha babajátékot, elektronikai eszközt vagy testtel érintkező terméket (pl. ékszert, kozmetikumot) vásárolnánk.
Szebbnél szebb adventi vásárokkal vár Szlovákia: karácsonyi vásár helyszínek, ünnepi programok és látnivalók a szomszédban
A szomszédos ország városaiban minden adott egy meghitt, élményekben gazdag adventi kiruccanáshoz. Nézzük is meg Szlovákia karácsonyi vásár felhozatalát.
Idén adventkor is vár Pozsony! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Hogy alakul a pozsonyi karácsonyi vásár nyitva tartása? Hogyan érdemes elutazni a pozsonyi karácsonyi vásárra? Ennek jártunk most utána.
Adventkor is vár Kassa! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Mit kell tudnunk a kassai karácsonyi vásár kapcsán? Hogy juthatunk el a kassai karácsonyi vásár helyszíneire? Ennek jártunk most utána.
Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
Ilyen almákkal etetik tömegével a magyarokat: a boltok is tele vannak vele - hol van már a régi jó hazai?
Lengyelország domináns szerepe az európai almapiacon jelentős nyomást helyez a magyar termelőkre.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.