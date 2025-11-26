2025. november 26. szerda Virág
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amberg, Németország - 2019. február 17.: Hervis üzlet Ambergben, Bajorországban, Németországban. A Hervis az egyik legnagyobb sportfelszerelési üzletlánc Ausztriában. A céget 1973-ban alapították, székhelye az ausztriai Walsban találha
Vásárlás

Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?

Pénzcentrum
2025. november 26. 17:28

A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át. A Sports Directet és a Flannels-t is tulajdonló, agresszívan terjeszkedő lánc ezzel kész infrastruktúrát szerez Közép-Európában, és egy gyors márkaváltással új versenyhelyzetet teremthet a Decathlonnak is.

2025. november 26-án robbant a hír, hogy a Hervis kivonul Magyarországról és Romániából. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalat eladja magyarországi és a 49 romániai üzletét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vevő a brit Frasers Group

Mi az a Frasers Group?

A Frasers Group egy brit központú, eredetileg sportszer-kereskedelemre épülő vállalat, amely az elmúlt évtizedekben egy sokszereplős, több szegmensben jelen lévő kiskereskedelmi csoporttá alakult. Mike Ashley 1982-ben alapította a céget, amely Sports Direct néven vált ismertté, majd 2019-ben vette fel a Frasers Group nevet, jelezve a portfólió jelentős bővülését.

A vállalat ma már nem csak sportfelszereléseket értékesít, hanem prémium divatmárkákat, kerékpáros és életmód termékeket is, többek között olyan üzleteken keresztül, mint a Sports Direct, a Flannels, a House of Fraser vagy az Evans Cycles. A cégcsoport az ingatlanpiacon is aktív, bevásárlóközpontok és áruházak felvásárlásával és üzemeltetésével erősíti pozícióját.

A Frasers Group stratégiájának része, hogy a tömegpiacról a prémium szegmens felé is terjeszkedjen, miközben diverzifikált üzleti modelljével a sporttól a divaton át az ingatlanig több területet lefed. Bár elsősorban az Egyesült Királyságban erős, az utóbbi években egyre aktívabban jelenik meg az európai piacon is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mi lesz a Hervis üzletekből?

Bár Magyarországon jelenleg nem sok Sports Direct üzlet található, de azért jelen vannak. Éppen ezért vélelmezhető, hogy a Hervis üzletik is a már létező Sports Direct brandet fogják megkapni.

Érdemes megjegyezni, hogy a brit óriás rendszerint agresszív terjeszkedési stratégiát követ, amelyben a gyengélkedő vagy átalakuló kiskereskedelmi láncokat integrálja a saját portfóliójába. Az utóbbi évek európai akvizíciói alapján jól látszik, hogy a cég nem csupán új piacokat keres, hanem teljes bolthálózatokat strukturál át, és ahol lehet, a saját márkáit - leggyakrabban a Sports Directet vagy a Flannels-t - vezeti be helyettük.

Magyarország és Románia esetében is ez tehát a legvalószínűbb forgatókönyv. A Hervis kivonulása és üzleteinek eladása ideális belépési pont a Frasers Group számára, hiszen egy kész infrastruktúrát vesz át: nagy alapterületű sportáruházakat, raktárkapacitást, és egy működő logisztikai rendszert. Ez pedig pontosan illeszkedik a vállalat európai stratégiájához, amely azt célozza, hogy a Sports Directet közép-kelet-európai szinten is erős, látható pozícióba helyezze. Az így megalakuló új lánc pedig potenciálisan erős versenytársa lehet a Decathlonnak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #magyarország #kiskereskedelem #decathlon #kivonulás #brit #sportáruház #akvizíció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:05
17:54
17:46
17:32
17:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
2
3 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
2 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
4
3 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
2 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:36
Minimálbér 2026: friss hírek jöttek a tárgyalásokról, közel lehet a végleges megállapodás
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:10
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
Agrárszektor  |  2025. november 26. 17:32
Ez a magyar növény lehet a jövő nagy nyertese? Egyre többen keresik