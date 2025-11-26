A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át. A Sports Directet és a Flannels-t is tulajdonló, agresszívan terjeszkedő lánc ezzel kész infrastruktúrát szerez Közép-Európában, és egy gyors márkaváltással új versenyhelyzetet teremthet a Decathlonnak is.
2025. november 26-án robbant a hír, hogy a Hervis kivonul Magyarországról és Romániából. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalat eladja magyarországi és a 49 romániai üzletét.
A vevő a brit Frasers Group
Mi az a Frasers Group?
A Frasers Group egy brit központú, eredetileg sportszer-kereskedelemre épülő vállalat, amely az elmúlt évtizedekben egy sokszereplős, több szegmensben jelen lévő kiskereskedelmi csoporttá alakult. Mike Ashley 1982-ben alapította a céget, amely Sports Direct néven vált ismertté, majd 2019-ben vette fel a Frasers Group nevet, jelezve a portfólió jelentős bővülését.
A vállalat ma már nem csak sportfelszereléseket értékesít, hanem prémium divatmárkákat, kerékpáros és életmód termékeket is, többek között olyan üzleteken keresztül, mint a Sports Direct, a Flannels, a House of Fraser vagy az Evans Cycles. A cégcsoport az ingatlanpiacon is aktív, bevásárlóközpontok és áruházak felvásárlásával és üzemeltetésével erősíti pozícióját.
A Frasers Group stratégiájának része, hogy a tömegpiacról a prémium szegmens felé is terjeszkedjen, miközben diverzifikált üzleti modelljével a sporttól a divaton át az ingatlanig több területet lefed. Bár elsősorban az Egyesült Királyságban erős, az utóbbi években egyre aktívabban jelenik meg az európai piacon is.
Mi lesz a Hervis üzletekből?
Bár Magyarországon jelenleg nem sok Sports Direct üzlet található, de azért jelen vannak. Éppen ezért vélelmezhető, hogy a Hervis üzletik is a már létező Sports Direct brandet fogják megkapni.
Érdemes megjegyezni, hogy a brit óriás rendszerint agresszív terjeszkedési stratégiát követ, amelyben a gyengélkedő vagy átalakuló kiskereskedelmi láncokat integrálja a saját portfóliójába. Az utóbbi évek európai akvizíciói alapján jól látszik, hogy a cég nem csupán új piacokat keres, hanem teljes bolthálózatokat strukturál át, és ahol lehet, a saját márkáit - leggyakrabban a Sports Directet vagy a Flannels-t - vezeti be helyettük.
Magyarország és Románia esetében is ez tehát a legvalószínűbb forgatókönyv. A Hervis kivonulása és üzleteinek eladása ideális belépési pont a Frasers Group számára, hiszen egy kész infrastruktúrát vesz át: nagy alapterületű sportáruházakat, raktárkapacitást, és egy működő logisztikai rendszert. Ez pedig pontosan illeszkedik a vállalat európai stratégiájához, amely azt célozza, hogy a Sports Directet közép-kelet-európai szinten is erős, látható pozícióba helyezze. Az így megalakuló új lánc pedig potenciálisan erős versenytársa lehet a Decathlonnak.
