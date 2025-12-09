Rendkívüli nyitvatartást hirdetett az Auchan: minden áruházat érint, erre érdemes figyelni

Az Auchan friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat. A boltlánc közölte: áruházai az ünnepi időszakban is rugalmas nyitvatartással várják a vásárlókat. December 24-én 12 óráig tartanak nyitva, december 25-én és 26-án egységesen zárva lesznek, míg december 31-én 16 óráig tartanak nyitva.

Magyarországon a halfogyasztás évről évre emelkedik, ám a vásárlói érdeklődés továbbra is kiemelten a karácsonyi időszakban a legerősebb. December elejétől kezdődően ugrásszerűen növekszik a friss haltermékek forgalma, a valódi csúcs pedig hagyományosan az ünnepet megelőző 5–6 napra tehető.

Az Auchan közölte, hogy 16 áruházában élőhal-vásárral várja a vásárlókat - élőhalat kizárólag kábítva árusítva, míg a többi üzletben friss, csomagolt haltermékek közül válogathatnak a vásárlók.

Az idei ünnepi szezonra 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfajjal készülünk, és büszkék vagyunk arra, hogy friss halaink mintegy 98 százaléka hazai halkereskedő partnerektől érkezik. A forgalmunkat továbbra is az édesvízi halfajták határozzák meg: a teljes friss halértékesítés mintegy 90 százalékát adják, ezen belül pedig a pontyhoz kapcsolódó termékeink – a tisztított egész hal, a pontyszelet, a pontyfilé és a belsőségek – teszik ki a mennyiség több mint felét, összesen 55 százalékát

– ismertette Nagy Attila, az cég értékesítési és működési igazgatója.

A karácsonyi szezon legkeresettebb termékei az egész ponty és pontyszelet mellett az afrikai harcsafilé, a busa különböző formái, valamint a pisztráng és a szürkeharcsa. A tengeri kínálatból ilyenkor kiemelkedik a lazac- és tonhalfilé, valamint a garnéla és a kagylók iránti érdeklődés.

A boltlánc közölte azt is, hogy az ünnepi időszakban is rugalmas nyitvatartással várják vásárlókat:

a legtöbb üzlet december 24-én 12:00 óráig tart nyitva,

december 25-én és 26-án egységesen zárva tartanak,

míg december 31-én 16 óráig tartanak nyitva.

