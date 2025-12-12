2025. december 12. péntek Gabriella
Lenexa, Egyesült Államok â 2022. december 10.: Egy mezőgazdasági traktor ünnepi karácsonyi fényekkel díszítve egy vidéki területen parkolva
HelloVidék

Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!

HelloVidék
2025. december 12. 17:15

Ahogy közeledik az év vége, egyre több településen szerveznek fénytraktoros felvonulásokat a gazdák. A program során a résztvevők feldíszítik traktorjaikat, majd az utcákon végighaladva vonulnak, miközben a felvonulásokat gyakran kísérik karácsonyi programok és helyi vásárok. Láttál már ilyet? Ha nem, most megtudhatod, hol lesz a közeledben ilyen parádé!

Az országos lista szerint idén a Dunántúlon és az Alföldön is több településen tartanak fénytraktoros felvonulásokat. A résztvevők a helyi gazdakörök szervezésében vesznek részt a megmozduláson, a traktorokat LED-fényekkel, csillagokkal és egyéb dekorációval díszítik fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvonulások elsősorban közösségi események, ugyanakkor a szervezők hangsúlyozzák: a közlekedés és a biztonság érdekében a résztvevőknek fokozottan ügyelniük kell a forgalomra és a gyalogosokra.

Az események részletes listáját és időpontjait a Petya AgroTv alapján közöljük mi is. ABC sorrendben találjátok a városok és falvak neveit, a lista pedig a beérkező friss információk szerint folyamatosan frissül:

Aba 12.20 15:30
Ács 12.14 16:00
Adács 12.13 16:00
Ajka-Padragkút 12.20
Akasztó 12.29
Alsóvadász 12.19 16:30
Bakonytamási 12.21 16:30
Balatonalmádi 12.13
Balatonfőkajár 12.14 16:00
Balatonlelle és Balatonboglár 12.27.
Balatonszentgyörgy 12.20 16:30
Ballószög 12.20 16:00
Balotaszállás 12.27 17:00
Baracs 12.23
Béb 12.19
Besnyő 12.20
Biharnagybajom 12.13
Bókaháza 12.20 17:00
Borsodnádasd 12.13 16:00
Böde 12.23
Bököny 12.13 16:00
Bőny 12.13 16:30
Buj 12.20 17:00
Buzsák 12.20 17:00
Cegléd 12.27 16:00
Csákvár 12.23 16:15
Csanádapáca 12.21 15:00
Csanádpalota 12.20 18:00
Csanytelek 12.20
Csehimindszent 12.13. 16:00
Csemő 12.20 16:30
Csengele 12.18 15:30
Csólyospálos 12.23 16:00
Csorna 12.21 18:30
Csót 12.20 16:30
Csót 12.20 17:00
Csurgó 12.19 17:00
Dabas 12.13 16:00
Dad 12.21 17:00
Dédes 12.20 16:00
Dévaványa 12.21 17:00
Dobronhegy, Babosdöbrönte, Hottó, Teskánd 12.23
Domaszék 12.14 17:00
Dömsöd 12.21 16:00
Dunamenti ÓÉV búcsúztató 12.29
Dunavecse 12.26 15:00
Edelény 12.19 16:00
Egerág 12.20 17:00
Elek 12.14 17:30
Etyek 12.20 15:30
Fehérvárcsurgó 12.20
Felsőlajos 12.21 17:00
Fülöpháza 12.13
Fülöpjakab 12.27 15:00
Géderlak 12.29
Gönyű 12.14
Gyarmat 12.13 17:30
Gyermely 12.19 17:00
Győrsövényház 12.13 17:00
Harkakötöny 12.20
Harsány 12.13 17:30
Helesfa 12.21 16:30
Hetényegyháza 12.05 17:00
Heves 12.20 16:00
Homokszentgyörgy 12.13
Izsák 12.12
Jánosháza 12.21 17:00
Jásd 12.20 17:00
Jászapáti 12.14
Jászkísér 12.21 16:00
Jászszentlászló 12.13 17:00
Kálmáncsa 12.13 17:00
Kalocsa 12.29
Kamond 12.19 16:30
Karancsberény 12.27 17:00
Karcsa 12.20
Kecel 12.28
Kék 12.19
Kemenessömjén 12.13 18:00
Kéthely 12.13 17:00
Kisbér 12.21
Kisköre 12.23 16:00
Kiskunhalas 12.21 16:30
Kiskunmajsa 12.22
Kisláng 12.13
Kistelek 12.21 17:00
Kisújszállás 12.19 16:00
Kocs 12.14 16:00
Kocsér 12.21
Kocsola 12.19 17:00
Kunadacs 12.13
Kunágota 12.07 16:00
Kunszentmiklós 12.14 19:00
Lázi 12.13 16:30
Lengyeltóti 12.13
Lovasberény 12.20 15:30
Lovászpatona 12.22 16:30
Madaras 12.12
Magyaralmás 12.13
Magyarkeszi 12.12 16:00
Malomsok 12.14 17:00
Matkó 12.13 16:00
Mélykút 12.13 17:00
Mesztegnyő 12.26 17:00
Mezőkovácsháza 12.20 17:00
Mezőszentgyörgy 12.13 16:30
Miháld 12.21 17:00
Mindszent 12.14 16:00
Miske 12.28
Mocsa 12.21 16:00
Monostorpályi 12.13
Nagyberény 12.13 17:00
Nagygyimót 12.13
Nagyhalász 12.27
Nagyigmánd 12.19 16:30
Nagykálló (Harangod) 12.21
Nagykőrös 12.20 17:00
Nagyrábé 12.19
Nagyszokoly 12.19 17:00
Nagyvázsony 12.13
Nemesgörzsöny 12.20 17:00
Nemesgulács 12.30 17:00
Nemesvid 12:20 16:30
Nyírbéltek 12.25 16:00
Nyírbogát 12.27 16:00
Nyírlugos 12.27 15:30
Nyírszőlős 12.19 18:00
Nyírtelek 12.21
Okány 12.21 17:30
Olaszliszka 12.20 16:00
Ozora 12.12 17:00
Öcsöd 12.21 15:00
Öreglak 12.19 16:30
Páhi 12.20
Pálmonostora 12.07 17:00
Pápa-Tapolcafő 12.07 17:00
Pázmánd 12.20 16:00
Pécs-Újhegyi 12.21 17:00
Penészlek 12.21 16:15
Perkáta 12.13 17:00
Pétervására 12.19
Pétfürdő 12.23
Pocsaj 12.20 16:30
Pusztaföldvár 12.20 17:00
Pusztakovácsi-Somogyfajsz 12.23 16:00
Pusztaszer 12.19 18:00
Püspökladány 12.21
Rábapatona 12.20 16:30
Rákócziújfalu 12.14 16:00
Sáp 12.21 17:00
Sárbogárd 12.20 18:00
Sarkad 12.20
Sarkadkeresztúr 12.20
Sárszentágota 12.13 16:00
Segesd 12.20 16:00
Siklós-Máriagyűd 12.21
Sokorópátka 12.20
Solt 12.27
Soltszentimre 12.30
Somberek-Palotabozsok-Véménd 12.19 15:00-tól
Somogyhárságy 12.20 18:00
Somogyvár, Somogyvámos 12.19
Soponya 12.21
Sülysáp (fényautós) 12.21 16:00
Sümeg Csabrendek 12.30
Szabadszállás 12.19
Szakcs 12.20
Szakoly 12.20 17:00
Szalkszentmárton 12.28 17:00
Szank 12.28 16:30
Szatymaz 12.14
Szedres 12.13 17:00
Szeghalom 12.23 16:00
Szegvár 12.21
Székkutas 12.14 16:30
Szenna 12.14
Szentkirály 12.14 16:30
Szerecseny 12.20 17:00
Szil 12.13
Szőlősgyörök 12.28
Szőlőskislak 12.20 17:45
Szőny 12.19 18:15
Táborfalva 12.27 16:00
Tác 12.22
Tápiószecső 12.20 17:00
Tápiószentmárton 12.19 16:30
Tarany 12.19
Tárkány 12.21 16:30
Tass 12.21 17:00
Tataháza 12.21
Téglás 12.12
Tengelic 12.28 17:00
Tenk 12.13 15:00
Tét 12.14 17:00
Tiszaalpár 12.20 18:30
Tiszaföldvár 12.13 16:00
Tiszakécske 12.30 15:00
Tiszaladány 12.21 17:00
Tóalmás 12.21
Ugod 12.14 16:30
Üllés 12.21 17:00
Velence 12.19 17:00
Véménd-Palatobozsok-Somberek 12.19 18:00
Veresegyház 12.18 17:00
Vésztő 12.21
Zagyvarékas 12.21 18:00
Zalatárnok-Söjtör 12.20
Zsombó 12.21 18:00
Címlapkép: Getty Images
