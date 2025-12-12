Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!

Ahogy közeledik az év vége, egyre több településen szerveznek fénytraktoros felvonulásokat a gazdák. A program során a résztvevők feldíszítik traktorjaikat, majd az utcákon végighaladva vonulnak, miközben a felvonulásokat gyakran kísérik karácsonyi programok és helyi vásárok. Láttál már ilyet? Ha nem, most megtudhatod, hol lesz a közeledben ilyen parádé!

Az országos lista szerint idén a Dunántúlon és az Alföldön is több településen tartanak fénytraktoros felvonulásokat. A résztvevők a helyi gazdakörök szervezésében vesznek részt a megmozduláson, a traktorokat LED-fényekkel, csillagokkal és egyéb dekorációval díszítik fel.

A felvonulások elsősorban közösségi események, ugyanakkor a szervezők hangsúlyozzák: a közlekedés és a biztonság érdekében a résztvevőknek fokozottan ügyelniük kell a forgalomra és a gyalogosokra.

Az események részletes listáját és időpontjait a Petya AgroTv alapján közöljük mi is. ABC sorrendben találjátok a városok és falvak neveit, a lista pedig a beérkező friss információk szerint folyamatosan frissül:

Aba 12.20 15:30

Ács 12.14 16:00

Adács 12.13 16:00

Ajka-Padragkút 12.20

Akasztó 12.29

Alsóvadász 12.19 16:30

Bakonytamási 12.21 16:30

Balatonalmádi 12.13

Balatonfőkajár 12.14 16:00

Balatonlelle és Balatonboglár 12.27.

Balatonszentgyörgy 12.20 16:30

Ballószög 12.20 16:00

Balotaszállás 12.27 17:00

Baracs 12.23

Béb 12.19

Besnyő 12.20

Biharnagybajom 12.13

Bókaháza 12.20 17:00

Borsodnádasd 12.13 16:00

Böde 12.23

Bököny 12.13 16:00

Bőny 12.13 16:30

Buj 12.20 17:00

Buzsák 12.20 17:00

Cegléd 12.27 16:00

Csákvár 12.23 16:15

Csanádapáca 12.21 15:00

Csanádpalota 12.20 18:00

Csanytelek 12.20

Csehimindszent 12.13. 16:00

Csemő 12.20 16:30

Csengele 12.18 15:30

Csólyospálos 12.23 16:00

Csorna 12.21 18:30

Csót 12.20 16:30

Csót 12.20 17:00

Csurgó 12.19 17:00

Dabas 12.13 16:00

Dad 12.21 17:00

Dédes 12.20 16:00

Dévaványa 12.21 17:00

Dobronhegy, Babosdöbrönte, Hottó, Teskánd 12.23

Domaszék 12.14 17:00

Dömsöd 12.21 16:00

Dunamenti ÓÉV búcsúztató 12.29

Dunavecse 12.26 15:00

Edelény 12.19 16:00

Egerág 12.20 17:00

Elek 12.14 17:30

Etyek 12.20 15:30

Fehérvárcsurgó 12.20

Felsőlajos 12.21 17:00

Fülöpháza 12.13

Fülöpjakab 12.27 15:00

Géderlak 12.29

Gönyű 12.14

Gyarmat 12.13 17:30

Gyermely 12.19 17:00

Győrsövényház 12.13 17:00

Harkakötöny 12.20

Harsány 12.13 17:30

Helesfa 12.21 16:30

Hetényegyháza 12.05 17:00

Heves 12.20 16:00

Homokszentgyörgy 12.13

Izsák 12.12

Jánosháza 12.21 17:00

Jásd 12.20 17:00

Jászapáti 12.14

Jászkísér 12.21 16:00

Jászszentlászló 12.13 17:00

Kálmáncsa 12.13 17:00

Kalocsa 12.29

Kamond 12.19 16:30

Karancsberény 12.27 17:00

Karcsa 12.20

Kecel 12.28

Kék 12.19

Kemenessömjén 12.13 18:00

Kéthely 12.13 17:00

Kisbér 12.21

Kisköre 12.23 16:00

Kiskunhalas 12.21 16:30

Kiskunmajsa 12.22

Kisláng 12.13

Kistelek 12.21 17:00

Kisújszállás 12.19 16:00

Kocs 12.14 16:00

Kocsér 12.21

Kocsola 12.19 17:00

Kunadacs 12.13

Kunágota 12.07 16:00

Kunszentmiklós 12.14 19:00

Lázi 12.13 16:30

Lengyeltóti 12.13

Lovasberény 12.20 15:30

Lovászpatona 12.22 16:30

Madaras 12.12

Magyaralmás 12.13

Magyarkeszi 12.12 16:00

Malomsok 12.14 17:00

Matkó 12.13 16:00

Mélykút 12.13 17:00

Mesztegnyő 12.26 17:00

Mezőkovácsháza 12.20 17:00

Mezőszentgyörgy 12.13 16:30

Miháld 12.21 17:00

Mindszent 12.14 16:00

Miske 12.28

Mocsa 12.21 16:00

Monostorpályi 12.13

Nagyberény 12.13 17:00

Nagygyimót 12.13

Nagyhalász 12.27

Nagyigmánd 12.19 16:30

Nagykálló (Harangod) 12.21

Nagykőrös 12.20 17:00

Nagyrábé 12.19

Nagyszokoly 12.19 17:00

Nagyvázsony 12.13

Nemesgörzsöny 12.20 17:00

Nemesgulács 12.30 17:00

Nemesvid 12:20 16:30

Nyírbéltek 12.25 16:00

Nyírbogát 12.27 16:00

Nyírlugos 12.27 15:30

Nyírszőlős 12.19 18:00

Nyírtelek 12.21

Okány 12.21 17:30

Olaszliszka 12.20 16:00

Ozora 12.12 17:00

Öcsöd 12.21 15:00

Öreglak 12.19 16:30

Páhi 12.20

Pálmonostora 12.07 17:00

Pápa-Tapolcafő 12.07 17:00

Pázmánd 12.20 16:00

Pécs-Újhegyi 12.21 17:00

Penészlek 12.21 16:15

Perkáta 12.13 17:00

Pétervására 12.19

Pétfürdő 12.23

Pocsaj 12.20 16:30

Pusztaföldvár 12.20 17:00

Pusztakovácsi-Somogyfajsz 12.23 16:00

Pusztaszer 12.19 18:00

Püspökladány 12.21

Rábapatona 12.20 16:30

Rákócziújfalu 12.14 16:00

Sáp 12.21 17:00

Sárbogárd 12.20 18:00

Sarkad 12.20

Sarkadkeresztúr 12.20

Sárszentágota 12.13 16:00

Segesd 12.20 16:00

Siklós-Máriagyűd 12.21

Sokorópátka 12.20

Solt 12.27

Soltszentimre 12.30

Somberek-Palotabozsok-Véménd 12.19 15:00-tól

Somogyhárságy 12.20 18:00

Somogyvár, Somogyvámos 12.19

Soponya 12.21

Sülysáp (fényautós) 12.21 16:00

Sümeg Csabrendek 12.30

Szabadszállás 12.19

Szakcs 12.20

Szakoly 12.20 17:00

Szalkszentmárton 12.28 17:00

Szank 12.28 16:30

Szatymaz 12.14

Szedres 12.13 17:00

Szeghalom 12.23 16:00

Szegvár 12.21

Székkutas 12.14 16:30

Szenna 12.14

Szentkirály 12.14 16:30

Szerecseny 12.20 17:00

Szil 12.13

Szőlősgyörök 12.28

Szőlőskislak 12.20 17:45

Szőny 12.19 18:15

Táborfalva 12.27 16:00

Tác 12.22

Tápiószecső 12.20 17:00

Tápiószentmárton 12.19 16:30

Tarany 12.19

Tárkány 12.21 16:30

Tass 12.21 17:00

Tataháza 12.21

Téglás 12.12

Tengelic 12.28 17:00

Tenk 12.13 15:00

Tét 12.14 17:00

Tiszaalpár 12.20 18:30

Tiszaföldvár 12.13 16:00

Tiszakécske 12.30 15:00

Tiszaladány 12.21 17:00

Tóalmás 12.21

Ugod 12.14 16:30

Üllés 12.21 17:00

Velence 12.19 17:00

Véménd-Palatobozsok-Somberek 12.19 18:00

Veresegyház 12.18 17:00

Vésztő 12.21

Zagyvarékas 12.21 18:00

Zalatárnok-Söjtör 12.20

Zsombó 12.21 18:00