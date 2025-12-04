Felveszi a kesztyűt Kína ellen az EU: itt törhet ki az újabb gazdasági háború?

Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére, miközben 3 milliárd eurós stratégiát jelentett be a kritikus nyersanyagok terén fennálló függőség enyhítésére - tudósított a The Guardian.

Stéphane Séjourné ipari biztos bejelentette, hogy az EU akár jogi eszközökkel is kötelezheti a vállalatokat a kínai beszerzések diverzifikálására, ha az ipar nem reagál megfelelően a függőség csökkentésére irányuló felhívásokra. A biztos kijelentése a ReSourceEU program bemutatásakor hangzott el, amely 3 milliárd eurós kerettel indul.

A program célja, hogy csökkentse az EU kiszolgáltatottságát Kínával szemben a kritikus nyersanyagok terén, miután Peking egyre gyakrabban "fegyverként használja" ellátási láncait geopolitikai célokra. A kezdeményezés 25-30 stratégiai projektet támogat majd a szektorban.

A tervek között szerepel az alumíniumhulladék EU-ból történő kivitelének korlátozása, az autóakkumulátorokban használt mágnesek újrahasznosítása, valamint egy új, évi 2 milliárd eurós alap létrehozása az Európai Beruházási Bank támogatásával, amely segíti a vállalatokat az olcsó kínai beszállítóktól való függetlenedésben.

Séjourné hangsúlyozta, hogy egyelőre csak "emlékeztetni" szeretnék a vállalatokat a diverzifikáció fontosságára, de ha ez nem vezet eredményre, az EU fenntartja a jogot, hogy jogszabályokkal kötelezze a cégeket beszerzéseik egy bizonyos százalékának diverzifikálására.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos szerint Brüsszel továbbra is elkötelezett a nyitott piacok mellett, de Kína rendszeresen kihasználja ezt az európai ipar hátrányára, ami miatt az EU folyamatosan "tüzet olt" a különböző válsághelyzetekben.

A stratégia végrehajtásának azonnali megkezdéseként két projekt - egy grönlandi molibdénkitermelés és egy németországi lítiumbánya - kap azonnali finanszírozást. Az EU pénzügyi támogatást is fontolgat, hogy a vállalatok a drágább, nem kínai forrásokból is tudjanak vásárolni.

A függőség mértékét jól szemlélteti, hogy az EU évente mintegy 20 000 tonna állandó mágnest vásárol, amelyeket autóktól kezdve hűtőszekrényajtókon át az MRI-gépekig mindenben használnak. Ebből 17-18 000 tonna Kínából származik, mindössze 1000 tonnát állítanak elő az EU-ban.

Az EU kezdeményezése jóval nagyobb léptékű, mint a Keir Starmer által a múlt hónapban bejelentett 50 millió fontos hasonló brit program. A kínai függőség csökkentésére irányuló erőfeszítések októberben új lendületet kaptak, amikor Kína azzal fenyegetett, hogy decembertől újabb globális korlátozásokat vezet be a ritkaföldfémek exportjára.