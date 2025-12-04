2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kéz kínai zászlóval a naplemente égboltján. Koncepció
Gazdaság

Felveszi a kesztyűt Kína ellen az EU: itt törhet ki az újabb gazdasági háború?

Pénzcentrum
2025. december 4. 11:15

Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére, miközben 3 milliárd eurós stratégiát jelentett be a kritikus nyersanyagok terén fennálló függőség enyhítésére - tudósított a The Guardian.

Stéphane Séjourné ipari biztos bejelentette, hogy az EU akár jogi eszközökkel is kötelezheti a vállalatokat a kínai beszerzések diverzifikálására, ha az ipar nem reagál megfelelően a függőség csökkentésére irányuló felhívásokra. A biztos kijelentése a ReSourceEU program bemutatásakor hangzott el, amely 3 milliárd eurós kerettel indul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program célja, hogy csökkentse az EU kiszolgáltatottságát Kínával szemben a kritikus nyersanyagok terén, miután Peking egyre gyakrabban "fegyverként használja" ellátási láncait geopolitikai célokra. A kezdeményezés 25-30 stratégiai projektet támogat majd a szektorban.

A tervek között szerepel az alumíniumhulladék EU-ból történő kivitelének korlátozása, az autóakkumulátorokban használt mágnesek újrahasznosítása, valamint egy új, évi 2 milliárd eurós alap létrehozása az Európai Beruházási Bank támogatásával, amely segíti a vállalatokat az olcsó kínai beszállítóktól való függetlenedésben.

Kapcsolódó cikkeink:

Séjourné hangsúlyozta, hogy egyelőre csak "emlékeztetni" szeretnék a vállalatokat a diverzifikáció fontosságára, de ha ez nem vezet eredményre, az EU fenntartja a jogot, hogy jogszabályokkal kötelezze a cégeket beszerzéseik egy bizonyos százalékának diverzifikálására.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos szerint Brüsszel továbbra is elkötelezett a nyitott piacok mellett, de Kína rendszeresen kihasználja ezt az európai ipar hátrányára, ami miatt az EU folyamatosan "tüzet olt" a különböző válsághelyzetekben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A stratégia végrehajtásának azonnali megkezdéseként két projekt - egy grönlandi molibdénkitermelés és egy németországi lítiumbánya - kap azonnali finanszírozást. Az EU pénzügyi támogatást is fontolgat, hogy a vállalatok a drágább, nem kínai forrásokból is tudjanak vásárolni.

A függőség mértékét jól szemlélteti, hogy az EU évente mintegy 20 000 tonna állandó mágnest vásárol, amelyeket autóktól kezdve hűtőszekrényajtókon át az MRI-gépekig mindenben használnak. Ebből 17-18 000 tonna Kínából származik, mindössze 1000 tonnát állítanak elő az EU-ban.

Az EU kezdeményezése jóval nagyobb léptékű, mint a Keir Starmer által a múlt hónapban bejelentett 50 millió fontos hasonló brit program. A kínai függőség csökkentésére irányuló erőfeszítések októberben új lendületet kaptak, amikor Kína azzal fenyegetett, hogy decembertől újabb globális korlátozásokat vezet be a ritkaföldfémek exportjára.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #eu #függőség #jogszabály #kína #világgazdaság #nyersanyag #kereskedelmi háború #beszerzés #diverzifikáció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:15
12:04
11:44
11:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 3. 17:02
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 4. 09:49
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor a...
MEDIA1  |  2025. december 3. 10:57
Moldován András visszatér a Cápák köztbe, és egy új befektető is érkezik
9. évadával folytatódik néhány héten belül a Cápák között című üzleti reality az RTL-en. Mutatjuk az...
Bankmonitor  |  2025. december 2. 13:08
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstruk...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
5 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
3
7 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
4
1 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
5
1 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 10:03
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Agrárszektor  |  2025. december 4. 11:34
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte