Aldi szaloncukor
Vásárlás

Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik

Pénzcentrum
2025. december 6. 07:02

Már 2025-ben is megérkeztek az eredeti Szamos recept alapján készült Gourmet lédig szaloncukrok. Bár már kisebb az árkülönbség, mint a korábbi években, a boltlánc sajátmárkás termékei 2025-ben is olcsóbbak, mint a Szamos termékek. Tehát még úgyis megérheti így vásárolna a fáravalót, hogy az egységár 25 százalékkal magasabb, mint tavaly volt a boltláncnál. Ha viszont figyeljük az akciókat, még kifoghatunk jobb ajánlatot. Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.

Ahogy a korábbi években, idén is több boltláncnál is kaphatók Szamos-fémjelezte, de sajátmárkás szaloncukrok. Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy mekkora az árkülönbség a Tesco Finest Szamos receptúra alapján készülő szaloncukrai és a Szamos márkájú édességek közt 2025-ben; most az Aldi sajátmárkás lédig szaloncukrait tettük mérlegre. Bár a vásárlók számára ez nincs feltűnően jelezve a boltokban a szaloncukorstandokon, az Aldi megerősítette lapunk kérdésére: a kimérős Gourmet Finest szaloncukraikat a Szamos készíti.

Akárcsak tavaly, vagy tavalyelőtt, az Aldi idén is árul Szamos szaloncukrot. A Pénzcentrum a kimérős, vagyis lédig kiszerelés árszintjét idén is megvizsgálta, mely 2025-ben is a lehető legolcsóbb, minőségi választás. Jelenleg az egységár 9990 Ft/kg, mely 25 százalékkal drágább, mint tavaly a nem akciós heteken (amikor 6290 Ft/kg áron vehettük meg a Szamos-minőségű édességet). Idén is érdemes lesz még nyitott szemmel járni karácsony előtt, vagy figyelni az akciókat.

Ahogy a Tesco esetében dobozost a dobozossal, az Aldi esetében a kimérős Gourmet terméket vetjük össze a Szamos kimérős szaloncukraival árszínvonal tekintetében. A Szamos webshopjában feltüntetett árak alapján az 1,8 kilogrammra vetített kimérős szaloncukrok ára a 26 100 forintnál kezdődik, de egyes ízek 29 000 forintba, míg a legdrágább fajták 31 500 forintba kerülnek. Ezeket az árakat, ha osztjuk 1,8-del, akkor 14 500 Ft/kg, 16 111 Ft/kg és 17 500 Ft/kg egységárakat kapunk. Tehát az Aldi Gourmet Finest szaloncukra még nem akciós áron is 31-43%-kal olcsóbb, mint az eredeti Szamos szaloncukrok. Igaz, az Aldiban nem választhatunk annyi íz közül, és nem is Szamos van ráírva a cukrokra. 

Címlapkép: Pénzcentrum
