Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik

Már 2025-ben is megérkeztek az eredeti Szamos recept alapján készült Gourmet lédig szaloncukrok. Bár már kisebb az árkülönbség, mint a korábbi években, a boltlánc sajátmárkás termékei 2025-ben is olcsóbbak, mint a Szamos termékek. Tehát még úgyis megérheti így vásárolna a fáravalót, hogy az egységár 25 százalékkal magasabb, mint tavaly volt a boltláncnál. Ha viszont figyeljük az akciókat, még kifoghatunk jobb ajánlatot. Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
Ahogy a korábbi években, idén is több boltláncnál is kaphatók Szamos-fémjelezte, de sajátmárkás szaloncukrok. Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy mekkora az árkülönbség a Tesco Finest Szamos receptúra alapján készülő szaloncukrai és a Szamos márkájú édességek közt 2025-ben; most az Aldi sajátmárkás lédig szaloncukrait tettük mérlegre. Bár a vásárlók számára ez nincs feltűnően jelezve a boltokban a szaloncukorstandokon, az Aldi megerősítette lapunk kérdésére: a kimérős Gourmet Finest szaloncukraikat a Szamos készíti.
Akárcsak tavaly, vagy tavalyelőtt, az Aldi idén is árul Szamos szaloncukrot. A Pénzcentrum a kimérős, vagyis lédig kiszerelés árszintjét idén is megvizsgálta, mely 2025-ben is a lehető legolcsóbb, minőségi választás. Jelenleg az egységár 9990 Ft/kg, mely 25 százalékkal drágább, mint tavaly a nem akciós heteken (amikor 6290 Ft/kg áron vehettük meg a Szamos-minőségű édességet). Idén is érdemes lesz még nyitott szemmel járni karácsony előtt, vagy figyelni az akciókat.
Ahogy a Tesco esetében dobozost a dobozossal, az Aldi esetében a kimérős Gourmet terméket vetjük össze a Szamos kimérős szaloncukraival árszínvonal tekintetében. A Szamos webshopjában feltüntetett árak alapján az 1,8 kilogrammra vetített kimérős szaloncukrok ára a 26 100 forintnál kezdődik, de egyes ízek 29 000 forintba, míg a legdrágább fajták 31 500 forintba kerülnek. Ezeket az árakat, ha osztjuk 1,8-del, akkor 14 500 Ft/kg, 16 111 Ft/kg és 17 500 Ft/kg egységárakat kapunk. Tehát az Aldi Gourmet Finest szaloncukra még nem akciós áron is 31-43%-kal olcsóbb, mint az eredeti Szamos szaloncukrok. Igaz, az Aldiban nem választhatunk annyi íz közül, és nem is Szamos van ráírva a cukrokra.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
Az üzletek forgalma 0,5%-kal nőtt egy hónap alatt, ami illeszkedik az elmúlt időszak növekvő trendjébe.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
