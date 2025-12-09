A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
Elindult a karácsonyfa-szezon, az utakon pedig egyre több autóban bukkan fel a több tíz kilós fenyő. A nem megfelelően rögzített rakomány nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat. Mutatjuk, mire figyelmeztetnek a szakértők, és mit ír elő a KRESZ Magyarországon.
Elindult a karácsonyfa-szezon, rengeteg autós indul útnak fenyőért. A nem megfelelően rögzített karácsonyfa komoly balesetveszélyt jelent, és súlyos büntetést is maga után vonhat.
Sokan egyszerűen beteszik a fát a csomagtartóba, és már indulnak is haza, a rögzítésre viszont kevesen figyelnek. Pedig egy hirtelen fékezésnél vagy balesetnél a több tíz kilós fa lövedékként csapódhat előre az utastérben.
A Német Autóklub szerint az autó belsejében történő szállításnál a hátsó üléseket le kell hajtani, a fa törzse pedig előre mutasson, közvetlenül a háttámlához támasztva. A háttámla mögé érdemes egy falapot tenni, hogy jobban eloszoljon a terhelés, majd a fát spaniferrel rögzíteni.
Ha a fa nem fér be a csomagtérbe, tetőcsomagtartón érdems szállítani. A fényezés védelmére takarót kell alátenni, a fa törzse itt is előre nézzen, és több hevederrel legyen rögzítve.
A szakértők külön felhívják a figyelmet: gumipók önmagában nem nyújt megfelelő biztonságot, erős spanifereket kell használni!.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bírság és baleseti kockázat is fenyeget
Magyarországon a karácsonyfa - és minden más rakomány - szállítására a közúti közlekedés szabályai, vagyis a KRESZ előírásai vonatkoznak. Ezek szerint
- a jármű rakományát úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát,
- ne csússzon el,
- ne essen le,
- és ne változtassa meg a jármű menetstabilitását.
- Emellett nem takarhatja el sem a világító- és fényjelző berendezéseket, sem a rendszámtáblát.
Ha a karácsonyfa a jármű méretén túlnyúlik, akkor különösen figyelni kell. Oldalirányban a rakomány legfeljebb 40 centiméterrel lóghat túl a jármű szélességén, hátrafelé pedig egy méternél nagyobb túlnyúlás esetén már megjelölési kötelezettség érvényes: nappal piros-fehér csíkos táblával, sötétben pedig fénnyel és prizmával kell jelezni a kilógó rakományt. Tetőn szállításkor a tetőcsomagtartó használata kötelező, a fa stabil rögzítése pedig alapfeltétel.
A szabálytalan rakományrögzítés Magyarországon is bírságot vonhat maga után. Baleset esetén a nem megfelelően rögzített karácsonyfa súlyosbító körülménynek számít, és a kártérítési felelősséget is befolyásolhatja.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Kimondták, komoly drágulás csaphat le heteken belül az árrésstop miatt: a magyar termelők és a vásárlók is bajba kerülnek
A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Teszten a Bosch, Tchibo, Krups slágertermékei: jól gondold meg, melyik kerül a fa alá 2025 karácsonyán
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Nagyon fontos lenne, hogy tudatosan vásároljunk karácsony előtt, ugyanis ha nem nézünk körül alaposan, sok bosszúságot szerezhetünk saját magunknak.
Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautomatáinak a népszerűsége - ez most derült ki egy friss felmérésből.
Rendkívül fontos határidőre figyelmeztet a Magyar Posta: eddig rendelj ajándékot, hogy az biztosan megérkezzen a fa alá
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Egy kutatás szerint a magyarok nagyobb része impulzusvásárló, a legjobban az hat, ha valami alaposan le van árazva.
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás.
Komoly dolog derült ki sokak kedvenc karácsonyi édességeiről: erre kevés magyar vásárló számított 2025-ben
Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.