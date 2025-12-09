Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról

Elindult a karácsonyfa-szezon, az utakon pedig egyre több autóban bukkan fel a több tíz kilós fenyő. A nem megfelelően rögzített rakomány nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat. Mutatjuk, mire figyelmeztetnek a szakértők, és mit ír elő a KRESZ Magyarországon.

Elindult a karácsonyfa-szezon, rengeteg autós indul útnak fenyőért. A nem megfelelően rögzített karácsonyfa komoly balesetveszélyt jelent, és súlyos büntetést is maga után vonhat.

Sokan egyszerűen beteszik a fát a csomagtartóba, és már indulnak is haza, a rögzítésre viszont kevesen figyelnek. Pedig egy hirtelen fékezésnél vagy balesetnél a több tíz kilós fa lövedékként csapódhat előre az utastérben.

A Német Autóklub szerint az autó belsejében történő szállításnál a hátsó üléseket le kell hajtani, a fa törzse pedig előre mutasson, közvetlenül a háttámlához támasztva. A háttámla mögé érdemes egy falapot tenni, hogy jobban eloszoljon a terhelés, majd a fát spaniferrel rögzíteni.

Ha a fa nem fér be a csomagtérbe, tetőcsomagtartón érdems szállítani. A fényezés védelmére takarót kell alátenni, a fa törzse itt is előre nézzen, és több hevederrel legyen rögzítve.

A szakértők külön felhívják a figyelmet: gumipók önmagában nem nyújt megfelelő biztonságot, erős spanifereket kell használni!.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bírság és baleseti kockázat is fenyeget

Magyarországon a karácsonyfa - és minden más rakomány - szállítására a közúti közlekedés szabályai, vagyis a KRESZ előírásai vonatkoznak. Ezek szerint

a jármű rakományát úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát,

ne csússzon el,

ne essen le,

és ne változtassa meg a jármű menetstabilitását.

Emellett nem takarhatja el sem a világító- és fényjelző berendezéseket, sem a rendszámtáblát.

Ha a karácsonyfa a jármű méretén túlnyúlik, akkor különösen figyelni kell. Oldalirányban a rakomány legfeljebb 40 centiméterrel lóghat túl a jármű szélességén, hátrafelé pedig egy méternél nagyobb túlnyúlás esetén már megjelölési kötelezettség érvényes: nappal piros-fehér csíkos táblával, sötétben pedig fénnyel és prizmával kell jelezni a kilógó rakományt. Tetőn szállításkor a tetőcsomagtartó használata kötelező, a fa stabil rögzítése pedig alapfeltétel.

A szabálytalan rakományrögzítés Magyarországon is bírságot vonhat maga után. Baleset esetén a nem megfelelően rögzített karácsonyfa súlyosbító körülménynek számít, és a kártérítési felelősséget is befolyásolhatja.