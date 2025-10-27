2025. október 27. hétfő Szabina
12 °C Budapest
Nagyon a körmére néz a GVH a népszerű rendelős platformnak: vajon hogy jönnek ki belőle?

Pénzcentrum
2025. október 27. 12:03

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait. 

A kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül, mit teljesítettek ezekből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A GVH közleménye emlékeztet, hogy a Hivatal még 2023 februárjában zárta le vizsgálatát az egyik legnépszerűbb nemzetközi e-kereskedelmi piactér, a Wish platform működtetőivel szemben. Az eljárás 2021-ben azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során.

A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.

A platform kaliforniai központú és európai – Hollandiában bejegyzett – működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a feltárult, kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish többek között vállalta, hogy 1500 Ft-os jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érintett.

A cégek emellett vállalták azt is, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat”.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen, ún. utóvizsgálat elrendelésével vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások teljesítését. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #bírság #átverés #gvh #e-kereskedelem #fogyasztóvédelem #online vásárlás #gazdasági versenyhivatal #kártérítés

