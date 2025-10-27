Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
Nagyon a körmére néz a GVH a népszerű rendelős platformnak: vajon hogy jönnek ki belőle?
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait.
A kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül, mit teljesítettek ezekből.
A GVH közleménye emlékeztet, hogy a Hivatal még 2023 februárjában zárta le vizsgálatát az egyik legnépszerűbb nemzetközi e-kereskedelmi piactér, a Wish platform működtetőivel szemben. Az eljárás 2021-ben azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során.
A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.
A platform kaliforniai központú és európai – Hollandiában bejegyzett – működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a feltárult, kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish többek között vállalta, hogy 1500 Ft-os jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érintett.
A cégek emellett vállalták azt is, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat”.
A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen, ún. utóvizsgálat elrendelésével vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások teljesítését. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.
Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?
Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
