Budapest: Karácsonyi vásár és adventi ünnepség a belvárosi Vorosmarty téren. Az emberek a piaci bódék mentén ételeket, édességeket, ajándékokat és kézműves termékeket kínálnak.
Vásárlás

Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt

Pénzcentrum
2025. december 9. 15:01

A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit. A karácsonyi időszak ugyan a családról és az ajándékokról szól, mégis könnyen felbukkanhatnak váratlan kiadások, főleg a kevésbé feltűnő tételeknél. Ilyen lehet a külföldi webáruházból rendelt ajándék, a külföldi utazás kifizetése vagy a külföldön élő rokonoktól érkező pénz fogadása. Ezeknél a helyzeteknél a rejtett díjak és a kedvezőtlen árfolyamok gyorsan megemelhetik a végösszeget.

A kutatás alapján a magyarok 38 százaléka idén legalább egy karácsonyi ajándékot külföldi weboldalról rendelne. A 18 és 29 év közöttiek körében ez még gyakoribb, a korosztály fele tervezi, hogy külföldi kereskedőtől vásárol. Az ünnepeket a többség itthon tölti, ugyanakkor 16 százalék külföldre utazik, jellemzően családlátogatás, bevásárlás vagy téli pihenés miatt. A fiataloknál itt is nagyobb az arány, a 18 és 29 év közöttiek 36 százaléka készül Magyarországon kívülre az ünnepek alatt.

A felmérés azt is mutatja, hogy a magyarok egyre tudatosabbak a nemzetközi vásárlásoknál, de sokan még mindig átláthatatlannak érzik a külföldi fizetések költségeit. A válaszadók 59 százaléka megnézi az árfolyamot külföldi vásárlás előtt, a 18 és 29 év közöttiek körében ez 66 százalék.

A legnagyobb bosszúságot a magas, gyakran rejtett díjak okozzák: 45 százalék számolt be arról, hogy ezen a téren már érte kellemetlen meglepetés. Emellett 38 százalék szerint a kedvezőtlen árfolyamok miatt kétszer is meggondolják a vásárlást. A felnőtt lakosság 46 százaléka ugyanakkor úgy érzi, túl sok macerával jár pénzügyi szolgáltatót váltani.

Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.

A kutatás szerint a fintech szolgáltatások használata is terjed: a magyarok 24 százaléka már használ ilyen megoldásokat, a 30 év alattiaknál pedig 41 százalék ez az arány.

Horányi Gergő, a Wise vezető termékfejlesztője a kutatás kapcsán azt emelte ki, hogy az eredmények alapján sokan előre terveznek és tudatosan figyelik a kiadásaikat a karácsonyi időszakban, miközben egyre többen keresnek átláthatóbb és alacsonyabb költségekkel járó pénzügyi megoldásokat.
Címlapkép: Getty Images
