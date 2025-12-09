Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt

A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit. A karácsonyi időszak ugyan a családról és az ajándékokról szól, mégis könnyen felbukkanhatnak váratlan kiadások, főleg a kevésbé feltűnő tételeknél. Ilyen lehet a külföldi webáruházból rendelt ajándék, a külföldi utazás kifizetése vagy a külföldön élő rokonoktól érkező pénz fogadása. Ezeknél a helyzeteknél a rejtett díjak és a kedvezőtlen árfolyamok gyorsan megemelhetik a végösszeget.
A kutatás alapján a magyarok 38 százaléka idén legalább egy karácsonyi ajándékot külföldi weboldalról rendelne. A 18 és 29 év közöttiek körében ez még gyakoribb, a korosztály fele tervezi, hogy külföldi kereskedőtől vásárol. Az ünnepeket a többség itthon tölti, ugyanakkor 16 százalék külföldre utazik, jellemzően családlátogatás, bevásárlás vagy téli pihenés miatt. A fiataloknál itt is nagyobb az arány, a 18 és 29 év közöttiek 36 százaléka készül Magyarországon kívülre az ünnepek alatt.
A felmérés azt is mutatja, hogy a magyarok egyre tudatosabbak a nemzetközi vásárlásoknál, de sokan még mindig átláthatatlannak érzik a külföldi fizetések költségeit. A válaszadók 59 százaléka megnézi az árfolyamot külföldi vásárlás előtt, a 18 és 29 év közöttiek körében ez 66 százalék.
A legnagyobb bosszúságot a magas, gyakran rejtett díjak okozzák: 45 százalék számolt be arról, hogy ezen a téren már érte kellemetlen meglepetés. Emellett 38 százalék szerint a kedvezőtlen árfolyamok miatt kétszer is meggondolják a vásárlást. A felnőtt lakosság 46 százaléka ugyanakkor úgy érzi, túl sok macerával jár pénzügyi szolgáltatót váltani.
A kutatás szerint a fintech szolgáltatások használata is terjed: a magyarok 24 százaléka már használ ilyen megoldásokat, a 30 év alattiaknál pedig 41 százalék ez az arány.
Horányi Gergő, a Wise vezető termékfejlesztője a kutatás kapcsán azt emelte ki, hogy az eredmények alapján sokan előre terveznek és tudatosan figyelik a kiadásaikat a karácsonyi időszakban, miközben egyre többen keresnek átláthatóbb és alacsonyabb költségekkel járó pénzügyi megoldásokat.
Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen.
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
A Posta szerint a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan időben megérkezzenek az ajándékok.
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Egy kutatás szerint a magyarok nagyobb része impulzusvásárló, a legjobban az hat, ha valami alaposan le van árazva.
Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás.
Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.