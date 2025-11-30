Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára

Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért. A vállalat több mint 120 üzletet üzemeltet és körülbelül 3000 embert foglalkoztat.

A cég vezetői a csődvédelmi dokumentumokban "az elmúlt évek egyik legsúlyosabb lakáspiaci visszaesését" okolták a kialakult helyzetért. Ez újabb jele annak, hogy az amerikai lakáspiac hanyatlóban van, miközben több bútorkereskedő is csődöt jelentett, a lakásfelújítási üzletek forgalma csökkent, és a bankok egyre több ingatlant árvereznek el.

Az American Signature már a csődvédelem kérelmezése előtt megkezdte a kiárusításokat, és a szerkezetátalakítási terv részeként 33 üzlet bezárását tervezi. Több helyszínen már 20-40 százalékos kedvezményekkel hirdetnek kiárusítást, ugyanakkor a vállalat közölte, hogy a Black Friday akciók továbbra is elérhetők lesznek az üzletekben és a weboldalon.

A cég pénzügyi hanyatlása meredek volt: a nettó értékesítés közel 150 millió dollárral csökkent 2024-ről 2025-re, miközben a veszteség 52 millió dollárral nőtt. A vállalat most hitelfelvételre szorul a működés fenntartásához, miközben vevőt keres.

Ez drámai fordulat a pandémia kezdeti időszakához képest, amikor a lezárások és az ösztönző csekkek hatására a fogyasztók tömegesen újították fel otthonaikat. 2021-ben az American Signature eladásai 37 százalékkal nőttek, de ez a lendület nem tartott sokáig.

A csődvédelmi kérelem szerint a vállalat 500 millió és 1 milliárd dollár közötti összeggel tartozik. Főbb fedezetlen hitelezői között olyan bútorgyártó óriások szerepelnek, mint a Sealy Mattress Manufacturing, a Tempur-Pedic és az Ashley Furniture Holdings.

Az American Signature nincs egyedül a nehézségeivel. A Home Depot pénzügyi igazgatója szerint a vásárlók a gazdasági bizonytalanság miatt tartózkodnak a nagyobb pénzügyi kötelezettségvállalástól. A Lowe's szintén hasonló visszaesésről számolt be.