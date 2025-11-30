2025. november 30. vasárnap András, Andor
Egy gondtalan eladónő egy bútor-nagykereskedésben színek és anyagok mintáit mutatja egy mosolygó férfi vásárlónak, miközben a családja a háttérben egy kanapén ül.
Vásárlás

Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára

Pénzcentrum
2025. november 30. 07:07

Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért. A vállalat több mint 120 üzletet üzemeltet és körülbelül 3000 embert foglalkoztat.

A cég vezetői a csődvédelmi dokumentumokban "az elmúlt évek egyik legsúlyosabb lakáspiaci visszaesését" okolták a kialakult helyzetért. Ez újabb jele annak, hogy az amerikai lakáspiac hanyatlóban van, miközben több bútorkereskedő is csődöt jelentett, a lakásfelújítási üzletek forgalma csökkent, és a bankok egyre több ingatlant árvereznek el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az American Signature már a csődvédelem kérelmezése előtt megkezdte a kiárusításokat, és a szerkezetátalakítási terv részeként 33 üzlet bezárását tervezi. Több helyszínen már 20-40 százalékos kedvezményekkel hirdetnek kiárusítást, ugyanakkor a vállalat közölte, hogy a Black Friday akciók továbbra is elérhetők lesznek az üzletekben és a weboldalon.

A cég pénzügyi hanyatlása meredek volt: a nettó értékesítés közel 150 millió dollárral csökkent 2024-ről 2025-re, miközben a veszteség 52 millió dollárral nőtt. A vállalat most hitelfelvételre szorul a működés fenntartásához, miközben vevőt keres.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez drámai fordulat a pandémia kezdeti időszakához képest, amikor a lezárások és az ösztönző csekkek hatására a fogyasztók tömegesen újították fel otthonaikat. 2021-ben az American Signature eladásai 37 százalékkal nőttek, de ez a lendület nem tartott sokáig.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A csődvédelmi kérelem szerint a vállalat 500 millió és 1 milliárd dollár közötti összeggel tartozik. Főbb fedezetlen hitelezői között olyan bútorgyártó óriások szerepelnek, mint a Sealy Mattress Manufacturing, a Tempur-Pedic és az Ashley Furniture Holdings.

Az American Signature nincs egyedül a nehézségeivel. A Home Depot pénzügyi igazgatója szerint a vásárlók a gazdasági bizonytalanság miatt tartózkodnak a nagyobb pénzügyi kötelezettségvállalástól. A Lowe's szintén hasonló visszaesésről számolt be.
Címlapkép: Getty Images
