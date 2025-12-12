2025. december 12. péntek Gabriella
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Village of Máriahalom
Kvíz

Kvíz: Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről?

Pénzcentrum
2025. december 12. 18:05

Kukutyin, Piripócs, Mucsaröcsöge, Salakszentmotoros – hallottál már ezekről a kitalált magyar helységekről? Tudod, mely létező településekre vagy vidékekre utalnak, mi a beszédes nevek valódi jelentése? Mely tévéműsorokhoz, filmekhez köthetők? Ha a te fantáziádat is megmozgatják ezek a képzeletbeli, mégis országszerte ismert fiktív települések, a Pénzcentrum mai vicces kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről?

1/10 kérdés
Mit szimbolizál Piripócs nevű fiktív településünk?
kommunista diktatúra
haladás, nagyszerűség
művészetek, kultúra
elmaradottság, kisszerűség
2/10 kérdés
Hogyan szól a mondás? "Elmehetsz Kukutyinba…"
mustot facsarni
lovat patkolni
zabot hegyezni
fát vágni
3/10 kérdés
Melyik létező vasúti megállóhely ihlette Pusztakotkodács nevű fiktív településünket?
Ohat-Pusztakócs
Ópusztaszer
Bugacpusztaháza
Pusztaapáti
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik fiktív település nem az Irigy Hónaljmirigy showból származik?
Alsódobsza
Alsómurci
Alsózavaros
Alsódagoba
5/10 kérdés
Melyik fiktív településen lakik Tibi atya?
Ambrózfalva
Bélapátfalva
Hunyadfalva
Humbákfalva
6/10 kérdés
Melyik magyar film fiktív helyszíne Alsóliszka?
A Mi Ügyünk, avagy az utolsó hazai maffia hiteles története
Aranyóra
Állj meg! Itt a vonat!
Felmegyek a miniszterhez
7/10 kérdés
Melyik fiktív településen játszódik A mi kis falunk c. sorozat?
Pajkaszeg
Kustánszeg
Pusztaszeg
Szentpéterszeg
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik fiktív helységnév utal egy nem létező, Isten háta mögötti vasúti megállóra?
Iszapszentgilisztás
Salakszentmotoros
Bátortenyere
Csajágaröcsöge
9/10 kérdés
Melyik fiktív település köthető a Gálvölgyi show-hoz?
Balatonborzadály
Balatonemőd
Balatonbögyörő
Balatoncsillag
10/10 kérdés
Az alábbi pilisi településnevek közül melyik név egy népi fikció, ami a környéken való nehéz kiigazodásra utal?
Pilisborosjenő
Piliscsév
Pilisszentkereszt
Pilissörösjenő
Címlapkép: Getty Images
#vasút #falu #belföld #film #kultúra #szórakozás #tévéműsor #települések #kvíz #vicces kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:30
18:05
17:41
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
2025. december 12.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2025. december 12.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
3 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
1 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
4 hete
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 19:00
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 17:08
Hatalmas bejelentés érkezett az MNB-től: új forintérméket vezetnek be Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. december 12. 18:34
Minőségbeli problémák a szamócánál, komoly lépést eszközölt Egyiptom