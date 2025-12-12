Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kukutyin, Piripócs, Mucsaröcsöge, Salakszentmotoros – hallottál már ezekről a kitalált magyar helységekről? Tudod, mely létező településekre vagy vidékekre utalnak, mi a beszédes nevek valódi jelentése? Mely tévéműsorokhoz, filmekhez köthetők? Ha a te fantáziádat is megmozgatják ezek a képzeletbeli, mégis országszerte ismert fiktív települések, a Pénzcentrum mai vicces kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről? 1/10 kérdés Mit szimbolizál Piripócs nevű fiktív településünk? kommunista diktatúra haladás, nagyszerűség művészetek, kultúra elmaradottság, kisszerűség Következő kérdés 2/10 kérdés Hogyan szól a mondás? "Elmehetsz Kukutyinba…" mustot facsarni lovat patkolni zabot hegyezni fát vágni Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik létező vasúti megállóhely ihlette Pusztakotkodács nevű fiktív településünket? Ohat-Pusztakócs Ópusztaszer Bugacpusztaháza Pusztaapáti Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik fiktív település nem az Irigy Hónaljmirigy showból származik? Alsódobsza Alsómurci Alsózavaros Alsódagoba Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik fiktív településen lakik Tibi atya? Ambrózfalva Bélapátfalva Hunyadfalva Humbákfalva Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar film fiktív helyszíne Alsóliszka? A Mi Ügyünk, avagy az utolsó hazai maffia hiteles története Aranyóra Állj meg! Itt a vonat! Felmegyek a miniszterhez Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik fiktív településen játszódik A mi kis falunk c. sorozat? Pajkaszeg Kustánszeg Pusztaszeg Szentpéterszeg Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik fiktív helységnév utal egy nem létező, Isten háta mögötti vasúti megállóra? Iszapszentgilisztás Salakszentmotoros Bátortenyere Csajágaröcsöge Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik fiktív település köthető a Gálvölgyi show-hoz? Balatonborzadály Balatonemőd Balatonbögyörő Balatoncsillag Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbi pilisi településnevek közül melyik név egy népi fikció, ami a környéken való nehéz kiigazodásra utal? Pilisborosjenő Piliscsév Pilisszentkereszt Pilissörösjenő Eredmények

Címlapkép: Getty Images

