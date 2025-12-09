A kormány által bevezetett árrésstop a paprika és paradicsom esetében februártól már nem szolgálná a fogyasztók és termelők érdekeit.
Undorító állapotok egy magyar édességgyártó üzemében: rengeteg terméket vontak ki a forgalomból, veszélyes lehet megenni őket
A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál, ezért az üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették. A hatóság több mint 1 tonna élelmiszert kivont a forgalomból, és hatósági zár alá vette.
A Nébih közlése szerint egy Vas vármegyei édesipari vállalkozásnál több helyiségben erős szennyeződést, rendezetlenséget és higiéniai hiányosságokat észleltek. Szennyezett volt a padozat, a falak és az ajtók felülete. A gyártóhelyiségben egy helyen hiányzott a csempe, máshol töredezett volt a járólap.
Több padlóösszefolyó eldugult, a csatornaszem több helyen hiányzott. A berendezések és eszközök, egy hűtő kívül és belül, valamint a tárolókocsik is erősen szennyezettek voltak, egy ajtó pedig félig leszakadt.
A mosogatóhelyiségben és a mosogatómedencén is szennyeződést találtak. A zuhanyzóban és az öltözőszekrényen oda nem illő tárgyakat tároltak, ezért azokat nem lehetett rendeltetésszerűen használni. A higiénikus kézmosás feltételei több kézmosónál nem álltak rendelkezésre. Az alapanyagokat több esetben közvetlenül a padozaton tárolták, és a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt.
A Nébih 55 tételben összesen 1129 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki a forgalomból, megtiltotta ezek forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte a hatósági zár alá vételüket.
Emellett az üzem által előállított élelmiszerek közül 8 tételt visszahívtak. A vállalkozás az előírt hiányosságok teljes megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatja a működését. A hatósági eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
