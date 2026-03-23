Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon

A Cápák között legfrissebb epizódjában ismét több ígéretes vállalkozás mutatkozott be, mégis csak egy megállapodás született az est alatt. A befektetők ezúttal is kritikus szemmel vizsgálták az üzleti modelleket, a növekedési terveket és a piaci esélyeket. Bár több projekt esetében elismerték az ötletet és a szakmai hátteret, a legtöbb ajánlat végül elutasításra került, többek közt a piac telítettsége, a marketing kihívásai vagy a skálázhatóság hiánya állt. Egyedül egy startup, BI Intergation tudta meggyőzni a Cápákat, akik Varga Sándort nyerték meg maguknak.

A Cápák között eheti adásában ezúttal Wáberer György, Tóth Ildikó, Varga Sándor, Moldován András és Csillag Péter várta a stúdióban a vállalkozókat.

Tóth Levente és dr. Demjén Zsófia az Álom Alommal érkeztek a Cápák elé, ami ígéretük szerint a gazdiknak és a macskáknak is újdonság lesz. A vállalkozásuk sikerében azért hisznek, mert mint mondták, az alapja egy remek termékfejlesztés, ami a gazdik, a cicák és az állatorvosok dolgát is megkönnyíti, hiszen az Álom Álom megváltoztatja a színét, ha a cica vizelete eltér a normálistól. A pitchben elmondták, hogy a termék értékesítése 5 hónapja indult, ez idő alatt több mint 500 zsák almot adtak el, az árbevételük pedig meghaladta a 4 millió forintot.

A Cápáktól 10 millió forint befektetést kértek 20 százalékos tulajdonrészért cserébe. Hozzátették, hogy a tőkét a gyártási volumen növelésére, brandépítésre és marketingre fordítanák. Moldován András gyorsan kiszállt az üzletből, majd Wáberer György is. Csillag Péter szerint a brandépítéshez a 10 millió forintnál jóval több pénzre van szükség, vagy nagyon ügyesen kell csinálni, és mint mondta, úgy látja, hogy ebben Zsófia és Levente még nem annyira jók, így ő is kiszállt. Tóth Ildikó sok tekintetben dicsérte a vállalkozást, de végül ő sem fektetett be. Varga Sándor elmondta, szerinte az ötlet jó, de a növekedési tervekkel és a marketinggel kapcsolatban több kritikát is megfogalmazott, majd ő is kiszállt az üzletből.

Dr. Kiss Rita orvos, mikrobiológus a Saba családi vállalkozással érkezett a Cápák között stúdiójába. A Saba termékeket orvos szülei fejlesztették ki, az ötletük volt az, hogy fejlesztenek egy intim mosakodószer családot. Hamar piacvezetők is lettek a kategóriájukban, azonban a drogériákkal nem tudták felvenni a versenyt. Rita elmondta, hogy mióta átvette a cég vezetését, több új terméket is fejlesztettek, és bár a szakma elismeri őket, a reklámzajon, mint mondta, most még nehezebb áttörni. 2025-ben 100 millió forint volt a bevételük, de a magyar piacból szeretnének még többet kihasítani, ezért Rita a Cápáktól 40 millió forintot kért 25 százalék tulajdonrészért cserébe. Hozzátette, a marketingben lenne nagy szüksége a segítségre, mert ahhoz nem igazán ért.

Moldován András szerint túl nagy szereplők vannak a piacon, akik mellett nincs az a marketingpénz, amivel egy kis szereplő fog tudni érvényesülni, ezért kiszállt. Wáberer György szintén kiszállt, ő is azt jegyezte meg, hogy az üzlet szerinte a nagy szereplők miatt halálra van ítélve, és meg kell keresni ennek a gazdáját. Tóth Ildikó sem fektetett be, de hangsúlyozta, hogy a nagy márkák mellett is van létjogosultsága a kis manufaktúráknak. Varga Sándor is csatlakozott a kiszálló Cápákhoz, ő is osztozott a többi befektető aggodalmában, hogy a piac góliátjai mellett szinte lehetetlen labdába rúgni. Csillag Péter bár szeretett volna segíteni, de ő sem fektetett be, mert szerinte rengeteg munkát kellene belerakni a vállalkozásba.

Varga Erika és Kriston Lili egy társadalmi-kulturális misszióval érkeztek a Cápák elé, mely mint mondták, egyben üzlet is. Erika a Romani Designt 15 éve alapította, azóta nemcsak a divat szektorban lettek sikeresek, hanem a múzeumi és az akadémiai szektorban is. Idén egy új termékcsaládot is kihoztak, amivel egy nagyobb lefedettséget szeretnének elérni, és szeretnék nagyobb mennyiségben is gyártani. Ehhez 15 millió forintot kértek a Cápáktól, melyért cserébe 20 százalék tulajdonrészt ajánlottak fel. A Cápák kérdésére elmondták, hogy árbevételük most 20–24 millió forint körül mozog, de a Covid előtt ez jóval magasabb volt. Bár a Cápáknak nagyon tetszettek a bemutatott termékek, és dicsérték a vállalkozókat is, sorban szálltak ki az üzletből. Tóth Ildikó bár nem fektetett be, de felajánlott 5 millió forintot, amivel a Romani Desing következő projektjéhez járult hozzá, Varga Sándor pedig egy kollaborációs lehetőséget ajánlott a vállalkozóknak.

Sohajda Tamás gyógyszerész a CarboHyde vállalkozással érkezett a Cápákhoz. A cég a ciklodextrinek innovatív felhasználására építve fejleszt új megoldásokat több területen, valamint más cégeknek is szakmai támogatást nyújt. Tamás elmondta, hogy egy dolog hiányzik ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak növekedni, és ez a skálázható bevételi ág. Erre azt találták ki, hogy kifejlesztenek egy termékcsaládot, ahol ciklodextrinbe csomagolnak kifejezetten feltörekvő és népszerű kozmetikai és étrendkiegészítő komponenseket, és ezeket kvázi alapanyagként értékesítik majd az ilyen termékeket fejlesztő cégeknek. Ehhez lenne szükségük 70 millió forintra, melyért 7 százalék tulajdonrészért adnának. Tamás elmondta, hogy a bevételük 2025-ben 230 millió forint volt, melyből 60 millió forint volt a profit. Hogy egyáltalán mit csinál a CarboHyde, azt nem volt egyszerű megértenie befektetőknek, és végül a legtöbb Cápa ezért is szállt ki. Bár mind nagyon dicsérték a vállalkozást, valamennyien úgy gondolták, hogy nincs meg a tudásuk ahhoz, hogy érdemben tudjanak segíteni Tamáséknak.

Tar Áron és dr. Bagó Péter, a BI Intergation vállalkozással érkeztek a Cápák elé, mely egy kkv szektorra fókuszáló startup, mely a digitalizációt, az üzleti adatelemzést és a mesterséges intelligenciát egyesíti. Termékeiket kis- és középvállalkozásoknak értékesítik, az együttműködés során digitalizálják a vállalat adatait, megkeresik a költségoptimalizálás lehetőségeit, integrálják a vállalat rendszereibe a mesterséges intelligenciát és oktatással támogatják a munkavállalók digitális átállását. Ahhoz, hogy minél több ügyféllel dolgozhassanak együtt, befektetőre van szükségük, ezért a Cápáktól 7 millió forintot kértek 20 százalékos tulajdonrészért cserébe. Varga Sándort nagyon érdekelte az ajánlat, de szerette volna, ha Csillag Péter is csatlakozik a cégbe, viszont ő nem fektetett be. Végül két Cápa, Varga Sándor és Tóth Ildikó tettek ajánlatot, előbbi megadta azt, amit vállalkozók kértek, Ildikó pedig emellé azt is szerette volna, a Áron a következő cégébe is beveszi őt ugyanezekkel a konstrukciókkal. Egy rövid megbeszélés után Áron és Péter Varga Sándor ajánlatát fogadta el, így ez lett az est egyetlen sikeres befektetése.

Az állatgondozási termékek piaca

Mivel egyre több gazdi tekint gyakorlatilag családtagként a kiskedvencére, nem véletlen, hogy az állatgondozási termékek piaca a termékeket és a szolgáltatásokat tekintve is egyre nagyobb. A Grand View Research jelentése szerint a globális állatgondozási piac méretét 2025-ben 181,91 milliárd dollárra becsülték, és előrejelzések szerint 2033-ra eléri a 283,67 milliárd dollárt 5,9%-os éves összetett növekedési rátával.

Emellett a piacon a differenciálódás is megfigyelhető, ugyanis a tömegtermékek mellett egyre nagyobb szerepet jut a prémium kategóriának, hiszen a gazdik már nem csak a kisállataik alapvető szükségleteit szeretnék kielégíteni, hanem olyan megoldásokat is keresnek, amelyek az állatok kényelmén, életminőségén vagy az egészségén is javítanak.

Ez a trend pedig meghatározóvá vált a piacon: nő a kereslet a kiegyensúlyozott tápanyag-összetételű eledelek és az étrend-kiegészítők iránt, de a rendszeres állatorvosi szűrések és a különböző egészségügyi termékek is egyre nagyobb szerepet kapnak. Mindezek pedig nagyban hozzájárulnak az iparág dinamikus bővüléséhez. A trendbe illeszkednek azok az innovációk is, amelyek az állatok egészségi állapotának monitorozását célozzák. Az ilyen típusú termékek mögött az a felismerés áll, hogy a megelőzés kulcsfontosságú lehet az állatorvosi költségek csökkentésében és az állatok életminőségének javításában.

Természetesen meghatározó a piac növekedése szempontjából, hogy milyen mértékben növekednek a háziállatokra fordított kiadások. Egy 2025-ös fogyasztói felmérés szerint a gazdik több mint 50 százaléka a háziállatokkal kapcsolatos költéseket a saját, szabadon elkölthető kiadásai – például a szórakozás vagy az éttermezés – elé sorolja. Még az inflációs nyomás ellenére is sokan változatlan szinten tartják vagy akár növelik a kisállateledelre, ápolásra és egészségügyi ellátásra fordított összegeket. Ez a stabil költési hajlandóság hozzájárul a kereslet kiegyensúlyozottságához, és támogatja a prémium termékek térnyerését is az iparágban.

Az állatgondozási termékek piaca növekedési pályán van, de elsősorban valószínűleg azok a vállalkozások lehetnek sikeresek, amelyek képesek egyértelműen megfogalmazni, milyen problémára kínálnak megoldást, és ezt hitelesen is tudják kommunikálni a fogyasztók felé, azonban az áttöréshez nemcsak jó termék, hanem erős márka és hatékony piacra lépési stratégia is szükséges.