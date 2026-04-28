Sanghaj, Kína - 2024. október 20.:Amazon, Temu, Shein alkalmazás ikonja a képernyőn. Válogatott online vásárló cégek
Vállalkozás

Te is rendeltél a Temuról? Kárpótlást fizet a cég, de nem jár automatikusan

Pénzcentrum
2026. április 28. 12:33

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatának eredményeként a Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak, és további 437 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot utal a központi költségvetésbe. Az online piactér elismerte, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat. A pénzügyi szankciók mellett a vállalat egy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelési programot is indít.

A hatóság még idén márciusban indított versenyfelügyeleti eljárást a Temut működtető Whaleco Technology Limited ellen. A vizsgálat bebizonyította, hogy a platform több módon is megtévesztette a felhasználókat. A cég áthúzott árakkal valótlan árcsökkentéseket sugallt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezen felül nem tudta igazolni az "akár 95 százalékos" kedvezmények hitelességét, és olyan termékeket is akciósnak hirdetett, amelyekre valójában nem vonatkozott árengedmény. A platform a felület vizuális és tartalmi elemeivel, sötét mintázatok (dark patterns) alkalmazásával és sürgető üzenetekkel gyakorolt pszichológiai nyomást a vásárlókra, miközben megalapozatlan környezetvédelmi és fenntarthatósági állításokat is használt.

A Temu üzemeltetője az eljárás során végig együttműködött a GVH-val. A vállalat elismerte a jogsértéseket, lemondott a jogorvoslat lehetőségéről, és a kifogásolt módszerek egy részét már a vizsgálat közben megszüntette.

A kötelezettségvállalás részeként a cég 2000 forint kompenzációt fizet minden olyan magyar felhasználónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a weboldalon vagy a mobilalkalmazásban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az érintettek e-mailben kapnak majd egy egyedi linket, ezen a biztonságos felületen adhatják meg a kifizetéshez szükséges banki vagy egyéb fizetési adataikat. Amennyiben a sikeresen kifizetett kompenzációk végösszege nem éri el a 882 millió forintot, a cégnek a különbözetet bírság formájában kell befizetnie az államkasszába.

A vásárlóknak járó jóvátételen felül a versenyhivatal további 437 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. A Temunak egy éve van arra, hogy teljeskörűen végrehajtsa a pénzügyi kötelezettségvállalásokat. Emellett ki kell alakítania egy új, a szabályos működést garantáló fogyasztóvédelmi megfelelési programot is. A vállalások maradéktalan teljesítését a GVH egy utóvizsgálat keretében fogja ellenőrizni.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #bírság #gvh #webáruház #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #szolgáltató #kártérítés #vásárló #temu

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
1
4 hete
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
2
4 napja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
3
3 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
2 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:15
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
Agrárszektor  |  2026. április 28. 12:34
Durván kilőtt itt a marhahús ára: nem akármi áll a drágulás hátterében