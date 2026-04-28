Te is rendeltél a Temuról? Kárpótlást fizet a cég, de nem jár automatikusan

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatának eredményeként a Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak, és további 437 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot utal a központi költségvetésbe. Az online piactér elismerte, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat. A pénzügyi szankciók mellett a vállalat egy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelési programot is indít.

A hatóság még idén márciusban indított versenyfelügyeleti eljárást a Temut működtető Whaleco Technology Limited ellen. A vizsgálat bebizonyította, hogy a platform több módon is megtévesztette a felhasználókat. A cég áthúzott árakkal valótlan árcsökkentéseket sugallt.

Ezen felül nem tudta igazolni az "akár 95 százalékos" kedvezmények hitelességét, és olyan termékeket is akciósnak hirdetett, amelyekre valójában nem vonatkozott árengedmény. A platform a felület vizuális és tartalmi elemeivel, sötét mintázatok (dark patterns) alkalmazásával és sürgető üzenetekkel gyakorolt pszichológiai nyomást a vásárlókra, miközben megalapozatlan környezetvédelmi és fenntarthatósági állításokat is használt.

A Temu üzemeltetője az eljárás során végig együttműködött a GVH-val. A vállalat elismerte a jogsértéseket, lemondott a jogorvoslat lehetőségéről, és a kifogásolt módszerek egy részét már a vizsgálat közben megszüntette.

A kötelezettségvállalás részeként a cég 2000 forint kompenzációt fizet minden olyan magyar felhasználónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a weboldalon vagy a mobilalkalmazásban.

Az érintettek e-mailben kapnak majd egy egyedi linket, ezen a biztonságos felületen adhatják meg a kifizetéshez szükséges banki vagy egyéb fizetési adataikat. Amennyiben a sikeresen kifizetett kompenzációk végösszege nem éri el a 882 millió forintot, a cégnek a különbözetet bírság formájában kell befizetnie az államkasszába.

A vásárlóknak járó jóvátételen felül a versenyhivatal további 437 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. A Temunak egy éve van arra, hogy teljeskörűen végrehajtsa a pénzügyi kötelezettségvállalásokat. Emellett ki kell alakítania egy új, a szabályos működést garantáló fogyasztóvédelmi megfelelési programot is. A vállalások maradéktalan teljesítését a GVH egy utóvizsgálat keretében fogja ellenőrizni.