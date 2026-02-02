Milliárdos a piac, mégis nemet mondtak a befektetők: ritkán látni ilyet a Cápák között adásában

A Cápák között legújabb adásában ismét izgalmas és sokszínű pitch-eket hallhattunk a stúdióba érkező vállalkozóktól. A Holostep.io három fiatal alapítója innovatív 3D- és AR-megoldásaikkal hódították meg a Cápákat, végül Balogh Petya befektetésével sikerrel zárult a pitch. Az MZX Robotics befektető nélkül maradt, így a vállalkozó tervei továbbra is saját erőből kell, hogy megvalósuljanak. Ternyák Richárd modernizált didzseridujával és hordozható hangszereivel nemcsak a Cápák figyelmét keltette fel, de ajánlatot is kapott Lakatos Istvántól. A Four Guys pedig a Cápák hármas összefogásával biztosította a szükséges tőkét a terjeszkedéshez.

A Cápák között legújabb adásában Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre váró vállalkozókat (az előző részekről szóló összefoglalóinkat itt találod: első rész, második rész, harmadik rész, negyedik rész).

A stúdióba elsőként három fiatal vállalkozó, Gróf Erik, Malachowsky Kornél és Litvai Gábor érkezett, akik a Holostep.io nevű cégüket mutatták be a Cápáknak. A cég az online vásárlást hivatott forradalmasítani 3D-s és kiterjesztett valóság-alapú megoldásaikkal. Szolgáltatásuk lehetővé teszi, hogy a vásárlók a megvásárolni kívánt termékeket 3D-ben megjelenítsék a kiterjesztett valóságban, hogy a telefonjuk kamerájának segítségével felpróbálják (pl. egy szemüveget), valamint hogy személyre szabják azokat (pl. egy egyedi termék esetében). A vállalkozók szerint mindez kevesebb visszaküldést és magasabb, körülbelül 30 százalékos konverziónövekedést biztosít a webshopok tulajdonosai számára.

Konverzió Amikor egy látogató, aki először érkezik egy weboldalra vagy egy platformra, ténylegesen végrehajt egy kívánt cselekvést, például vásárol vagy regisztrál. Gyakorlatilag a konverzió azt méri, mennyire sikerül a weboldalnak vagy kampánynak átalakítania a látogatókat aktív ügyfelekké. A konverziós arány pedig azt mutatja, hogy a látogatók hány százaléka hajtotta végre a kívánt cselekvést, ami kulcsfontosságú a marketing hatékonyságának mérésében.

Mint mondták 2025-ben 100 milliós árbevételt értek el, és most egy olyan támogatót keresnek, aki segít kidolgozni, hogyan lehet nagyot, nemzetközit és innovatívat építeni Magyarországról. Ehhez cégük 10 százalékát ajánlották fel 15 millió forintért cserébe. A Cápák semmi rosszat nem tudtak mondani, sőt, keresztkérdéseik sem voltak, és még az is kiderült, hogy a fiúk Bojinka Miklós cégével is tárgyalnak, bár erről a Cápa nem tudott. Végül Balogh Petya tett ajánlatot – akit a fiúk egyébként is meg akartak csípni –, és meg is adta, amit a fiatal vállalkozók kértek.

Orbán Szabolcs, MZX Robotics tulajdonosa a jövőt hozta el a Cápáknak. A vállalkozó robotikával foglalkozik, robotjai több mint 1000 intézményben találhatóak meg Magyarországon és Európában. Mint mondta, most autonóm, járőr robotok európai értékesítését kezdik meg, amelyek a létesítménygazdálkodási és az őrző-védő iparágakban is képesek jelezni bármilyen anomáliát.

A terjeszkedésük felgyorsításához 100 millió forintot kért a Cápáktól, amelyért 25 százalékot ajánlott fel egy közösen megalapításra kerülő új cégből. Balogh Petya megkérdezte, hogy ez a kereskedő cég egy berobbanó piacon forgótőke szempontjából milyen hamar égeti meg magát. Szabolcs erre elmondta, hogy jelenleg nincs cashflow problémájuk, előre finanszíroznak mindent, és a növekedés is megvan.

Forgótőke A forgótőke a vállalkozás folyamatos működéséhez szükséges pénzmennyiség, azt jelzi, mennyi pénz áll rendelkezésre a napi működéshez, például a készletek, követelések vagy rövid lejáratú tartozások finanszírozásához. A rövid lejáratú eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbségeként számítják ki. Ha a forgótőke pozitív, az azt jelenti, hogy a vállalkozás képes fedezni rövid lejáratú kötelezettségeit a rendelkezésre álló eszközökből.

Balogh Petya, tech Cápa lévén kézenfekvő befektető lett volna, de mivel a cég kereskedelemmel foglalkozik, nem a robotok gyártásával, így kiszállt. Lakatos István cége szintén foglalkozik robotikával, így elgondolkozott azon, hogy beszálljon, vagy legyen inkább Szabolcs versenytársa. Végül az utóbbi mellett döntött, és a többi Cápa sem harapott rá az ajánlatra, így Szabolcs befektetés nélkül távozott a stúdióból.

Ternyák Richárd hangszer designer vállalkozása, a Peaceful Mind Instruments intuitív hangszerek készítésével foglalkozik. A Cápák elé egy ősi, ausztrál hangszer, a didzseridu modernizált változatát hozta. Mint mondta, bár számos élettani előnnyel is jár a hangszer aktív használata, több olyan tulajdonsága is van a didzseridunak, mely nem teszi túlságosan vonzóvá – ilyen például a hangszer nagysága vagy az, hogy egyetlen zenei hangot képes csak megszólaltatni.

Richárd így létrehozta a modern ember számára optimalizált didzseridut: ez egy hordozható, autentikus, könnyen megszólaltatható és hangolható hangszer. Célja, hogy szélesebb körben is megismertesse a didzseriduzás szellemiségét az emberekkel, ezért vállalkozása fejlesztéséhez 6 millió forintot kért a Cápáktól cége 10 százalékáért cserébe.

Richárd egy rövid koncertet is adott a Cápáknak, majd Balogh Levente is kipróbálta és megszólaltatta a hangszert. A fiatal vállalkozó a Cápák kérdésére elmondta, hogy saját készítésű hárfájából eddig körülbelül 300 darabot adott el, a didzseriduból pedig nagyjából 30-at. Hozzátette, tervbe van még az is, hogy más hangszereket készítsen, hosszú távon pedig egy hangszerportfóliót szeretne építeni.

A Cápáknak mind nagyon tetszett, amit láttak és hallottak, nagyon dicsérték is Richárdot, ennek ellenére sorban szálltak ki az üzleti lehetőségből, és végül csak Lakatos István maradt, aki néhány kérdés után tett is ajánlatot: 6 millió forintért 20 százalékot kért, ugyanakkor azt mondta, ha 2 éven belül megtérül, akkor visszamegy 10 százalékra. Ezt Richárd örömmel elfogadta, így sikeres befektetéssel zárult a mindenki számára különleges pitch.

Bognár Aranka és négy fia, Simon, Máté, Péter és Ádám a Four Guys névre hallgató vállalkozásukkal érkeztek a Cápákhoz. Budapesti éttermükben hot dogokat árulnak, melyhez felkutatták a legjobb alapanyagokat, és mesterséffel kikísérletezték a saját házi szószukat is. Mint mondták, szeretnék, ha még több éttermük nyílna a jövőben, viszont ehhez úgy gondolják, hogy szükségük van tőkére, valamint valakire, aki ért a növekedéshez és a franchise-rendszer kiépítéséhez. Mindezért cégük 30 százalékát ajánlották fel 15 millió forintért cserébe.

Franchise A franchise egy olyan üzleti modell, ahol egy vállalkozó egy már bejáratott márka, termék vagy szolgáltatás jogait és know-how-ját használhatja saját üzlete működtetésére meghatározott feltételek mellett. A vállalkozó általában díjat fizet, és vállalja, hogy a márka előírásai és szabványai szerint működik, például az arculat, marketing vagy működési folyamatok terén. Ez a modell előnyt jelenthet a kezdő vállalkozóknak, mert csökkenti a kockázatot egy teljesen új márka felépítéséhez képest.

A Cápák a pitch után megkóstolták a hot dogokat, ami mindenkinek nagyon ízlett, ezután pedig rátértek a pénzügyekre is. Aranka elmondta, hogy a 2025-ös forgalmuk 16-17 millió forint volt, a jelenlegi havi forgalmuk pedig 3 millió forint felett van. Orbók Ilona bár dicsérte Arankát és a négy fiút, de szerinte mindezt pénzügyileg még nehéz befektetőként értelmezni.

Lakatos István erre gyorsan közbeszólt, és felajánlott 3 millió forintot Arankáéknak 6 százalékért cserébe, mindezt azzal a szándékkal is, hogy a többi Cápa is beszáll, és öten dobják össze a 15 millió forintot. Balogh Petya és Balogh Levente ennek ellenére kiszálltak, viszont Orbók Ilona és Bojinka Miklós csatlakozott Lakatos István mellé, tehát ők hárman ajánlottak fel végül 5-5-5 millió forintot 10-10-10 százalékért cserébe, melyet Arankáért el is fogadtak.

A humanoid robotok világa

Mostani összefoglalónkba is igyekszünk egy mélyebb piaci kitekintést adni az egyik bemutatott projekt kapcsán. Ezúttal MZX Robotics vállalkozással kapcsolatban merülünk el a robotika, azon belül is a humanoid robotok piacában.

A humanoid robotok piaca az elmúlt években a robotika egyik legdinamikusabban fejlődő szegmensévé vált. A MarketsandMarkets kutatása szerint 2025-ban a piac becsült értéke meghaladta a 2,92 milliárd dollárt, és az előrejelzések szerint 2030-ra akár a 15,26 milliárd dollárt is elérheti, ami rendkívül dinamikus, majdnem 40 százalékos éves növekedési rátát vetít előre. A növekedést olyan tényezők hajtották, mint az automatizálás egyre szélesebb körű bevezetése, a hatékony és költséghatékony megoldások iránti növekvő igény, a robottechnológia által nyújtott kényelem, a növekvő munkaerőhiány, valamint az emelkedő bérköltségek. Ezenkívül a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálása a robotikába tovább ösztönzi a piac növekedését, mivel ez fejlettebb és pontosabb képességeket tesz lehetővé. A robotika piacának növekedését jelentősen befolyásolják továbbá olyan makrogazdasági tényezők, mint a technológiai fejlődés, az állami támogatások, valamint a kutatás és fejlesztés terén történő beruházások.

A humanoid robotok globális piaca jelenleg erősen széttagolt, és eddig egyetlen szereplő sem tudott meghatározó fölényre szert tenni. Rab Árpád írása szerint 2023-ban a legnagyobb piaci részesedéssel a Toyota rendelkezett (5%), a második helyen a szintén japán Park24 állt, közel 5 százalékos részesedéssel. Ezeket követte a kínai UBTECH Robotics, az amerikai Boston Dynamics, és a SoftBank Robotics, mely ugyancsak japán. Az elmúlt években jelentős tőkebeáramlás is megindult az ágazatban: a Tesla bejelentette Optimus nevű humanoid robotprojektjét, de hasonlóan látványos lépés a Figure AI 2024-es, 675 millió dolláros tőkebevonása a Figure 02 humanoid robot fejlesztésére.

A robotika piacán egyre növekvő tendencia figyelhető meg az autonóm robotok fejlesztése terén különböző iparágakban, többek közt az egészségügyben. Japánban például már kísérleti jelleggel alkalmaznak humanoid robotokat betegek útbaigazítására, stresszoldásra és érintésmentes kommunikációra. Emellett a Statista szerint egyre nagyobb figyelmet kapnak az együttműködő robotok, vagyis a kobotok, amelyek az emberek mellett tudnak dolgozni és növelik a termelékenységet. Mindezek javíthatják a termelékenységet, költségmegtakarítást eredményezhetnek és növelhetik a munkahelyi biztonságot, ugyanakkor aggodalmakat is felvetnek a lehetséges munkahelyek megszűnése, valamint a munkaerő továbbképzésének és átképzésének szükségessége miatt.

A jövőbeni kilátások alapján a humanoid robotok piaca középtávon jelentős átalakuláson mehet keresztül. A demográfiai változások, különösen az elöregedő társadalmak, tartós keresletet generálhatnak az automatizált megoldások iránt, és a szabályozási környezet is várhatóan szigorodni fog.. A humanoid robotok piaca ugyan még korai szakaszában van, de hosszú távon strukturális hatással lehet a munkaerőpiacra és a szolgáltatások működésére is. A robotika piacának folyamatos fejlődésével pedig az iparági érdekelt felek számára elengedhetetlen lesz, hogy naprakészek legyenek ezekkel a trendekkel kapcsolatban, és alkalmazkodjanak a változó környezethez.

