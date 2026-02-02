Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
Milliárdos a piac, mégis nemet mondtak a befektetők: ritkán látni ilyet a Cápák között adásában
A Cápák között legújabb adásában ismét izgalmas és sokszínű pitch-eket hallhattunk a stúdióba érkező vállalkozóktól. A Holostep.io három fiatal alapítója innovatív 3D- és AR-megoldásaikkal hódították meg a Cápákat, végül Balogh Petya befektetésével sikerrel zárult a pitch. Az MZX Robotics befektető nélkül maradt, így a vállalkozó tervei továbbra is saját erőből kell, hogy megvalósuljanak. Ternyák Richárd modernizált didzseridujával és hordozható hangszereivel nemcsak a Cápák figyelmét keltette fel, de ajánlatot is kapott Lakatos Istvántól. A Four Guys pedig a Cápák hármas összefogásával biztosította a szükséges tőkét a terjeszkedéshez.
A Cápák között legújabb adásában Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre váró vállalkozókat (az előző részekről szóló összefoglalóinkat itt találod: első rész, második rész, harmadik rész, negyedik rész).
A stúdióba elsőként három fiatal vállalkozó, Gróf Erik, Malachowsky Kornél és Litvai Gábor érkezett, akik a Holostep.io nevű cégüket mutatták be a Cápáknak. A cég az online vásárlást hivatott forradalmasítani 3D-s és kiterjesztett valóság-alapú megoldásaikkal. Szolgáltatásuk lehetővé teszi, hogy a vásárlók a megvásárolni kívánt termékeket 3D-ben megjelenítsék a kiterjesztett valóságban, hogy a telefonjuk kamerájának segítségével felpróbálják (pl. egy szemüveget), valamint hogy személyre szabják azokat (pl. egy egyedi termék esetében). A vállalkozók szerint mindez kevesebb visszaküldést és magasabb, körülbelül 30 százalékos konverziónövekedést biztosít a webshopok tulajdonosai számára.
Mint mondták 2025-ben 100 milliós árbevételt értek el, és most egy olyan támogatót keresnek, aki segít kidolgozni, hogyan lehet nagyot, nemzetközit és innovatívat építeni Magyarországról. Ehhez cégük 10 százalékát ajánlották fel 15 millió forintért cserébe. A Cápák semmi rosszat nem tudtak mondani, sőt, keresztkérdéseik sem voltak, és még az is kiderült, hogy a fiúk Bojinka Miklós cégével is tárgyalnak, bár erről a Cápa nem tudott. Végül Balogh Petya tett ajánlatot – akit a fiúk egyébként is meg akartak csípni –, és meg is adta, amit a fiatal vállalkozók kértek.
Orbán Szabolcs, MZX Robotics tulajdonosa a jövőt hozta el a Cápáknak. A vállalkozó robotikával foglalkozik, robotjai több mint 1000 intézményben találhatóak meg Magyarországon és Európában. Mint mondta, most autonóm, járőr robotok európai értékesítését kezdik meg, amelyek a létesítménygazdálkodási és az őrző-védő iparágakban is képesek jelezni bármilyen anomáliát.
A terjeszkedésük felgyorsításához 100 millió forintot kért a Cápáktól, amelyért 25 százalékot ajánlott fel egy közösen megalapításra kerülő új cégből. Balogh Petya megkérdezte, hogy ez a kereskedő cég egy berobbanó piacon forgótőke szempontjából milyen hamar égeti meg magát. Szabolcs erre elmondta, hogy jelenleg nincs cashflow problémájuk, előre finanszíroznak mindent, és a növekedés is megvan.
Balogh Petya, tech Cápa lévén kézenfekvő befektető lett volna, de mivel a cég kereskedelemmel foglalkozik, nem a robotok gyártásával, így kiszállt. Lakatos István cége szintén foglalkozik robotikával, így elgondolkozott azon, hogy beszálljon, vagy legyen inkább Szabolcs versenytársa. Végül az utóbbi mellett döntött, és a többi Cápa sem harapott rá az ajánlatra, így Szabolcs befektetés nélkül távozott a stúdióból.
Ternyák Richárd hangszer designer vállalkozása, a Peaceful Mind Instruments intuitív hangszerek készítésével foglalkozik. A Cápák elé egy ősi, ausztrál hangszer, a didzseridu modernizált változatát hozta. Mint mondta, bár számos élettani előnnyel is jár a hangszer aktív használata, több olyan tulajdonsága is van a didzseridunak, mely nem teszi túlságosan vonzóvá – ilyen például a hangszer nagysága vagy az, hogy egyetlen zenei hangot képes csak megszólaltatni.
Richárd így létrehozta a modern ember számára optimalizált didzseridut: ez egy hordozható, autentikus, könnyen megszólaltatható és hangolható hangszer. Célja, hogy szélesebb körben is megismertesse a didzseriduzás szellemiségét az emberekkel, ezért vállalkozása fejlesztéséhez 6 millió forintot kért a Cápáktól cége 10 százalékáért cserébe.
Richárd egy rövid koncertet is adott a Cápáknak, majd Balogh Levente is kipróbálta és megszólaltatta a hangszert. A fiatal vállalkozó a Cápák kérdésére elmondta, hogy saját készítésű hárfájából eddig körülbelül 300 darabot adott el, a didzseriduból pedig nagyjából 30-at. Hozzátette, tervbe van még az is, hogy más hangszereket készítsen, hosszú távon pedig egy hangszerportfóliót szeretne építeni.
A Cápáknak mind nagyon tetszett, amit láttak és hallottak, nagyon dicsérték is Richárdot, ennek ellenére sorban szálltak ki az üzleti lehetőségből, és végül csak Lakatos István maradt, aki néhány kérdés után tett is ajánlatot: 6 millió forintért 20 százalékot kért, ugyanakkor azt mondta, ha 2 éven belül megtérül, akkor visszamegy 10 százalékra. Ezt Richárd örömmel elfogadta, így sikeres befektetéssel zárult a mindenki számára különleges pitch.
Bognár Aranka és négy fia, Simon, Máté, Péter és Ádám a Four Guys névre hallgató vállalkozásukkal érkeztek a Cápákhoz. Budapesti éttermükben hot dogokat árulnak, melyhez felkutatták a legjobb alapanyagokat, és mesterséffel kikísérletezték a saját házi szószukat is. Mint mondták, szeretnék, ha még több éttermük nyílna a jövőben, viszont ehhez úgy gondolják, hogy szükségük van tőkére, valamint valakire, aki ért a növekedéshez és a franchise-rendszer kiépítéséhez. Mindezért cégük 30 százalékát ajánlották fel 15 millió forintért cserébe.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Cápák a pitch után megkóstolták a hot dogokat, ami mindenkinek nagyon ízlett, ezután pedig rátértek a pénzügyekre is. Aranka elmondta, hogy a 2025-ös forgalmuk 16-17 millió forint volt, a jelenlegi havi forgalmuk pedig 3 millió forint felett van. Orbók Ilona bár dicsérte Arankát és a négy fiút, de szerinte mindezt pénzügyileg még nehéz befektetőként értelmezni.
Lakatos István erre gyorsan közbeszólt, és felajánlott 3 millió forintot Arankáéknak 6 százalékért cserébe, mindezt azzal a szándékkal is, hogy a többi Cápa is beszáll, és öten dobják össze a 15 millió forintot. Balogh Petya és Balogh Levente ennek ellenére kiszálltak, viszont Orbók Ilona és Bojinka Miklós csatlakozott Lakatos István mellé, tehát ők hárman ajánlottak fel végül 5-5-5 millió forintot 10-10-10 százalékért cserébe, melyet Arankáért el is fogadtak.
A humanoid robotok világa
Mostani összefoglalónkba is igyekszünk egy mélyebb piaci kitekintést adni az egyik bemutatott projekt kapcsán. Ezúttal MZX Robotics vállalkozással kapcsolatban merülünk el a robotika, azon belül is a humanoid robotok piacában.
A humanoid robotok piaca az elmúlt években a robotika egyik legdinamikusabban fejlődő szegmensévé vált. A MarketsandMarkets kutatása szerint 2025-ban a piac becsült értéke meghaladta a 2,92 milliárd dollárt, és az előrejelzések szerint 2030-ra akár a 15,26 milliárd dollárt is elérheti, ami rendkívül dinamikus, majdnem 40 százalékos éves növekedési rátát vetít előre. A növekedést olyan tényezők hajtották, mint az automatizálás egyre szélesebb körű bevezetése, a hatékony és költséghatékony megoldások iránti növekvő igény, a robottechnológia által nyújtott kényelem, a növekvő munkaerőhiány, valamint az emelkedő bérköltségek. Ezenkívül a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálása a robotikába tovább ösztönzi a piac növekedését, mivel ez fejlettebb és pontosabb képességeket tesz lehetővé. A robotika piacának növekedését jelentősen befolyásolják továbbá olyan makrogazdasági tényezők, mint a technológiai fejlődés, az állami támogatások, valamint a kutatás és fejlesztés terén történő beruházások.
A humanoid robotok globális piaca jelenleg erősen széttagolt, és eddig egyetlen szereplő sem tudott meghatározó fölényre szert tenni. Rab Árpád írása szerint 2023-ban a legnagyobb piaci részesedéssel a Toyota rendelkezett (5%), a második helyen a szintén japán Park24 állt, közel 5 százalékos részesedéssel. Ezeket követte a kínai UBTECH Robotics, az amerikai Boston Dynamics, és a SoftBank Robotics, mely ugyancsak japán. Az elmúlt években jelentős tőkebeáramlás is megindult az ágazatban: a Tesla bejelentette Optimus nevű humanoid robotprojektjét, de hasonlóan látványos lépés a Figure AI 2024-es, 675 millió dolláros tőkebevonása a Figure 02 humanoid robot fejlesztésére.
A robotika piacán egyre növekvő tendencia figyelhető meg az autonóm robotok fejlesztése terén különböző iparágakban, többek közt az egészségügyben. Japánban például már kísérleti jelleggel alkalmaznak humanoid robotokat betegek útbaigazítására, stresszoldásra és érintésmentes kommunikációra. Emellett a Statista szerint egyre nagyobb figyelmet kapnak az együttműködő robotok, vagyis a kobotok, amelyek az emberek mellett tudnak dolgozni és növelik a termelékenységet. Mindezek javíthatják a termelékenységet, költségmegtakarítást eredményezhetnek és növelhetik a munkahelyi biztonságot, ugyanakkor aggodalmakat is felvetnek a lehetséges munkahelyek megszűnése, valamint a munkaerő továbbképzésének és átképzésének szükségessége miatt.
A jövőbeni kilátások alapján a humanoid robotok piaca középtávon jelentős átalakuláson mehet keresztül. A demográfiai változások, különösen az elöregedő társadalmak, tartós keresletet generálhatnak az automatizált megoldások iránt, és a szabályozási környezet is várhatóan szigorodni fog.. A humanoid robotok piaca ugyan még korai szakaszában van, de hosszú távon strukturális hatással lehet a munkaerőpiacra és a szolgáltatások működésére is. A robotika piacának folyamatos fejlődésével pedig az iparági érdekelt felek számára elengedhetetlen lesz, hogy naprakészek legyenek ezekkel a trendekkel kapcsolatban, és alkalmazkodjanak a változó környezethez.
Fotó: RTL Magyarország
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.
A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Motorosruhától a buborékos gofriig: volt, aki dicséretet, más kemény kritikát kapott a Cápáktól a legutóbbi részben.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026-os év elején, hol lesz NAV-ellenőrzés.
Csőd szélén lehet sokak kedvenc streamingplatformja: nagyon durva, ami a Netflixnél történik, ez már a vég?
A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron.
A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált.
Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.
Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani, milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.
Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket.
Végleg eldőlt a Mol szerbiai gigaüzletének sorsa: lenyomták az arabokat, komoly pénzt fizetnek az orosz tulajdonrészért
A Mol sikerét három tényező segíthette elő: a két cég közötti jelentős szinergia a közös piacok és logisztikai kapcsolat miatt.
Tömegesen zárnak be a hazai kocsmák: ide az állami milliárdos támogatás is kevés, megállíthatatlannak tűnik a folyamat
2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni.
Zenélő társas, kézműves termék és életmentő szenzor is érkezett a Cápák elé ezen a héten, de nem minden ígéretes ötlet kapott befektetést.
Helyi iparűzési adó 2026: hogyan működik a tételes iparűzési adó, sávos iparűzési adó 2026-ban és hogyan történik az iparűzési adó bevallása és az iparűzési adó...
A Coca-Cola felfüggesztette a Costa Coffee kávézólánc értékesítését, mivel a beérkezett vételi ajánlatok nem érték el az elvárásaikat. Az
A nyertes pályázóknál a támogatások átlagos összege 78,6 millió forint volt, így a beruházások teljes összege átlagosan 157,2 millió forintot tett ki.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.