Így kényeztetni kutyáját, macskáját a magyar elit: több százezres póráz, luxus táp, megy ám a rongyrázás

Designer nyakörv, prémium táp, wellness-szolgáltatások – a házi kedvencekre fordított kiadások egyeseknél már rég túlmutatnak az alapellátáson. A kisállattartás mára nemcsak érzelmi, hanem gazdasági tényezővé is vált: világszerte és Magyarországon is milliárdos iparággá nőtte ki magát ez a szektor. A fogyasztói szokások mögött társadalmi változások, érzelmi kötődések és a státuszszimbólumok is meghúzódnak.

2024-re a kisállatgondozási iparág globális értéke egyes jelentések szerint meghaladta a 320 milliárd dollárt, 2022-ben ezt a számot még 235 milliárd dollárra becsülték. A SPINS adatai szerint a kisállat-iparban 450%-os növekedést tapasztaltak az elmúlt 25 évben. Mindennek elsődleges oka, hogy növekszik azoknak a száma, akik háziállatot tartanak, valamint a gazdik egyre inkább családtagként tekintenek kedvenceikre.

Egy 2021-es magyar kutatás szerint a kutyatartók 97%-a családtagnak tartja kutyáját, a TGM 2024-es jelentése szerint pedig világszerte a háziállat-tulajdonosok 56%-a tekinti kedvenceit családtagnak, bár az Euromonitor International szerint ez a szám 71%.

Érdemes megemlíteni, hogy a kutyabarát munkahelyek száma is egyre bővül, az IFA magazin áprilisi jelentése szerint a home office visszaszorulása miatt a kutyabarát irodák iránti keresési kereslet 414%-kal nőtt az Egyesült Királyságban az elmúlt időszakban, de Magyarországon is nagy az igény az ilyen munkahelyekre.

Bár a cégek számtalan terméket és szolgáltatást kínálnak a legkülönböző háziállat-fajtáknak, mégis a kutyás piac alkotja a legnagyobb szegmenst az ebek népszerűsége és a számukra elérhető termékek széles választéka miatt – olvasható egy friss jelentésben.

Az érzelmi kötődések megváltozása miatt sokan hajlamosak prémium és specializáltabb termékekre költeni, hogy így is kifejezzék szeretetüket kisállataik iránt, ami nagyot lendít a piac növekedésén, valamint nem elhanyagolható szempont természetesen az sem, hogy sok régióban növekszik az életszínvonal, emelkednek a bérek, és kevesebben kevesebb gyermeket vállalnak (a Ypulse szerint a millenniumi generáció tagjai háromszor nagyobb valószínűséggel tartanak háziállatot, mint vállalnak gyermeket), aminek következtében egyszerűen több pénz marad a háziállatokra, valamint sokan inkább más kiadásokon spórolnak, nem a háziállataikon.

Exkluzív falatok: nyúl, lazac és kenguru a kutyatálban

A Euromonitor International 2023-as adatai szerint az iparág jelentősen eltolódott a prémium kategóriás termékek irányába (50 milliárd a 184 milliárd dollárból), melynek elsősorban a tápok teszik ki a legnagyobb szeletét. Mint egy évvel későbbi jelentésükben hangsúlyozzák, a prémium szegmens elsősorban a márkahűségből profitál.

Az egészségtudatosság is egyre szélesebb teret nyer, ezért nem csoda, ha az ebből a szempontból tudatos állatartók inkább választják kedvenceiknek a speciális étrend-kiegészítőket, a fajtára szabott vagy prémium tápokat és a különböző bio termékeket, amelyek jobb tápértéket és egészségügyi előnyöket kínálnak.

Továbbá ahogyan a gazdik egyre jobban tudatában lettek kedvenceik egészségügyi igényeinek (pl. elhízás, gerincproblémák, allergiák), az ezeket orvosolni ígérő termékek és speciális szolgáltatások kereslete is megnőtt (minderről egy friss jelentés itt is olvasható): az ebek neurológiai és mozgásszervi betegségeinek kezelésére és megelőzésére elérhető a hidroterápia, ez több tízezer forint is lehet alkalmanként. Léteznek különféle diétás tápok elhízott állatoknak, hipoallergén tápok allergiásoknak, de vesebeteg és cukorbeteg kutyák számára is elérhetőek már kifejezetten a részükre gyártott speciális eledelek.

Az egyik gyártó pulyka- és nyúlhúst tartalmazó hipoallergén tápjának kilója 6 500 forint, egy másik, cukorbeteg kutyáknak szánt speciális táp akár 10 ezer forint is lehet kilónként, de van már atlanti lazacot és kengurút tartalmazó kutyaeledel is, melyeknek heti adagja egy nagyobb testű kutya esetén a 25-30 ezer forintot közelíti.

A nevesebb prémium márkák árai pedig a következők:

A Ziwi Peak, egy új‑zélandi márka air‑dried tápjának másfél kilós kiszerelése majdnem 24 ezer forint.

Az Orijen kanadai márka tápjának kilónkénti ára körülbelül 5 500 forint.

A barcelonai székhelyű Agrolimen tulajdonában lévő Nature’s Variety másfél kilós tápjának kiszerelése több mint 7 ezer forint körül alakul.

Az olasz Farmina N&D (Natural & Delicious) tápjainak kilója pedig jellemzően 5-7 ezer forint fölött mozog.

A luxusmárkák is beléptek a piacra

Tovább növelte a piacot a különböző állatkozmetikák és szalonok elterjedése, amivel még sokszínűbbé vált a prémium katégóriás állatápolási termékek piaca, melyek közé beletartoznak többek között a különböző samponok, törlőkendők, kefék, nyírógépek, karomvágók. Ugyanakkor a szolgáltatások is bővültek, mivel ma már sok gazdi igényét nem elégíti ki az alapellátás (fürdetés, trimmelés), itt is szeretnének luxust biztosítani kedvenceiknek, többek közt wellnes-szolgáltatásokat, fitneszt vagy masszázst. Egy magyarországi szolgáltatónál ezekért az ellátásokért az alábbi árakkal kell számolni: az úszás 5 ezer forint, a fitnesz 11 ezer forint, a masszázs pedig 6 ezer forint alkalmanként.

Mindezek mellett a disegner és luxuskiegészítők, a különböző ruhák, pórázok, cipők, kendők is egyre növekvő szegmenst képviselnek. A piacra olyan luxusmárkák léptek be, mint a Ralph Lauren, a Prada, a Versace, a Louis Vuitton, akik a legkülönbözőbb designer termékeket kínálják.

A Ralph Laurennél körülbelül 100 ezer forintért vehetünk kutyáknak szánt esőkabátot, de kutyapólóik már 30 ezer forintért is megvásárolhatóak.

Mopsz egy Ralph Lauren polóban. Forrás: ralphlauren.eu

A Prada kicsit drágábban, 240 ezer forintért adja a kiskabátokat és körülbelül 230 ezerért a pórázt. A Versace nyakörvet 150 ezer forintért, hozzá passzoló pórázt 140 ezer forintért, hámot pedig kicsivel több mint 120 ezer forintért kínál.

Louis Vuitton nyakörv. Forrás: eu.louisvuitton.com

A Louis Vuitton magasra lőtt, majdnem 800 ezer forintért árulnak kutyahordozót, egyik kutyaházukért pedig döbbenetes 20 millió forintot kérnek, amiből Magyarországon egy vidéki otthont is tudnánk vásárolni.

Egy magyarországi gyártónál a prémium kutyaruhák 10 és 16 ezer forint körül mozognak. Egy másik gyártónál már magasabb árakkal kell számolni, ám nálunk jóval színesebb is a választék, ráadásul a termékeik fajtára szabottak: vannak többek közt bulldogoknak, mopszoknak, tacskóknak és vizsláknak szánt ruhák is a kínálatukban.

Bulldog kiskabátban. Forrás: zazakutyaruha.hu

A gondoskodás státuszszimbólummá válik?

A háziállatok humanizálásának trendje a kereslet megugrásához vezetett ezek iránt a prémium kiegészítők iránt is, mivel a kisállattartók igyekeznek ugyanolyan kényelmet és stílust biztosítani kedvenceiknek, mint amit ők is élveznek. Ezt a szegmenst a magas fokú innováció és a testreszabhatóság jellemzi, számos márka kínál személyre szabott termékeket, hogy kielégítse a kisállattartók egyedi preferenciáit: az NRF adatai szerint

az amerikaiak évente 490 millió dollár értékben vásárolnak Halloween-jelmezeket kedvenceiknek.

Itt jön képbe a státuszszimbólum is: a gondoskodás minősége a gazdi identitásának részévé vált. Akárcsak egy luxusautó vagy márkás táska, a prémium kisállatfelszerelések is a tulajdonos anyagi helyzetét és ízlését tükrözik. Nem csak a gondoskodásról szól tehát mindez, sokkal inkább egyfajta finom jelzés is arról, hogy „megengedhetem magamnak, hogy a kutyámnak is járjon a luxus”.

Okosmegoldások, luxusutazás, designer-bútorok

A piac növekedéséhez a technológia fejlődése is hozzájárult, ugyanis a különböző okoseszközök, az automata etetők, vagy a GPS-szel felszerelt nyakörvek, a webkamerák, melyekkel távolról is szemmel tarthatják kedvenceiket kényelmet és nyugalmat kínálnak a gazdiknak.

Az automata etetők már 15-20 ezer forintért elérhetőek, a GPS-szel felszerelt nyakörvek szintén hasonló árkategóriában vásárolhatóak meg, 11 és 22 ezer forint körül mozognak jelenleg, a kisállatok megfigyelésére szolgáló kamerák viszont akár több mint 70 ezer forintba is kerülhetnek.

A prémium kategóriás kisállat-gondozási piac egyéb kínálata között szerepelnek még a játékok, az egyéb kiegészítők, vagy a kisállat-bútorok (fekhely, kanapé, kaparófa) is. A képen látható, kifejezetten kutyáknak készült kanapé több mint 245 ezer forint, ami még nem feltétlen nem számít drágának a luxuspiacon, hiszen hasonló termékekért már gyártó akár milliós összegeket is elkérhet.

Két kutya pihen egy majd 250 ezer forintos kutyakanapén Forrás: pet-empire.eu

Az utaztatás pl. a BARK Air kifejezetten kutyáknak kínál luxusutazást, az egyes napközik, de akár a pszichológusok vagy a különböző állatoknak szánt biztosítások is fontos szegmenst képeznek: a kisállat-biztosítási ágazat elérte a 4,08 milliárd dollárt a 2023-as globális kisállat-biztosítási jelentés szerint. A NAPHIA jelentése szerint az Egyesült Államokban a kutyák 80%-a, a macskák pedig 20%-a biztosított, a kisállatszállodák piaca pedig az előrejelzések szerint 2030-ra eléri a 8,93 milliárd dollárt.

Ahogy a piac folyamatosan fejlődik, valószínűleg új termékinnovációk és trendek jelennek meg, amelyek tovább diverzifikálják a fogyasztók számára elérhető prémium kategóriá termékek és szolgáltatások kínálatát, azonban egyre több kritika is éri ezt a jelenséget. Sokan aránytalannak tartják az állatokra költött összegeket egy olyan világban, ahol milliók nélkülöznek. Etikai kérdéseket vet fel az is, hogy a luxuskiegészítők mögött gyakran túlfogyasztás és a már említett státuszépítés húzódik meg, továbbá sok szakértő szerint a túlzott humanizálás nem szolgálja az állatok valódi szükségleteit.