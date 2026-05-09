Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben
Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén, egy szórón, szombat reggel – közölte a nemzeti park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed.
A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ.
A nemzeti park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet.
A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása. A fokozottan védett fajok károsítása, elpusztítása bűncselekmény.
