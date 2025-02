Havonta több 10 ezer forintot szórnak el erre a magyarok, holott rengeteget spórolhatnának

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kutyatartás havi költségei többtízezer forintra is rúghatnak, de a macskákra is könnyedén elkölthető havonta 10-15 ezer forint, ha valóban felelősen szeretnénk gondoskodni róluk. Ez éves szinten már jelentős költség, amit érdemes előre átgondolni, mielőtt a kisállattartásba belevágunk. Annál is inkább, mert az állatvédő szakértők szerint idehaza nagyon sok a tévhit, félinformáció az állattartók fejében, és a nyugati országokhoz képest az állattartási kultúránk is gyerekcipőben jár még.

Ahogy az emberek esetében, úgy az állatoknál is hatással van egészségükre, hogy milyen minőségű táplálékot kapnak. Fontos, hogy a koruknak és állapotuknak megfelelő, adalékanyagoktól mentes, minőségi eledellel tápláljuk házikedvenceinket. Ennek pedig ára van, a minőségi állateledel egy egészséges, átlagos termetű kutya esetében: 10 000 - 20 000 Ft/hó, ugyanez a macskáknál 5 000 - 10 000 Ft/hó összegre rúg. És akkor még nem beszéltünk a kiegészítőkről, kutyajátékokról, macskaalomról, pórázról, kullancselleni nyakörvről, samponról és egyéb tisztálkodási szerekről, jutalomfalatokról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Érdemes figyelni tehát, hogy mit, hol lehet olcsóbban beszerezni, hogy az 5 év alatt kb. 30-35%-kal megnövekedett kisállattartási költségeken valamennyit faragni tudjunk. Egy gazdi 190 –200 ezer forintot költ évente a kutyájára, és a macskatartás sem kerül sokkal kevesebbe. Ezek a költségek pedig a magyar háztartásoknak csaknem háromnegyedét érintik, hiszen az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet segítségével végzett tavaly szeptemberi felmérés szerint 71%-ukban van kutya, vagy macska, esetleg mindkettő. Egy állat befogadása komoly döntés. Több évre választunk magunknak társat, akiért mi leszünk a felelősek. Mielőtt tehát magunkhoz vennénk egy állatot, alaposan gondoljuk át, mennyiben fogja kiskedvencünk megváltoztatni az életünket, például, hogy bírni fogja-e a pénztárcánk az új családtaggal járó kiadásokat. Érdemes megtervezni a kiadásokat, és nagyobb téteben bevásárolni ott, ahol éppen akciósan kínálják az állattartáshoz szükséges kellékeket - áll az Auchan közleményében.

Címlapkép: Getty Images

