Lassú víz mosott partot: alacsony színvonalú kupadöntőt nyert a Fradi

A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett kupadöntőben. A fővárosi klub ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.

A rendes játékidő eseménytelenül telt. A kilencven perc során mindössze két kaput eltaláló lövést láthatott a közönség, és mindkettőt a zöld-fehérektől. A Zalaegerszeg kifejezetten passzívan futballozott. A második félidő sem hozott érdemi változást vagy felpörgő tempót a pályán.

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás első felében komoly esélyhez jutott a Fradi, de Yusuf kihagyta a megítélt büntetőt. A hiba után a zalaiak némileg felbátorodtak, azonban lendületük nem tartott ki a mérkőzés végéig: a ráadás második játékrészében egy szépen felépített akció végén Raemaekers bevette az ellenfél kapuját, amivel megszerezte a vezetést a Fradinak.

A hátralévő időben a Zalaegerszeg még megpróbált egyenlíteni. A Ferencváros azonban nem húzódott vissza teljesen a kapuja elé, és inkább veszélyes ellentámadásokkal őrizte az eredményt. Újabb gól azonban már nem esett, a zöld-fehérek így 2022 után ismét elhódították a Magyar Kupát.

MOL Magyar Kupa Ferencváros 1 0 Zalaegerszegi TE Félidő: 0-0 2026. május 9. szombat 18:00 | Groupama Aréna, Budapest Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 68 Labdabirtoklási arány 32 152 Támadások 92 94 Veszélyes támadások 31 4 Kaput eltaláló lövések 0 8 Kaput elkerülő lövések 4 11 Szögletek 0 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 0 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.09.

