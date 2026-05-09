Budapest, 2026. május 9.Lenny Joseph, az FTC (b) és Akpe Victory, a ZTE játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzésen Puskás Arénában 2026. május 9-én.MTI/Hegedüs Róbert
Lassú víz mosott partot: alacsony színvonalú kupadöntőt nyert a Fradi

2026. május 9. 20:45

A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett kupadöntőben. A fővárosi klub ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.

A rendes játékidő eseménytelenül telt. A kilencven perc során mindössze két kaput eltaláló lövést láthatott a közönség, és mindkettőt a zöld-fehérektől. A Zalaegerszeg kifejezetten passzívan futballozott. A második félidő sem hozott érdemi változást vagy felpörgő tempót a pályán.

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás első felében komoly esélyhez jutott a Fradi, de Yusuf kihagyta a megítélt büntetőt. A hiba után a zalaiak némileg felbátorodtak, azonban lendületük nem tartott ki a mérkőzés végéig: a ráadás második játékrészében egy szépen felépített akció végén Raemaekers bevette az ellenfél kapuját, amivel megszerezte a vezetést a Fradinak.

A hátralévő időben a Zalaegerszeg még megpróbált egyenlíteni. A Ferencváros azonban nem húzódott vissza teljesen a kapuja elé, és inkább veszélyes ellentámadásokkal őrizte az eredményt. Újabb gól azonban már nem esett, a zöld-fehérek így 2022 után ismét elhódították a Magyar Kupát.

MOL Magyar Kupa
Ferencváros
1
0
Zalaegerszegi TE
Félidő: 0-0
2026. május 9. szombat 18:00
|
Groupama Aréna, Budapest
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
68
Labdabirtoklási arány
32
152
Támadások
92
94
Veszélyes támadások
31
4
Kaput eltaláló lövések
0
8
Kaput elkerülő lövések
4
11
Szögletek
0
2
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
0
Blokkolt lövések
0
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
