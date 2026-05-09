Lassú víz mosott partot: alacsony színvonalú kupadöntőt nyert a Fradi
A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett kupadöntőben. A fővárosi klub ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.
A rendes játékidő eseménytelenül telt. A kilencven perc során mindössze két kaput eltaláló lövést láthatott a közönség, és mindkettőt a zöld-fehérektől. A Zalaegerszeg kifejezetten passzívan futballozott. A második félidő sem hozott érdemi változást vagy felpörgő tempót a pályán.
A kétszer tizenöt perces hosszabbítás első felében komoly esélyhez jutott a Fradi, de Yusuf kihagyta a megítélt büntetőt. A hiba után a zalaiak némileg felbátorodtak, azonban lendületük nem tartott ki a mérkőzés végéig: a ráadás második játékrészében egy szépen felépített akció végén Raemaekers bevette az ellenfél kapuját, amivel megszerezte a vezetést a Fradinak.
A hátralévő időben a Zalaegerszeg még megpróbált egyenlíteni. A Ferencváros azonban nem húzódott vissza teljesen a kapuja elé, és inkább veszélyes ellentámadásokkal őrizte az eredményt. Újabb gól azonban már nem esett, a zöld-fehérek így 2022 után ismét elhódították a Magyar Kupát.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
