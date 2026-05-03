Budapest, 2026. március 2.Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorba
Vállalkozás

Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén

Pénzcentrum
2026. május 3. 12:15

A 4iG Nyrt. csütörtöki közgyűlésén úgy határozott, hogy nem fizet osztalékot a legutóbbi üzleti év után. Bár az anyavállalat több mint 53 milliárd forintos veszteséggel zárt, a leányvállalatokat is magába foglaló cégcsoport együttesen 28 milliárd forintos nyereséget ért el.

A technológiai vállalat Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült egyedi beszámolója szerint a 4iG önmagában 53,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A részvényesek döntése értelmében ezt az összeget az eredménytartalékba vezetik át.

A konszolidált adatok ugyanakkor már jóval kedvezőbb képet mutatnak. A teljes vállalatcsoport ugyanis 28,15 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az évet.

A vállalat részvényárfolyama a csütörtöki kereskedésben 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat. Ez éles kontrasztban áll az előző évvel, amikor a cég értékpapírjai kiugró, 351 százalékos emelkedést produkáltak.

Címlapfotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#vállalkozás #tőzsde #vállalat #részvény #veszteség #osztalék #nyereség #befektetők #részvényárfolyam #4ig #budapesti értéktőzsde

PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

Több kisokos

