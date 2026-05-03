Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén

A 4iG Nyrt. csütörtöki közgyűlésén úgy határozott, hogy nem fizet osztalékot a legutóbbi üzleti év után. Bár az anyavállalat több mint 53 milliárd forintos veszteséggel zárt, a leányvállalatokat is magába foglaló cégcsoport együttesen 28 milliárd forintos nyereséget ért el.

A technológiai vállalat Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült egyedi beszámolója szerint a 4iG önmagában 53,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A részvényesek döntése értelmében ezt az összeget az eredménytartalékba vezetik át.

A konszolidált adatok ugyanakkor már jóval kedvezőbb képet mutatnak. A teljes vállalatcsoport ugyanis 28,15 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az évet.

A vállalat részvényárfolyama a csütörtöki kereskedésben 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat. Ez éles kontrasztban áll az előző évvel, amikor a cég értékpapírjai kiugró, 351 százalékos emelkedést produkáltak.

