"Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem" - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Az adóhatóság április végén és májusban is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Fontos, hogy az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026. április végén és május elején az eddigi bejelentések alapján többek között - részben az anyák napjához, részben a középiskolai ballagásokhoz kapcsolódóan - a virág- és ajándékkereskedők, ékszerkereskedők, elektronikai üzletek, dízsfaiskolák és kertészetek, illatszer- és édességboltok, a faiskolák, illetve a vetőmagot és palántát értékesítők kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.
A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és május 3. között ellenőrzik a virág- és ajándékkereskedőket. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.
A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 27. és május 3. között a vármegye virág-, ajándék-, ékszer- és elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.
A NAV baranyai munkatársai április 27. és május 3. között kedden az egerági, szerdán a vokányi boltokat, valamint a vármegye egész területén a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan a virágárusokat és az ajándék-kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 4. és 8. között a díszfaiskolák és kertészetek körében a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 18. és 22. között pedig az élelmiszerboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.
A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan fokozottan ellenőrzik a virágárusokat. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 29. és 30. között – az anyák napjához kapcsolódóan – a virág-, illatszer-, édesség- és ajándéktárgy-árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.
A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. április 27. és 30. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
- április 27. (hétfő) Szécsényi járás,
- április 28. (kedd) Pásztói járás,
- április 29. (szerda) Balassagyarmati járás,
- április 30. (csütörtök) Salgótarjáni járás.
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a kertészetekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 20. és május 15. között a kertészeteket, a faiskolákat, illetve a vetőmagot és palántát értékesítőket ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják.
A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is ellenőrizzenek a revizorok.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal.
Alattomos csalással gomboltak le sok magyarról több millió forintot: nagyon vigyázz, nehogy veled is megtörténjen!
hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket.
A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének soron következő közgyűlése
Vége a filléres rendelések aranykorának: az elszabaduló fuvardíjak padlóra küldhetik a kedvenc tengerentúli webshopjaidat
Ha a nemzetközi drágulás tartós marad, a csomagszállítási piacon elkerülhetetlen lesz a díjak korrekciója.
Mi folyik a bankkártyás fizetések körül Magyarországon? Lecsapott a hatóság, minden egy irányba mutat
Bankkártya-terminál üzemeltető cégek kerültek a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe, vélhetően megtévesztik üzletfeleiket.
Az 5000 forintos kötelezettség könnyen többszörösére nőhet, mivel a végrehajtási költségek gyorsan megdobhatják a számlát.
Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.
