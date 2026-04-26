2026. április 26. vasárnap Ervin
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett nő csomagolt zöldségmagokat választ ki egy polcról egy kertészeti központban a mintákat tartalmazó vitrin előtt.
Vállalkozás

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban

Pénzcentrum
2026. április 26. 11:03

Az adóhatóság április végén és májusban is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Fontos, hogy az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026. április végén és május elején az eddigi bejelentések alapján többek között - részben az anyák napjához, részben a középiskolai ballagásokhoz kapcsolódóan - a virág- és ajándékkereskedők, ékszerkereskedők, elektronikai üzletek, dízsfaiskolák és kertészetek, illatszer- és édességboltok, a faiskolák, illetve a vetőmagot és palántát értékesítők kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és május 3. között ellenőrzik a virág- és ajándékkereskedőket. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 27. és május 3. között a vármegye virág-, ajándék-, ékszer- és elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.

A NAV baranyai munkatársai április 27. és május 3. között kedden az egerági, szerdán a vokányi boltokat, valamint a vármegye egész területén a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan a virágárusokat és az ajándék-kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 4. és 8. között a díszfaiskolák és kertészetek körében a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 18. és 22. között pedig az élelmiszerboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan fokozottan ellenőrzik a virágárusokat. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 29. és 30. között – az anyák napjához kapcsolódóan – a virág-, illatszer-, édesség- és ajándéktárgy-árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. április 27. és 30. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • április 27. (hétfő)                        Szécsényi járás,
  • április 28. (kedd)                        Pásztói járás,
  • április 29. (szerda)                      Balassagyarmati járás,
  • április 30. (csütörtök)                  Salgótarjáni járás.     

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a kertészetekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 20. és május 15. között a kertészeteket, a faiskolákat, illetve a vetőmagot és palántát értékesítőket ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják.

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is ellenőrizzenek a revizorok.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #adóhatóság #adóellenőrzés #áfa #adó #kiskereskedelem #foglalkoztatás #hatósági ellenőrzés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:26
11:03
10:24
10:01
NAPTÁR
Tovább
2026. április 26. vasárnap
Ervin
17. hét
Április 26.
A testvérvárosok világnapja
Április 26.
A szellemi tulajdon világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ügynök
a biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem!. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
