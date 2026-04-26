Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban

Az adóhatóság április végén és májusban is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Fontos, hogy az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026. április végén és május elején az eddigi bejelentések alapján többek között - részben az anyák napjához, részben a középiskolai ballagásokhoz kapcsolódóan - a virág- és ajándékkereskedők, ékszerkereskedők, elektronikai üzletek, dízsfaiskolák és kertészetek, illatszer- és édességboltok, a faiskolák, illetve a vetőmagot és palántát értékesítők kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és május 3. között ellenőrzik a virág- és ajándékkereskedőket. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 27. és május 3. között a vármegye virág-, ajándék-, ékszer- és elektronikai üzleteiben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.

A NAV baranyai munkatársai április 27. és május 3. között kedden az egerági, szerdán a vokányi boltokat, valamint a vármegye egész területén a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan a virágárusokat és az ajándék-kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 4. és 8. között a díszfaiskolák és kertészetek körében a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. 2026. május 18. és 22. között pedig az élelmiszerboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 27. és 30. között a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan fokozottan ellenőrzik a virágárusokat. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 29. és 30. között – az anyák napjához kapcsolódóan – a virág-, illatszer-, édesség- és ajándéktárgy-árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. április 27. és 30. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

április 27. (hétfő) Szécsényi járás,

április 28. (kedd) Pásztói járás,

április 29. (szerda) Balassagyarmati járás,

április 30. (csütörtök) Salgótarjáni járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a kertészetekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. április 20. és május 15. között a kertészeteket, a faiskolákat, illetve a vetőmagot és palántát értékesítőket ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják.

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is ellenőrizzenek a revizorok.