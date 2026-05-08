Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni

Komoly hatást gyakorolhat a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások kommunikációjára a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) frissen lezárt eljárása. A többek között a Szentkirályival szemben indított eljárás végeredményeképp a vállalat belső megfelelési programot készít a zöld marketing tekintetében, honlapján pedig negyedévente közzéteszi majd, hogy a betétdíjas visszaváltási rendszer részeként milyen arányban kerülnek vissza a rendszerbe az általa forgalmazott PET palackok.
A Gazdasági Versenyhivatal 2024 nyarán indította a PET palackokkal kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárást több céggel szemben. A GVH eredeti gyanúja szerint a Szentkirályi ásványvizek és ízesített italok címkéin és kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival (pl. hogy "100%-ban újrahasznosítható", vagy hogy „Gyűjtsd szelektíven!”) megtéveszthette a fogyasztókat - közölte a hivatal.
A GVH Versenytanácsa az eljárás során megállapította, hogy a 2021. március 23-tól 2022. augusztus 25-ig gyártott ásványvizes palackok címkéin megjelenített „Palackból palackot, 25% RePET” szlogen nem jogsértő, ugyanis a vállalkozás igazolni tudta, hogy a palackok ténylegesen legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek.
Ugyanakkor a cég honlapján folytatott kereskedelmi kommunikáció tekintetében nem volt megállapítható a jogsértés nyilvánvaló hiánya, ugyanis azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy a PET alapanyagok alkalmazásának nincs káros hatása a környezetre.
A Szentkirályi az eljárás során részletes, kötelezettségvállalási csomagot nyújtott be a Versenytanács számára, melynek keretében vállalta:
- egy új belső megfelelési program kidolgozását és bevezetését, amely kiemelten figyelembe veszi a GVH zöld marketing iránymutatásait,
- belső képzések tartását a releváns munkakörben dolgozói számára,
- a honlapi kommunikációjának felülvizsgálatát
A cég vállalta továbbá a betétdíjas visszaváltási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásának fejlesztését is.
Ennek keretében a Szentkirályi 2029 végéig negyedévente közzéteszi a weboldalán, hogy a forgalomba hozott PET-palackok mekkora arányban kerültek ténylegesen vissza a rendszerbe, mely adatok közérthetőségét idősoros grafikonnal segíti majd.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a cég vállalásai érdemiek, előremutatóak, hatékonyan kezelik a versenyhatóság eredeti aggályait. A Versenytanács szintén figyelembe vette, hogy a vállalt edukációs intézkedések a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik. Mindezekre tekintettel a GVH Versenytanácsa elfogadta és kötelezően előírta a Szentkirályinak a vállalások végrehajtását, melyet utóvizsgálatban szigorúan ellenőrizni fog majd.
A versenyhatóság az ügy kapcsán felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a zöld állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációjuk kialakítása során mindig körültekintően járjanak el. A zöld állításoknak minden esetben világosan és tárgyilagosan igazolhatónak kell lenniük.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelten foglalkozik a „zöld állításokkal”. 2024 januárjában publikálta a kérdéskört vizsgáló piacelemzését, amely rávilágított többek között arra, hogy sok esetben nem egyértelműek, zavarosak a zöld reklámüzenetek, a fogyasztók jelentős része pedig nincs tisztában az egyes állítások és jelölések pontos tartalmával, illetve jelentésével.
