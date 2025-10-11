Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik

A magyar háztartások egyre nagyobb része tart kutyát vagy macskát, ám kevesen gondolnak arra, hogy egy hirtelen betegség vagy baleset mekkora anyagi kiadással járhat. Egy súlyosabb műtét, gyógyszeres kezelés vagy diagnosztikai vizsgálat akár százezres nagyságrendű költséget is jelenthet, ami sokak költségvetését megterheli. Ezen a problémán segíthetnek a kisállat-biztosítások, amelyek az állatorvosi költségek részbeni vagy teljes megtérítését vállalják. A K&H, az Alfa és a Groupama válaszaiból kiderült, hogyan működnek ezek a konstrukciók, mit térítenek pontosan, és mire érdemes figyelnie a felelős gazdiknak.

A fizetős magánegészségügyben elterjedtek az olyan egészségbiztosítások, amelyek a konkrét orvosi (műtéti, kezelési, stb.) díjakat, vagy azoknak egy részét vállalják át rendszeres befizetésért cserébe, ami kiszámíthatóbbá teszi a költségeket. Az Alfa biztosító rámutatott, hogy a kisállat-biztosítás pontosan ugyanezért fontos: egy hirtelen jött százezres nagyságrendű állatorvosi számla manapság nem ritka, és ennek előteremtése egyik napról a másikra sokaknak okoz problémát. A biztosítás díja viszont ennél jóval alacsonyabb, emellett tervezhetőbb is.

Magyarországon a kétezres évek végétől vált elérhetővé hasonló konstrukció, és mára igen népszerűvé vált. Az Alfa Biztosító 2009 óta kínálja ezen termékét önállóan, 2010-től pedig a lakásbiztosításhoz választható kiegészítőként is. A K&H Biztosítónál és a Groupama Biztosítónál szintén a lakásbiztosításokhoz választható kiegészítő szolgáltatásként a kisállat-biztosítás.

Mikor és mennyit térít a biztosító?

A kisállat-biztosítás jellemzően az előre nem látható, váratlan események esetén térít, tehát a betegség vagy baleset miatt keletkező orvosi költségek (ideértve a gyógyszerek költségeit is) térülnek meg. Egyes biztosítók emellett a baleseti halál esetén a temetés vagy a hamvasztás költségeit is fizetik.

A K&H egy-egy baleset vagy betegség miatti ellátásra alkalmanként maximum 50 ezer forintot, baleseti halál esetén 150 ezer forintot térít. A kártérítési összeg évente maximum összesen 150 ezer forint lehet, ez a felső határ pedig független a kisállatok számától. A kárkifizetés a kárbejelentéstől számítva átlagosan 8 napon belüli történik. Náluk a várakozási idő 15 nap.

Az Alfánál a ma kötött, lakásbiztosítás kiegészítőjeként megjelenő kisállat-biztosítási szerződések esetén 105 300 forint a káronkénti térítési limit, az önállóan köthető terméknél ennél alacsonyabb. A kárkifizetés a szükséges iratok beérkezését követően néhány napon belül megtörténik. Itt a várakozási idő betegségekből eredő ellátás esetén három hónap, balesetnél harminc nap.

Kizárások és feltételek

Mint minden biztosítás esetében, itt is számolni kell bizonyos kizárásokkal és feltételekkel. Egyrészt valamennyi szolgáltatónál kizárólag kutyákra és macskákra lehet biztosítást kötni – az Alfa biztosító szerint ennek oka, hogy egyrészt nem tapasztaltak jelentős igényt más fajok biztosíthatósága iránt, másrészt a biztosított állatok azonosítása is nehezebb volna más fajok tekintetében.

A K&H esetében további kitétel, hogy legyen az állat egészséges, 6 hónapnál idősebb és 8 évesnél fiatalabb (természetesen az állat 8 éves kora előtt megkötött biztosítása a 9. életév betöltésétől is érvényben marad), valamint legyen egyedi azonosítására alkalmas, az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochipje, illetve szakszerűen vezetett Kisállat Egészségügyi Könyve.

Fontos még, hogy a biztosítás nem vonatkozik bizonyos fajtákat érintő megbetegedésekre és örökletes állapotokra, egyes állatorvosi kezelésekre, mint például az alternatív gyógyászati eljárások és készítmények. Emellett a biztosítások a legtöbb esetben nem fedezik a rendszeres gyógyszeres kúrákat, oltásokat, az állatok meglévő betegségeivel kapcsolatos kezelések díjait, továbbá a betegséget megelőző kezeléseket, esetleg az állatorvos által előírt speciális étrend vagy diéta költségeit sem.

A biztosítók hangsúlyozzák, hogy a kisállattartók gondosan olvassák át a szerződési feltételeket, hiszen ott részletesen meghatározzák, hogy legfeljebb mennyi idős állatra terjed ki a fedezet, illetve milyen védőoltásokkal és egyéb orvosi ellátásokkal kell rendelkeznie az állatnak, hogy téríthessenek.

Ezekre a dokumentumokra lesz szükség

A szolgáltatók felhívták a figyelmet, hogy baleset vagy betegség miatti kárigény bejelentéséhez csatolni kell a biztosított állat kezelését végző állatorvos által kiállított számlát és kórlapot, aminek általában tartalmaznia kell a következőket: a tulajdonos neve, címe, a betegséggel kapcsolatos kórelőzmény, a diagnózis, vagyis a klinikai tünetek, a betegség megnevezése, az elvégzett műtétek leírása, a gyógykezelések és azok időpontja, a biztosított állat azonosítására szolgáló adatok (fajta, neve, születési dátuma, mikrochipes azonosító adatok, Kisállat Egészségügyi Könyv). Emellett az oltási könyvről készült másolatot is kérhetik, melyből kiderül, hogy a kisállat megkapta-e a megfelelő oltásokat.

A baleseti halál bekövetkezésekor szükséges csatolni az állatorvos által kiadott igazolást a következő adatokkal: a tulajdonos neve, címe, megállapítás, hogy a biztosított állat baleset következtében halt meg, a baleset bekövetkeztének és az állat halálának dátuma, a biztosított állat azonosítására szolgáló adatok (fajta, név, születési dátua, mikrochipes azonosító adatok, Kisállat Egészségügyi Könyv).

Legtöbször a gazdik a kárbejelentéseket online is tudják intézni, ezzel még gyorsabbá téve a kárkifizetés folyamatát. A kárbejelentési felület sokszor abban is segít, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani a biztosító részére.

Jó hír még, hogy a gazdik bármelyik magyarországi székhelyű, államilag elismert állatorvosi végzettséggel és működési engedéllyel rendelkező állatorvoshoz vagy állatorvosi intézménybe elvihetik kiskedvenceiket állatorvosi kezelésre, hiszen a biztosítók minden Magyarországon engedéllyel működő állatorvos és állatpatika számláját elfogadják.

A kisállat-biztosítások ma már a tudatos és felelős állattartás részévé váltak. Bár fontos tisztában lenni a kizárásokkal és feltételekkel, egy jól megválasztott konstrukció valóban képes enyhíteni a kisállat-betegségekkel vagy balesetekkel járó költségek terhét, és hosszú távon is biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi a kutyás-cicás életet.