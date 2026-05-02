Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek.
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A világ egyik vezető független befektetési bankja, a Lazard 575 millió dollárért felvásárolja a Bajnai Gordon által irányított Campbell Lutyens magántőke-tanácsadó vállalatot. A tranzakció eredményeként egy új, meghatározó globális pénzügyi tanácsadó üzletág jön létre - írja a Forbes.
A megállapodás értelmében a Lazard mintegy 575 millió dollárt, vagyis közel 180 milliárd forintot fizet a londoni központú vállalatért, amelynek a volt magyar miniszterelnök, Bajnai Gordon a vezérigazgatója.
Ez a vételár a későbbiekben a cég eredményességétől függően további 85 millió dollárral emelkedhet. A felvásárlással Lazard CL néven egy új, integrált üzletág kezdi meg működését, amely a befektetési bank harmadik globális pillérét jelenti majd.
Az új egység a Lazard meglévő csapatát és a Campbell Lutyens szakértelmét egyesítve nyújt teljes körű tanácsadást. Szolgáltatásaik kiterjednek a tőkebevonásra, a másodlagos piaci tranzakciókra, valamint a magántőke-, az infrastruktúra- és az ingatlanbefektetésekre. A közös platform világszerte 18 irodával és több mint 280 szakemberrel működik majd. A várakozások szerint 2027-re az éves bevétele megközelíti az 500 millió dollárt, így a Lazard hosszú távú növekedésének kulcselemévé válik.
A felvásárolt Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját 2024 szeptembere óta Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök tölti be. Ő immár tizenöt éve dolgozik a vállalatnál, ahol korábban igazgatóként, valamint a globális infrastruktúra-befektetési üzletág vezetőjeként tevékenykedett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője. Mintegy kétezer nagybefektetőnek – köztük nyugdíjpénztáraknak, szuverén vagyonalapoknak, biztosítótársaságoknak és családi vagyonkezelőknek – nyújtanak segítséget a tőkéjük optimális allokációjában.
Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
A Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.