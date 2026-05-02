Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz

A világ egyik vezető független befektetési bankja, a Lazard 575 millió dollárért felvásárolja a Bajnai Gordon által irányított Campbell Lutyens magántőke-tanácsadó vállalatot. A tranzakció eredményeként egy új, meghatározó globális pénzügyi tanácsadó üzletág jön létre - írja a Forbes.

A megállapodás értelmében a Lazard mintegy 575 millió dollárt, vagyis közel 180 milliárd forintot fizet a londoni központú vállalatért, amelynek a volt magyar miniszterelnök, Bajnai Gordon a vezérigazgatója.

Ez a vételár a későbbiekben a cég eredményességétől függően további 85 millió dollárral emelkedhet. A felvásárlással Lazard CL néven egy új, integrált üzletág kezdi meg működését, amely a befektetési bank harmadik globális pillérét jelenti majd.

Az új egység a Lazard meglévő csapatát és a Campbell Lutyens szakértelmét egyesítve nyújt teljes körű tanácsadást. Szolgáltatásaik kiterjednek a tőkebevonásra, a másodlagos piaci tranzakciókra, valamint a magántőke-, az infrastruktúra- és az ingatlanbefektetésekre. A közös platform világszerte 18 irodával és több mint 280 szakemberrel működik majd. A várakozások szerint 2027-re az éves bevétele megközelíti az 500 millió dollárt, így a Lazard hosszú távú növekedésének kulcselemévé válik.

A felvásárolt Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját 2024 szeptembere óta Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök tölti be. Ő immár tizenöt éve dolgozik a vállalatnál, ahol korábban igazgatóként, valamint a globális infrastruktúra-befektetési üzletág vezetőjeként tevékenykedett.

A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője. Mintegy kétezer nagybefektetőnek – köztük nyugdíjpénztáraknak, szuverén vagyonalapoknak, biztosítótársaságoknak és családi vagyonkezelőknek – nyújtanak segítséget a tőkéjük optimális allokációjában.