Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz

2026. május 2. 11:30

A világ egyik vezető független befektetési bankja, a Lazard 575 millió dollárért felvásárolja a Bajnai Gordon által irányított Campbell Lutyens magántőke-tanácsadó vállalatot. A tranzakció eredményeként egy új, meghatározó globális pénzügyi tanácsadó üzletág jön létre - írja a Forbes.

A megállapodás értelmében a Lazard mintegy 575 millió dollárt, vagyis közel 180 milliárd forintot fizet a londoni központú vállalatért, amelynek a volt magyar miniszterelnök, Bajnai Gordon a vezérigazgatója.

Ez a vételár a későbbiekben a cég eredményességétől függően további 85 millió dollárral emelkedhet. A felvásárlással Lazard CL néven egy új, integrált üzletág kezdi meg működését, amely a befektetési bank harmadik globális pillérét jelenti majd.

Az új egység a Lazard meglévő csapatát és a Campbell Lutyens szakértelmét egyesítve nyújt teljes körű tanácsadást. Szolgáltatásaik kiterjednek a tőkebevonásra, a másodlagos piaci tranzakciókra, valamint a magántőke-, az infrastruktúra- és az ingatlanbefektetésekre. A közös platform világszerte 18 irodával és több mint 280 szakemberrel működik majd. A várakozások szerint 2027-re az éves bevétele megközelíti az 500 millió dollárt, így a Lazard hosszú távú növekedésének kulcselemévé válik.

A felvásárolt Campbell Lutyens vezérigazgatói posztját 2024 szeptembere óta Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök tölti be. Ő immár tizenöt éve dolgozik a vállalatnál, ahol korábban igazgatóként, valamint a globális infrastruktúra-befektetési üzletág vezetőjeként tevékenykedett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője. Mintegy kétezer nagybefektetőnek – köztük nyugdíjpénztáraknak, szuverén vagyonalapoknak, biztosítótársaságoknak és családi vagyonkezelőknek – nyújtanak segítséget a tőkéjük optimális allokációjában.
