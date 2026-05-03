Retro and desaturated aesthetic Santa Claus on vintage gray background posing at camera, pointing with his finger. Christmas and Santa Claus concept
Vállalkozás

Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi

Pénzcentrum
2026. május 3. 20:15

Elfogatóparancsot adott ki a bíróság egy 72 éves kiskunhalasi férfi ellen. A hatóságok információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt keresik - írja a police.hu.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság március 24-én rendelte el az 1954-ben született Huszár István körözését. A férfi felkutatásán a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága is dolgozik.

A hírt a 'Rendőrségi hírek' Facebook csoportban is megosztották, a kommentelők között pedig elszabadult a pokol. Miután meglátták a körözési fotót, humoros megjegyzések százai árasztották el a kommentfalat. Például ilyenek:

  • "Én Lapföldön keresném....de ez csak egy tipp!"
  • "Utoljára december 6.-án láttam, ha ez segítség."
  • "Az idén biztos nem kapok ajándékot tőle"

Így néz ki egyébként a keresett személy:

Körözési fotó a police.hu-n.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 112-es díjmentes segélyhívó számon vagy a (06 1) 346-1800-as telefonszámon lehet tenni.

Erre személyesen is lehetőség van a II. kerületi rendőrkapitányságon, az 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10. szám alatt.
#vállalkozás #csalás #Budapest #bűncselekmény #csalók #brfk #bűnügy #rendőr #elfogás #bűnügyi hírek #bács-kiskun

Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

