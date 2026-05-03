Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi

Elfogatóparancsot adott ki a bíróság egy 72 éves kiskunhalasi férfi ellen. A hatóságok információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt keresik - írja a police.hu.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság március 24-én rendelte el az 1954-ben született Huszár István körözését. A férfi felkutatásán a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága is dolgozik.

A hírt a 'Rendőrségi hírek' Facebook csoportban is megosztották, a kommentelők között pedig elszabadult a pokol. Miután meglátták a körözési fotót, humoros megjegyzések százai árasztották el a kommentfalat. Például ilyenek:

"Én Lapföldön keresném....de ez csak egy tipp!"

"Utoljára december 6.-án láttam, ha ez segítség."

"Az idén biztos nem kapok ajándékot tőle"

Így néz ki egyébként a keresett személy:

Körözési fozó a police.hu-n.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 112-es díjmentes segélyhívó számon vagy a (06 1) 346-1800-as telefonszámon lehet tenni.

Erre személyesen is lehetőség van a II. kerületi rendőrkapitányságon, az 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10. szám alatt.