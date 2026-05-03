A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak.
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi
Elfogatóparancsot adott ki a bíróság egy 72 éves kiskunhalasi férfi ellen. A hatóságok információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt keresik - írja a police.hu.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság március 24-én rendelte el az 1954-ben született Huszár István körözését. A férfi felkutatásán a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága is dolgozik.
A hírt a 'Rendőrségi hírek' Facebook csoportban is megosztották, a kommentelők között pedig elszabadult a pokol. Miután meglátták a körözési fotót, humoros megjegyzések százai árasztották el a kommentfalat. Például ilyenek:
- "Én Lapföldön keresném....de ez csak egy tipp!"
- "Utoljára december 6.-án láttam, ha ez segítség."
- "Az idén biztos nem kapok ajándékot tőle"
Így néz ki egyébként a keresett személy:
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 112-es díjmentes segélyhívó számon vagy a (06 1) 346-1800-as telefonszámon lehet tenni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Erre személyesen is lehetőség van a II. kerületi rendőrkapitányságon, az 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10. szám alatt.
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
A Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.