Vállalkozás

Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni

2026. április 26. 13:03

Egy különleges vendéglátóhelyet mutat be eheti adásban a Cashtag. A Pénzcentrum vlogjának stábja a Népszínház utcai egyre nagyobb hírű palancsitázóba látogatott. Az egyszemélyes vállalkozás még csak 9 hónapja nyitott, de már annyira híre ment a környéken, hogy egymásnak adják a kilincset a vendégek.

Mitől működik ma egy egyszemélyes üzlet? A CashTag legújabb részében Palacsintás Roby történetét ismerhetik meg a nézők. A fővárosi nyolcadik kerület rosszhírű környékén álló kis palacsintázó előtt olykor olyan hosszú sorban állnak a fiatalok, mintha nem palacsintára, hanem a legújabb limitált kiadású bakelitre vagy sneakerre várnának. Ez jelzi, hogy az egyszemélyes vállalkozás sikerét nemcsak az egyszerű modell, vagy az alacsony árak és költségek adják, hanem hogy elterjedt a híre és sokan már csak kíváncsiságból is elkirándulnak ide.

A vállakozást egyszemélyben Roby viszi, a kibérelt helyiség felújítását, berendezését is ő végezte, csak néhány munkálathoz kért segítséget. Ő süti a palancsitát, adja el és tartja rendben az üzletet, mindent egyedül csinál. Elmondása szerint még régen dolgozott vendéglátásban, de a palancsintázó nyitása előtt az építőiparban volt, viszont mindenképpen váltani akart.

Sokkal jobb, ha az ember a saját maga ura, mintha mástól függ

- mondta el Roby utalva arra, hogy az építőiparban a megrendelőtől függ, hogy kap-e éppen munkát, vagy sem. Viszont azt is kiemelte, hogy nagy bátorság kell, hogy egy vállalkozásba bele tudjon vágni az ember. Az adás későbbi részében azt is megfogalmazza, hogy ha az ember nem kockáztat, akkor eredmény sincs.

És hogy miért éppen a palacsinta lett a fő termék? Roby szerint a palacsintát - bármilyen egyszerűnek tűnik is - nem mindenki tudja eladni. "Csak olyan ember tudja eladnii, aki jó palacsintatésztát tud készíteni, szereti is a palacsintát, kísérletezik is, újít is."

Nem mindig ugyanaz a recept

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- osztja meg Roby, aki folyamatosan tökéletesítésre törekszik, ezért minimálisan szokott módosítani a recepten. Azt is elárulta, hogy eredetileg fánkkal akart indulni, de arra nem volt kereslet.

A műsorban Roby arról is beszél, hogy van előnye is és hátránya is annak, hogy egyedül viszi a palacsintázót. Igaz, hogy így minden bevétel az övé, viszont övé a kockázat is, ha nincsen forgalom. A bevételt pedig igyekszik visszaforgatni az üzletbe: most szerzett be egy üdítős hűtőt, a következő fejlesztés pedig a fagyigép lesz.

A kis palacsintázó sikerében szerepet játszhat az is, hogy a fiatalok felkapták, posztoltak róla és tartalomgyártók is felkeresik. Roby nem különösebben foglalkozott a netes marketinggel, valaki más hozott létre neki egy TikTok csatornát, amit nem is szokott megnézni. A vendégektől viszont szokta hallani, hogy a TikTokról jöttek.

FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:03
12:27
12:02
11:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
1
4 hete
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
2
2 napja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
3
3 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
2 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 11:03
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 10:01
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
Agrárszektor  |  2026. április 26. 12:58
Így spórolhatnak a gazdák: ez a méregdrága műtrágyát is helyettesítheti