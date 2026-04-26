Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Egy különleges vendéglátóhelyet mutat be eheti adásban a Cashtag. A Pénzcentrum vlogjának stábja a Népszínház utcai egyre nagyobb hírű palancsitázóba látogatott. Az egyszemélyes vállalkozás még csak 9 hónapja nyitott, de már annyira híre ment a környéken, hogy egymásnak adják a kilincset a vendégek.
Mitől működik ma egy egyszemélyes üzlet? A CashTag legújabb részében Palacsintás Roby történetét ismerhetik meg a nézők. A fővárosi nyolcadik kerület rosszhírű környékén álló kis palacsintázó előtt olykor olyan hosszú sorban állnak a fiatalok, mintha nem palacsintára, hanem a legújabb limitált kiadású bakelitre vagy sneakerre várnának. Ez jelzi, hogy az egyszemélyes vállalkozás sikerét nemcsak az egyszerű modell, vagy az alacsony árak és költségek adják, hanem hogy elterjedt a híre és sokan már csak kíváncsiságból is elkirándulnak ide.
A vállakozást egyszemélyben Roby viszi, a kibérelt helyiség felújítását, berendezését is ő végezte, csak néhány munkálathoz kért segítséget. Ő süti a palancsitát, adja el és tartja rendben az üzletet, mindent egyedül csinál. Elmondása szerint még régen dolgozott vendéglátásban, de a palancsintázó nyitása előtt az építőiparban volt, viszont mindenképpen váltani akart.
Sokkal jobb, ha az ember a saját maga ura, mintha mástól függ
- mondta el Roby utalva arra, hogy az építőiparban a megrendelőtől függ, hogy kap-e éppen munkát, vagy sem. Viszont azt is kiemelte, hogy nagy bátorság kell, hogy egy vállalkozásba bele tudjon vágni az ember. Az adás későbbi részében azt is megfogalmazza, hogy ha az ember nem kockáztat, akkor eredmény sincs.
És hogy miért éppen a palacsinta lett a fő termék? Roby szerint a palacsintát - bármilyen egyszerűnek tűnik is - nem mindenki tudja eladni. "Csak olyan ember tudja eladnii, aki jó palacsintatésztát tud készíteni, szereti is a palacsintát, kísérletezik is, újít is."
Nem mindig ugyanaz a recept
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- osztja meg Roby, aki folyamatosan tökéletesítésre törekszik, ezért minimálisan szokott módosítani a recepten. Azt is elárulta, hogy eredetileg fánkkal akart indulni, de arra nem volt kereslet.
A műsorban Roby arról is beszél, hogy van előnye is és hátránya is annak, hogy egyedül viszi a palacsintázót. Igaz, hogy így minden bevétel az övé, viszont övé a kockázat is, ha nincsen forgalom. A bevételt pedig igyekszik visszaforgatni az üzletbe: most szerzett be egy üdítős hűtőt, a következő fejlesztés pedig a fagyigép lesz.
A kis palacsintázó sikerében szerepet játszhat az is, hogy a fiatalok felkapták, posztoltak róla és tartalomgyártók is felkeresik. Roby nem különösebben foglalkozott a netes marketinggel, valaki más hozott létre neki egy TikTok csatornát, amit nem is szokott megnézni. A vendégektől viszont szokta hallani, hogy a TikTokról jöttek.
Címlapkép: CashTag
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal.
Alattomos csalással gomboltak le sok magyarról több millió forintot: nagyon vigyázz, nehogy veled is megtörténjen!
hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket.
A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének soron következő közgyűlése
Vége a filléres rendelések aranykorának: az elszabaduló fuvardíjak padlóra küldhetik a kedvenc tengerentúli webshopjaidat
Ha a nemzetközi drágulás tartós marad, a csomagszállítási piacon elkerülhetetlen lesz a díjak korrekciója.
Mi folyik a bankkártyás fizetések körül Magyarországon? Lecsapott a hatóság, minden egy irányba mutat
Bankkártya-terminál üzemeltető cégek kerültek a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe, vélhetően megtévesztik üzletfeleiket.
Az 5000 forintos kötelezettség könnyen többszörösére nőhet, mivel a végrehajtási költségek gyorsan megdobhatják a számlát.
Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.