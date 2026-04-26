Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni

Egy különleges vendéglátóhelyet mutat be eheti adásban a Cashtag. A Pénzcentrum vlogjának stábja a Népszínház utcai egyre nagyobb hírű palancsitázóba látogatott. Az egyszemélyes vállalkozás még csak 9 hónapja nyitott, de már annyira híre ment a környéken, hogy egymásnak adják a kilincset a vendégek.

Mitől működik ma egy egyszemélyes üzlet? A CashTag legújabb részében Palacsintás Roby történetét ismerhetik meg a nézők. A fővárosi nyolcadik kerület rosszhírű környékén álló kis palacsintázó előtt olykor olyan hosszú sorban állnak a fiatalok, mintha nem palacsintára, hanem a legújabb limitált kiadású bakelitre vagy sneakerre várnának. Ez jelzi, hogy az egyszemélyes vállalkozás sikerét nemcsak az egyszerű modell, vagy az alacsony árak és költségek adják, hanem hogy elterjedt a híre és sokan már csak kíváncsiságból is elkirándulnak ide.

A vállakozást egyszemélyben Roby viszi, a kibérelt helyiség felújítását, berendezését is ő végezte, csak néhány munkálathoz kért segítséget. Ő süti a palancsitát, adja el és tartja rendben az üzletet, mindent egyedül csinál. Elmondása szerint még régen dolgozott vendéglátásban, de a palancsintázó nyitása előtt az építőiparban volt, viszont mindenképpen váltani akart.

Sokkal jobb, ha az ember a saját maga ura, mintha mástól függ

- mondta el Roby utalva arra, hogy az építőiparban a megrendelőtől függ, hogy kap-e éppen munkát, vagy sem. Viszont azt is kiemelte, hogy nagy bátorság kell, hogy egy vállalkozásba bele tudjon vágni az ember. Az adás későbbi részében azt is megfogalmazza, hogy ha az ember nem kockáztat, akkor eredmény sincs.

És hogy miért éppen a palacsinta lett a fő termék? Roby szerint a palacsintát - bármilyen egyszerűnek tűnik is - nem mindenki tudja eladni. "Csak olyan ember tudja eladnii, aki jó palacsintatésztát tud készíteni, szereti is a palacsintát, kísérletezik is, újít is."

Nem mindig ugyanaz a recept

- osztja meg Roby, aki folyamatosan tökéletesítésre törekszik, ezért minimálisan szokott módosítani a recepten. Azt is elárulta, hogy eredetileg fánkkal akart indulni, de arra nem volt kereslet.

A műsorban Roby arról is beszél, hogy van előnye is és hátránya is annak, hogy egyedül viszi a palacsintázót. Igaz, hogy így minden bevétel az övé, viszont övé a kockázat is, ha nincsen forgalom. A bevételt pedig igyekszik visszaforgatni az üzletbe: most szerzett be egy üdítős hűtőt, a következő fejlesztés pedig a fagyigép lesz.

A kis palacsintázó sikerében szerepet játszhat az is, hogy a fiatalok felkapták, posztoltak róla és tartalomgyártók is felkeresik. Roby nem különösebben foglalkozott a netes marketinggel, valaki más hozott létre neki egy TikTok csatornát, amit nem is szokott megnézni. A vendégektől viszont szokta hallani, hogy a TikTokról jöttek.

Címlapkép: CashTag