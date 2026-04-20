Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)

A kisvállalkozások jelentős része nem az indulásnál, hanem a növekedés egy pontján akad el. Amikor már vannak ügyfelek, működik az értékesítés, a cég mégsem tud szintet lépni. Mi áll ennek a hátterében, és milyen eszközökkel lehet továbblépni?

A témában a Visa She’s Next program szakmai partnerének, az Impact Hub Budapestnek a programvezetőjét, Sőregi Viktóriát, valamint mentorait kérdeztük: Berze Mártont és Tornallyay Évát, akik vállalkozásfejlesztési tapasztalataik alapján osztották meg a leggyakoribb működési kihívásokat és a lehetséges megoldásokat. A beszélgetés apropóját az adja, hogy a program idei pályázati időszaka elindult. Május 3-ig várják azoknak a női vállalkozóknak a jelentkezését, akik működésük fejlesztésében keresnek támogatást.

A tapasztalataitok szerint mi az a fordulópont, ahol a legtöbb vállalkozás növekedése megtorpan?

„Egy ideig működik, hogy az alapító mindent egyedül visz: értékesít, szolgáltat, adminisztrál. De egy ponton túl már nem lehet így növekedni. Nem elég jó szakembernek lenni - vezetővé kell válni” – mondja Tornallyay Éva.

Berze Márton szerint ez sokszor már az üzleti modell szintjén is megjelenik:

„Sokan a hobbijukra építenek üzletet, de a működtetés monotonabb feladatai idővel ‘megmérgezik’ a szenvedélyt. Más saját örömre alkotni, és más folyamatosan, megrendelésre teljesíteni.”

Amikor egy vállalkozás stagnál, sokan azonnal marketinghez vagy értékesítéshez nyúlnak. Valóban itt érdemes kezdeni, vagy jellemzően máshol van a probléma gyökere?

„Minden terület fontos, de van egy, amit sokszor csak krízishelyzetben kezdenek el fejleszteni: magát a vállalkozót” – fogalmaz Tornallyay Éva. „Ha valaki nem mer árat emelni, nem tud delegálni vagy elengedni a kontrollt, az nem tudáshiány, hanem önismereti kérdés.”

Berze Márton szerint ugyanakkor a klasszikus üzleti alapok sem hagyhatók figyelmen kívül:

„Pénzügyi tervezés és kontrolling nélkül vakrepülés a vállalkozás, marketing nélkül nincs növekedés, és ha egy cégvezető nem értékesít, akkor nem tudom, mit csinál.”

Ha valaki felismeri, hogy elakadt, mi az, amit akár rövid távon is meg tud lépni? Mi hozhat viszonylag gyors eredményt a működésben?

„Érdemes átnézni a megszokott napi működést, és megnézni, mely folyamatokat intézik évek óta ugyanúgy a vállalkozók. Már apró változtatásokkal is gyors eredményt lehet elérni” – mondja Sőregi Viktória.

Tornallyay Éva egy kevésbé kézenfekvő, de kulcsfontosságú lépést emel ki:

„A saját egyik legnagyobb „quick win-em” az volt, amikor coachot fogadtam – és megtanultam nemet mondani. Ez azonnal felszabadította az energiáimat, és tisztább fókuszt adott.”

A gyakorlatban sok vállalkozó csak akkor fordul külső segítséghez, amikor már komoly problémák vannak. Ez mennyire jellemző, és mikor lenne ideális bevonni egy mentort?

„Nem akkor kell segítséget bevonni, amikor már baj van. Ha már az elején átgondoljuk az alapokat egy mentorral, akkor utána lesz mire támaszkodni, amikor jönnek a napi kihívások.” – hangsúlyozza Tornallyay Éva.

Mit jelent ez a gyakorlatban: milyen hozzáadott értéket tud adni egy mentor, amit egy vállalkozó egyedül nehezen ér el?

„Egy mentor vagy mentorálási folyamat kiszakítja a vállalkozót a megszokott működésből, és lehetőséget ad arra, hogy felülnézetből tekintsen a saját cégére. Így tud tudatosan időt és energiát szánni a kulcsterületek fejlesztésére, amire a napi működés mellett sokszor nem jut kapacitás” – mondja Berze Márton.

Sőregi Viktória szerint már a megfelelő kérdések is sokat számítanak:

„Már az is sokat segít, ha valaki kérdéseket tesz fel, mert ez arra készteti a vállalkozót, hogy más szemmel gondolja végig a működését.”

Nemcsak tanács, hanem struktúra is kell a fejlődéshez

A mentorálás szerepe az elmúlt években egyre inkább felértékelődött a kisvállalkozások körében. Erre épít a Visa She’s Next program is, amely a pénzügyi támogatást hosszabb távú fejlesztéssel ötvözi. A program keretében a Visa három női vállalkozást, míg az OTP Bank és az MBH Bank további egy-egy nyertest ismer el, fejenként 5 millió forintos pénzügyi támogatással és egyéves személyre szabott mentorálással.

Mit láttok a gyakorlatban: miben változnak azok a vállalkozók, akik részt vesznek egy mentorprogramban, például a Visa She’s Next kezdeményezésben?

„A résztvevők tudatosabbá válnak, jobban rálátnak arra, mi viszi az energiát a cégükből, és mi az, ami valóban értéket teremt” – mondja Tornallyay Éva.

Sőregi Viktória szerint a hatás több szinten is megjelenik: „Jobban rálátnak a működésükre, jelentősen bővült a kapcsolatrendszerük, tudatosabban tervezik a jövőt, egyben több lehetőséget is látnak maguk előtt vállalkozóként.”

Sok vállalkozó még mindig úgy érzi, hogy segítséget kérni gyengeség. Ez mennyire jellemző? Láttok ebben elmozdulást?

„Sokan úgy érzik, hogy segítséget kérni gyengeség, ezért túl sokáig várnak vele. Pedig aki időben von be külső perspektívát, gyorsabban halad és kevesebbet hibázik” – fogalmaz Tornallyay Éva.

Sőregi Viktória szerint ugyanakkor van pozitív elmozdulás is: „Nincs különbség a segítségkérésben - a kutatások alapján inkább abban van, hogy mennyire adják tovább a többi vállalkozónak a megszerzett tudást és a tapasztalatokat, és ebben a női vállalkozók az élen járnak, hogy bátorítsák és támogassák egymást.”

A mentorok tapasztalatai alapján a legtöbb vállalkozás nem erőforráshiány, hanem működési és döntési minták miatt akad el. Sokszor már az is komoly előrelépést jelent, ha ezekre külső rálátás érkezik.

A Visa She’s Next program azoknak a női vállalkozóknak szól, akik ebben szeretnének továbblépni, és nyitottak arra, hogy mentorok segítségével tudatosabban fejlesszék cégüket.

