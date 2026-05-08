Kép az Aldi Sud feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Több mint ezer dolgozójától vált meg egy népszerű magyarországi üzletlánc: kiderült, mi áll a háttérben

2026. május 8. 19:44

Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma. A folyamatos létszámcsökkenés hátterében a cégcsoport globális üzletátalakítási programja áll. Ez az intézkedés egyszerűsíti az áruházi folyamatokat, így kevesebb alkalmazottal is fenntartható a zavartalan működés.

A statisztikai adatok szerint immár tizenharmadik hónapja folyamatosan zsugorodik a kiskereskedelmi lánc magyar leányvállalatának munkavállalói állománya. Míg egy évvel ezelőtt még 5853-an dolgoztak a cégnél, idén februárra ez a mutató 4573-ra esett vissza. Csak januárról februárra 142 fővel csökkent a dolgozói létszám - tudósított a Portfolio.

A jelentős létszámcsökkenés oka az Aldi Süd csoport történetének egyik legkiterjedtebb átalakítása. A hazai boltok mintegy háromnegyedét érinti az új üzletkoncepció, amely egy évek óta készülő globális stratégia szerves része. A belső átrendezés során nem az üzletek alapterülete változik. A vállalat ehelyett az árucsoportok elrendezését, valamint a termékek bolti kihelyezését gondolta újra.

A cég tájékoztatása szerint ez az új elrendezés jóval kevesebb feladatot és egyszerűbb munkafolyamatokat jelent az értékesítésben dolgozók számára. A másfél éven át tartó tesztek is igazolták, hogy az áruházak az új rendszerben alacsonyabb létszámmal is hatékonyan üzemeltethetők. A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy a létszámracionalizálás nem rontja a vásárlói élményt. A kiszolgálás színvonala és a személyes kapcsolat fontossága a jövőben is változatlan marad.

