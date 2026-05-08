Több mint ezer dolgozójától vált meg egy népszerű magyarországi üzletlánc: kiderült, mi áll a háttérben

Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma. A folyamatos létszámcsökkenés hátterében a cégcsoport globális üzletátalakítási programja áll. Ez az intézkedés egyszerűsíti az áruházi folyamatokat, így kevesebb alkalmazottal is fenntartható a zavartalan működés.

A statisztikai adatok szerint immár tizenharmadik hónapja folyamatosan zsugorodik a kiskereskedelmi lánc magyar leányvállalatának munkavállalói állománya. Míg egy évvel ezelőtt még 5853-an dolgoztak a cégnél, idén februárra ez a mutató 4573-ra esett vissza. Csak januárról februárra 142 fővel csökkent a dolgozói létszám - tudósított a Portfolio.

A jelentős létszámcsökkenés oka az Aldi Süd csoport történetének egyik legkiterjedtebb átalakítása. A hazai boltok mintegy háromnegyedét érinti az új üzletkoncepció, amely egy évek óta készülő globális stratégia szerves része. A belső átrendezés során nem az üzletek alapterülete változik. A vállalat ehelyett az árucsoportok elrendezését, valamint a termékek bolti kihelyezését gondolta újra.

A cég tájékoztatása szerint ez az új elrendezés jóval kevesebb feladatot és egyszerűbb munkafolyamatokat jelent az értékesítésben dolgozók számára. A másfél éven át tartó tesztek is igazolták, hogy az áruházak az új rendszerben alacsonyabb létszámmal is hatékonyan üzemeltethetők. A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy a létszámracionalizálás nem rontja a vásárlói élményt. A kiszolgálás színvonala és a személyes kapcsolat fontossága a jövőben is változatlan marad.