Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat. Erre jutott az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének friss országos kutatása, amely azt is megmutatta, hogy a magyarok jelentős része még mindig bizonytalan a befektetések világában, és sokan emiatt maradhatnak le kedvező lehetőségekről.

Az ÖPOSZ idén nyolcadik alkalommal indította el a középiskolások pénzügyi tudatosságát fejlesztő Pénzmesterek versenyt, amelyhez május 11-ig lehet csatlakozni. A vetélkedő összdíjazása közel négymillió forint.

A kutatás szerint a válaszadók leginkább azzal az állítással értettek egyet, hogy a fiatalok túl sokat költenek divatra és szórakozásra, illetve kevésbé tudatosak az idősebb generációknál. Ezekkel együtt is kisebbségben vannak azok, akik kifejezetten negatívan látják a mai fiatalokat. A megkérdezetteknek csupán bő egyharmada gondolja úgy, hogy túlzottan költekezőek, és ennél is kevesebben nevezik őket lustának vagy felelőtlennek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatalok saját korosztályukat jóval szorongóbbnak és aggódóbbnak látják, mint az idősebb generációk.

Pénzügyi tudás terén a legtöbben úgy érzik, van még hová fejlődniük. A válaszadók fele szerint nagyjából eligazodik a pénzügyekben, de további ismeretekre lenne szüksége. Minden negyedik ember tartja magát jól tájékozottnak, míg mindössze 5 százalék érzi magát valódi szakértőnek. A megkérdezettek több mint ötöde viszont kifejezetten tájékozatlannak vallotta magát.

A befektetések megítélése is erősen megosztja a magyarokat. A legtöbben az aranyat tartják a legjobb befektetésnek, de ezt is csak a válaszadók ötöde gondolja így. Hasonló arányban bíznak a magyar ingatlanokban, míg a külföldi lakások, az állampapírok vagy a deviza jóval kevesebb szavazatot kaptak. Magyar részvényeket és bankbetéteket csak kevesen említettek.

Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke szerint ez is azt mutatja, hogy sokaknak hiányosak a pénzügyi ismereteik. Példaként említette, hogy a nyugdíjpénztárak tavaly is infláció feletti hozamot értek el, ráadásul a tagok továbbra is kihasználhatták a 20 százalékos szja-visszatérítést, ennek ellenére ez a megtakarítási forma nem szerepelt a legnépszerűbb befektetések között.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a magyarok pénzügyi döntéseiknél elsősorban a családjuk véleményére hallgatnak. A válaszadók harmada leginkább a rokonoktól kapott tanácsokra támaszkodik. Független pénzügyi tanácsadókra, internetes forrásokra vagy banki szakemberekre jóval kevesebben hagyatkoznak. A mesterséges intelligenciát a megkérdezettek valamivel több mint tizede használja pénzügyi kérdésekben, míg influenszerekre és médiaszereplőkre csak nagyon kevesen hallgatnak.

Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára szerint ezért is fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak pénzügyi ismeretekkel. Úgy fogalmazott, az öngondoskodást nem lehet elég korán elkezdeni, mert így válhat a tudatos pénzügyi tervezés a mindennapok részévé.