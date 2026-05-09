Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/19. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a 20. heti sorsoláson 620 millió forintért izgulhatnak majd a szerencsevadászok az Ötöslottón.

Ötöslottó 19. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 24; 26; 27; 90.

További nyeremények az ötösön:

4 találat: egyenként 2 037 635 Ft

3 találat: egyenként 20 555 Ft

2 találat: egyenként 2 790 Ft

Jokerszám: 492894

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 20. héten így 190 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon

