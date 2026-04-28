2026. április 28. kedd Valéria
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. február 13.Az 1901 óta mûködõ Richter Gedeon Nyrt. magyarországi központú, innovációra épülõ, specializált multinacionális gyógyszercég reklámtáblája a fõváros V. kerületében, a József Attila utca egyik felújít
Vállalkozás

Most érkezett! A Richter is eleget tesz Magyar Péter kérésének: elhalasztják az osztalékfizetést

Pénzcentrum
2026. április 28. 14:26

Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival. A Mol szintén konstruktív tárgyalásokat folytatott az új kormánnyal az üzemanyag-ellátás biztonságáról és a beszerzési források diverzifikálásáról. Eközben a közel-keleti olajválság komoly kihívások elé állítja a világgazdaságot - írta meg a Telex.

A Richter hajlandó elhalasztani a Matthias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó osztalék kifizetését az egyetemi autonómiáról szóló uniós viták rendezéséig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója elmondta: a vállalat keresi a jogszerű és piackonform megoldást az osztalékfizetés szüneteltetésére. A tehetséggondozó intézmény felé irányuló kifizetéseket addig tartanák vissza, amíg érdemi eredmény nem születik a magyar állam és az Európai Unió közötti tárgyalásokon. Ezzel a lépéssel a gyógyszergyártó az új kormányt kívánja segíteni. A vezérigazgató hozzátette, hogy már felvették a kapcsolatot a leendő kabinet tagjaival. A várható pénzügyminisztert, Kármán Andrást pedig a posztra valaha volt legkompetensebb szakembernek nevezte.

A hazai tőzsde másik meghatározó szereplője, a Mol részéről Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató számolt be a Magyar Péterrel folytatott egyeztetésekről. A tárgyalásokat konstruktívnak és részletekbe menőnek minősítette. A megbeszélések fókuszában a megmaradó hatósági üzemanyagár és a stabil ellátás állt.

A találkozón szóba került az a mintegy 25 milliárd forintos osztalék is, amely az MCC-t illetné meg a korábbi kormánytól 2020-ban kapott Mol-részvénypakett után. Magyar Péter ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ismertette a kormány terveit a vállalatvezetéssel. A Mol pedig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni az ügyben.

A hazai ellátásbiztonságot jelenleg a közel-keleti konfliktus okozta olajválság fenyegeti a leginkább. Bacsa György rávilágított, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadások miatt hatalmas mennyiségű kőolaj és dízel esik ki a globális forgalomból. Ez a folyamat drasztikus költségnövekedést eredményezett. A kialakult helyzet a teljes nyersanyagpiacra kihat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A globális gazdaságot pedig a stagfláció, vagy elhúzódó válság esetén a recesszió irányába sodorhatja. Éppen ezért teljes az egyetértés a Mol és az új kabinet között: a hazai ellátásbiztonság és az árak stabilitása érdekében a beszerzési források és útvonalak diverzifikációja nem pusztán gazdasági érdek, hanem elkerülhetetlen szükségszerűség.

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #európai unió #mol #gazdaság #tőzsde #osztalék #richter #világgazdaság #üzemanyagár #kőolaj #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:26
15:14
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
2
4 napja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
3
3 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
2 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 13:02
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Agrárszektor  |  2026. április 28. 15:33
Gőzerővel terjed a súlyos kór: itt már a sertéstelepeket is letarolta a vírus