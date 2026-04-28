Most érkezett! A Richter is eleget tesz Magyar Péter kérésének: elhalasztják az osztalékfizetést

Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival. A Mol szintén konstruktív tárgyalásokat folytatott az új kormánnyal az üzemanyag-ellátás biztonságáról és a beszerzési források diverzifikálásáról. Eközben a közel-keleti olajválság komoly kihívások elé állítja a világgazdaságot - írta meg a Telex.

A Richter hajlandó elhalasztani a Matthias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó osztalék kifizetését az egyetemi autonómiáról szóló uniós viták rendezéséig.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója elmondta: a vállalat keresi a jogszerű és piackonform megoldást az osztalékfizetés szüneteltetésére. A tehetséggondozó intézmény felé irányuló kifizetéseket addig tartanák vissza, amíg érdemi eredmény nem születik a magyar állam és az Európai Unió közötti tárgyalásokon. Ezzel a lépéssel a gyógyszergyártó az új kormányt kívánja segíteni. A vezérigazgató hozzátette, hogy már felvették a kapcsolatot a leendő kabinet tagjaival. A várható pénzügyminisztert, Kármán Andrást pedig a posztra valaha volt legkompetensebb szakembernek nevezte.

A hazai tőzsde másik meghatározó szereplője, a Mol részéről Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató számolt be a Magyar Péterrel folytatott egyeztetésekről. A tárgyalásokat konstruktívnak és részletekbe menőnek minősítette. A megbeszélések fókuszában a megmaradó hatósági üzemanyagár és a stabil ellátás állt.

A találkozón szóba került az a mintegy 25 milliárd forintos osztalék is, amely az MCC-t illetné meg a korábbi kormánytól 2020-ban kapott Mol-részvénypakett után. Magyar Péter ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ismertette a kormány terveit a vállalatvezetéssel. A Mol pedig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni az ügyben.

A hazai ellátásbiztonságot jelenleg a közel-keleti konfliktus okozta olajválság fenyegeti a leginkább. Bacsa György rávilágított, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadások miatt hatalmas mennyiségű kőolaj és dízel esik ki a globális forgalomból. Ez a folyamat drasztikus költségnövekedést eredményezett. A kialakult helyzet a teljes nyersanyagpiacra kihat.

A globális gazdaságot pedig a stagfláció, vagy elhúzódó válság esetén a recesszió irányába sodorhatja. Éppen ezért teljes az egyetértés a Mol és az új kabinet között: a hazai ellátásbiztonság és az árak stabilitása érdekében a beszerzési források és útvonalak diverzifikációja nem pusztán gazdasági érdek, hanem elkerülhetetlen szükségszerűség.

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA