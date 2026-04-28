Varga Mihály hangsúlyozta: a márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak.
Most érkezett! A Richter is eleget tesz Magyar Péter kérésének: elhalasztják az osztalékfizetést
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival. A Mol szintén konstruktív tárgyalásokat folytatott az új kormánnyal az üzemanyag-ellátás biztonságáról és a beszerzési források diverzifikálásáról. Eközben a közel-keleti olajválság komoly kihívások elé állítja a világgazdaságot - írta meg a Telex.
A Richter hajlandó elhalasztani a Matthias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó osztalék kifizetését az egyetemi autonómiáról szóló uniós viták rendezéséig.
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója elmondta: a vállalat keresi a jogszerű és piackonform megoldást az osztalékfizetés szüneteltetésére. A tehetséggondozó intézmény felé irányuló kifizetéseket addig tartanák vissza, amíg érdemi eredmény nem születik a magyar állam és az Európai Unió közötti tárgyalásokon. Ezzel a lépéssel a gyógyszergyártó az új kormányt kívánja segíteni. A vezérigazgató hozzátette, hogy már felvették a kapcsolatot a leendő kabinet tagjaival. A várható pénzügyminisztert, Kármán Andrást pedig a posztra valaha volt legkompetensebb szakembernek nevezte.
A hazai tőzsde másik meghatározó szereplője, a Mol részéről Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató számolt be a Magyar Péterrel folytatott egyeztetésekről. A tárgyalásokat konstruktívnak és részletekbe menőnek minősítette. A megbeszélések fókuszában a megmaradó hatósági üzemanyagár és a stabil ellátás állt.
A találkozón szóba került az a mintegy 25 milliárd forintos osztalék is, amely az MCC-t illetné meg a korábbi kormánytól 2020-ban kapott Mol-részvénypakett után. Magyar Péter ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ismertette a kormány terveit a vállalatvezetéssel. A Mol pedig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni az ügyben.
A hazai ellátásbiztonságot jelenleg a közel-keleti konfliktus okozta olajválság fenyegeti a leginkább. Bacsa György rávilágított, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadások miatt hatalmas mennyiségű kőolaj és dízel esik ki a globális forgalomból. Ez a folyamat drasztikus költségnövekedést eredményezett. A kialakult helyzet a teljes nyersanyagpiacra kihat.
A globális gazdaságot pedig a stagfláció, vagy elhúzódó válság esetén a recesszió irányába sodorhatja. Éppen ezért teljes az egyetértés a Mol és az új kabinet között: a hazai ellátásbiztonság és az árak stabilitása érdekében a beszerzési források és útvonalak diverzifikációja nem pusztán gazdasági érdek, hanem elkerülhetetlen szükségszerűség.
címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket.
