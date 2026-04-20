Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban

A tavasz beköszöntével sokan döntenek úgy, hogy szakemberre bízzák a kert gondozását, ám ennek ára 2026-ban már korántsem elhanyagolható. A kertészeti szolgáltatások díjai jelentősen emelkedtek az elmúlt években, így egy-egy egyszerűbb feladat is komoly kiadást jelenthet. Az árakat számos tényező befolyásolja, többek között a kert mérete, a munka típusa és összetettsége, valamint a földrajzi elhelyezkedés is. A rendszeres kertgondozás havi költsége akár több tízezer forintra is rúghat, de az egyedi munkák esetében is széles skálán mozognak az árak. A speciális feladatok, például az öntözőrendszer kiépítése vagy a növénytelepítés, különösen magas költségekkel járhatnak. Alábbi cikkünkben azt jártuk körül, hogy 2026-ban a piacon pontosan milyen költségekkel kell számolnunk, ha igénybe vennénk a kertészek munkáját, és mi befolyásolja leginkább az árakat.

A tavasz és a jó idő beköszöntével egyúttal a kerti munkák szezonja is elérkezett: indul a fűnyírás, a gazolás, a metszés, a gyepgondozás. Sokan vannak azonban, akik nem szeretnék vagy nincs módjuk arra, hogy maguk végezzék el a kert körüli feladatokat, így inkább kiszervezik azt.

Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogy a kertészeti szolgáltatások díjai az elmúlt években jelentősen emelkedtek, és egy egyszerűbb munka is komoly tételt jelenthet a kiadásokban. Először is nézzük meg, hogy mi befolyásolja elsősorban az árakat.

A kert mérete és a munka jellege is meghatározó

A kertészeti munkadíjak meglehetősen széles skálán mozognak, az árakat számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb szempont az ingatlan és a kert mérete. Nyilván nem meglepő, hogy a nagyobb területek (parkok, nagy kertek) rendbetétele és gondozása magasabb költségekkel is jár: ilyenkor a szakember által ráfordított idő és erőforrás is több, valamint lehetséges, hogy szükség van speciálisabb eszközökre is.

A munka típusa és összetettsége is legalább ilyen meghatározó: a legegyszerűbb feladatok, mint a fűnyírás vagy metszés, általában alacsonyabb óradíjjal vagy fix árral működik, míg a komplexebb, szakértelmet igénylő munkák, például egy kerti tó vagy öntözőrendszer kiépítése, speciális növények telepítése jellemzően jóval magasabb költségekkel jár.

A földrajzi elhelyezkedés is befolyásolhatja az árakat, és az egyes régiók között nagyon eltérőek lehetnek a kertészek munkadíjai. A nagyvárosokban, megyeszékhelyeken általában magasabb költségekkel kell számolni, melynek oka részben a magasabb megélhetési költség, részben pedig a nagyobb kereslet, mint a kisebb, vidéki településeken.

Mindezeken túl a szakember tapasztalata, végzettsége is meghatározó, hiszen egy ismertebb, referenciákkal rendelkező szakember magasabb díjat kérhet a munkájáért, de fontos befolyásoló tényező még a kertész leterheltsége, a szükséges eszközök és munkaerő, az aktuális kertészeti trendek, a kertészeti munka időpontja és a munkavégzés gyakorisága is nagyban meghatározhatja a költségeket.

Ilyen költségekkel kell számolnunk 2026-ban

2026-ban a kertészek óradíja Magyarországon általában 2700 és 9000 forint között alakul. A rendszeres kertgondozás gyakran átalánydíj alapján történik, a havi összeg – amely jellemzően fűnyírást, sövényvágást és öntözést is tartalmaz – körülbelül 18 000 és 60 000 forint között mozog, de természetesen nagyban függ a kert méretétől és állapotától. A rendszeres megbízások hosszú távon mindkét fél számára előnyösek lehetnek.

A kézi gyomlálás óradíja 3800 és 6800 forint között alakul, a sövénynyírás szintén óradíjas, ennek ára 3000 és 9000 forint közötti. A metszési munkák díjazása függ a növény méretétől és típusától, a kisebb gyümölcsfák és cserjék metszése jellemzően óradíjas, 3500 és 7500 forint közötti, míg a nagyobb fák esetében darabonként 5000–8000 forintos árral lehet számolni.

Sok munka esetében nem óradíjas az elszámolás, hanem négyzetméter alapú, ilyen a vegyszeres gyomirtás, amely négyzetméterenként átlagosan 35–100 forintba kerül, a fűnyírás, melynek átlagára 45–65 forint négyzetméterenként, vagy a gyepszőnyegezés is, melyért már jóval magasabb összeget kérnek: az egyik szolgáltatónál az átlagár 4500–6300 forint körül várható négyzetméterenként.

A növényültetés árát jellemzően darabonként határozzák meg. Az egyik szolgáltatónál a fák esetében az ültetés 19 000 forintnál kezdődik, a cserjéknél 1500 forinttól, a lágyszárú növényeknél pedig 500 forinttól.

A kertészeti alapanyagok ára is jelentős szórást mutat: a gyeptrágya kilogrammonként átlagosan 3000 forintba kerül, a fűmag átlagára pedig 2500–4200 forint. A különböző növényvédő szerek – például gombaölők, rovarölők vagy gyomirtók – literenként néhány száz forinttól több ezer forintig terjedhetnek, emellett pedig az olyan kiegészítők, mint a vakondháló vagy a mulcsozáshoz használt fakéreg is befolyásolják az összköltséget.

A kertész munkadíjak alakulását tehát számos tényező befolyásolja, nincs egységes árszabás. Az egyes szolgáltatások igénybevétele előtt ajánlatos tervezni, tájékozódni és több ajánlatot összehasonlítani, esetleg referenciákat is kérni. Fontos lehet azt is szem előtt tartani, hogy egy tapasztalt, jó szakember, és az általa végzett minőségi munka mindig kifizetődő, és nem érdemes spórolni, ha ennek eredménye egy kókler munka. Ugyanakkor a piaci trendek alapján a szolgáltatások iránti kereslet tovább növekedhet, ez pedig várhatóan az árak emelkedéséhez vezethet majd, vagyis jó számolni azzal is, ha szép, gondozott kertet szeretnénk, amihez egy szakember szolgáltatásait is igénybe vennénk, akkor a jövőben is jó mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni.