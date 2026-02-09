Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést

A Cápák között legfrissebb adásában ezúttal is izgalmas vállalkozások érkeztek a Cápák elé. Az életmentést motorozással ötvöző X-AID Bikers több Cápa tetszését is elnyerte, míg egy magyar fejlesztésű e-bike és egy fiatal diák AI-alkalmazása támogatás nélkül maradt. A street food vonalon induló Tölcsibe is meggyőzött egy Cápát, igaz, komoly tulajdonrészért cserébe valósult meg az üzlet.

A Cápák között eheti adásában ismét Wáberer György, Tóth Ildikó, Varga Sándor, Moldován András és Csillag Péter várta a stúdióban a vállalkozókat (az előző részek befektetéseiről itt olvashatsz bővebben: 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész).

Dalia Dávid és Bognár Péter, két, hosszú éve már az egészségügyben dolgozó vállalkozó lépett elsőként a Cápák elé, akiknek a motorozás az egyik szenvedélyük, X-AID Bikers nevű vállalkozásuk így nem meglepő módon az életmentést és a motorozást próbálja meg ötvözni. Pitchüket egy meglehetősen különleges és ijesztő attrakcióval kezdték: egy motorbaleset utáni elsősegélynyújtást mutattak be, mivel cégükkel a motorbalesetek sérültjeinek szeretnének segíteni abban, hogy az ellátásuk jobbá válhasson. Mint elmondták, oktatásokat szerveznek laikusok számára, és azért jöttek a Cápákhoz, mert szeretnék fejleszteni a vállalkozásukat. Mindezért 6 millió forintot kértek cégük 20 százalékáért cserébe. Moldován András nagyon hamar kiszállt, mint mondta, ez egy olyan karitatív feladat, ami a valóságban nem üzlet. Hozzátette, hogy bár ez egy nagyon jó ügy, de szerinte osztalékkifizetés sosem fog bekövetkezni.

Osztalék Az osztalék a vállalkozás adózott eredményének azon része, amelyet a tulajdonosok vagy részvényesek számára kifizetnek, jellemzően tulajdoni hányaduk arányában. Kifizetéséről a vállalkozás legfőbb döntéshozó szerve határoz, és mértéke függ a cég pénzügyi helyzetétől, valamint jövőbeni terveitől.

Mindezzel meggyőzte Tóth Ildikót is, így ő is kiszállt, közben viszont Wáberer György ajánlatot tett, és megadta azt, amit Dávid és Péter kért. Csillag Péter és Varga Sándor is kiszálltak, viszont utóbbi – Wáberer György kérésére – felajánlotta, hogy ingyen segít a vállalkozás online hirdetésében. A vállalkozók végül mindkét ajánlatot elfogadták.

Fodor Ádám és Szekeres Botond Puli Bikes nevű vállalkozásukkal, és egy saját fejlesztésű e-bike-kal érkeztek a Cápák elé. Az volt a céljuk, hogy egy elegáns, nagy teljesítményű, de versenyképes árú elektromos biciklit hozzanak létre. Pitchükben elmondták, hogy eddig öt kerékpárt értékesítettek, melynek ára 699 ezer forint, és fő céljuk a gyorsabb skálázás, valamint a piacra lépés lenne, amihez 15 millió forintot kértek a Cápáktól 15 százalék üzletrészért cserébe.

Skálázás A skálázás egy vállalkozás növekedési folyamata, amelynek során a működés bővítése nem jár arányos költségnövekedéssel. Célja, hogy a cég nagyobb bevételt és piaci jelenlétet érjen el a hatékonyság megőrzése vagy javítása mellett.

Wáberer György, e-bike felhasználóként több tulajdonságában is kritizálta a fiúk biciklijét, Moldován András pedig – kereskedőként és bérbeadóként – egyetértett vele, valamint mindketten hangsúlyozták, hogy a bicikli túl drága. A többi Cápa is szkeptikusan hallgatta a pitchet, Varga Sándor, Wáberer György és Moldován András és Csillag Péter sorba ki is szálltak, viszont Tóth Ildikó szerette volna, ha meggyőzik a fiúk. Végül ő is kiszállt, így a fiatal vállalkozók befektetés nélkül távoztak a stúdióból.

Nyeső Pál Edvárd az érettségire készülés mellett építi vállalkozását. A Style nevű, általa fejlesztett, AI alapú applikációval érkezett a Cápák elé, ami meggyorsítja a reggeli készülődést, és segít a fiataloknak jobban kinézni. Mint mondta, már a piacon vannak, most állnak a skálázás előtt, és ehhez keresnek befektetőt. Későbbiekben pedig szeretnék kiépíteni a B2B lábat is partneri együttműködések formájában.

B2B (business-to-business) A B2B olyan üzleti modellt jelöl, amelyben egy vállalkozás nem végfelhasználóknak, hanem más cégeknek értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat. Jellemzően hosszabb döntési folyamat, nagyobb volumenű ügyletek és tartós üzleti kapcsolatok kísérik.

Edvárd elmondta, hogy céljaik eléréséhez tőkére és mentoringra van szükségük, így 5 millió forintot kért a Cápáktól 20 százalék tulajdonrészért cserébe. Moldován András, Tóth Ildikó és Wáberer György – bár semmi rosszat nem mondtak a vállalkozásról – kiszálltak, mert nem látták benne a helyüket. Varga Sándor és Csillag Péter bár dicsérték Edvárdot, végül kiszálltak, így a fiatal nem kapott befektetést, abban viszont minden Cápa egyetértett, hogy egyszer sikeres vállalkozó fog válni belőle.

Hutás László egy különleges street fooddal, a Tölcsibével érkezett a Cápákhoz, mely egy sós gofriba töltött csirkés-salátás étel. László szeretne Budapest belvárosában nyitni egy új éttermet, melyhez a Cápák segítségét kérte, ajánlata pedig a következő volt: 40 millió forintért 20 százalékos tulajdonrészt kínált fel. A Cápák meg is kóstolták a terméket, ami mindannyiuknak nagyon ízlett, ugyanakkor kiderült, hogy a vállalkozás nem hozza az utóbbi időben azokat a számokat, mivel László elégedett lenne, sőt, a három étterméből kettőt be is kellett zárni. Elhangzott továbbá az is, hogy a jelenlegi étterem nagyjából annyit visz el, amennyit hoz, és hogy Lászlónak az elmúlt másfél évben eszébe jutott már, hogy abbahagyja az üzletet, valamint hogy bár a családja támogatja, őket sem tudja eltartani jelenleg. Négy Cápa gyorsan elúszott: Wáberer György, Moldován András, Csillag Péter és Varga Sándor kiszálltak, viszont Tóth Ildikó néhány kérdés után tett ajánlatot, megadta a kért 40 millió forintot, de 40 százalékot kért cserébe. László erre kicsit elgondolkozott, de végül elfogadta az ajánlatot.

Az e-bike piaca

Ezúttal is igyekszünk egy mélyebb piaci kitekintést adni az egyik bemutatott projekt kapcsán. Most a Puli Bikes vállalkozást, és az e-bike piacát választottunk, ebben fogunk egy kicsit jobban elmerülni.

Az elektromos kerékpárok iránti kereslet az elmúlt években széles körben nőtt Európában. Az európai e-bike piac értéke 2024-ben 17,5 milliárd dollár volt, és becslések szerint 2025 és 2034 között évente átlagosan 3,8%-kal nő majd. A piac növekedését a környezettudatosság erősödése, a fenntartható közlekedést támogató állami ösztönzők, az e-bike technológiájának fejlődése, valamint az elektromos kerékpárok egyre népszerűbbé válása egyaránt hajtja. Olyan országok, mint Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország vezetik ezt a növekedést, amit a fejlett kerékpáros infrastruktúra és a támogató kormányzati politikák is erősítenek.

Az e‑bike‑ok a dugókkal, parkolási nehézségekkel és környezetszennyezéssel küzdő nagyvárosokban reális alternatívát kínálnak az autóhasználattal szemben, így bővülő fogyasztói réteget érnek el, ugyanakkor a növekedés nem egyenletes és nem is problémamentes: a lefedettséget és elterjedtséget lassító tényezők, mint az infrastruktúra hiányosságai vagy a magas belépési ár, már a korai években is komoly kihívást jelentenek a gyártóknak és startupoknak egyaránt. Emellett a technológiai fejlődés gyors üteme azt is jelenti, hogy egy termék viszonylag rövid életcikluson belül elavult lehet, ami különösen a prémium szegmensben értékesített modellek esetén lehet problémás.

Nehézséget jelent még az új belépők számára a hatalmas verseny is, hiszen Európában az e‑bike piac meglehetősen telített és sokszereplős. A hagyományos kerékpárgyártók és a nagy múltú márkák dominálnak a középkategóriában és a felső szegmensben, míg az olcsóbb szegmensben kínai gyártók és importőrök képviselik vannak elsősorban jelen. A fogyasztók számára elérhető opciók tehát nagyon széles skálán mozognak. Ebben a környezetben a Puli Bikes 699 ezer forintos árkategóriája nem biztos, hogy legmegfelelőbb, hiszen a piacon léteznek ennél sokkal olcsóbb alternatívák, valamint erős brandek is, amelyek már kiépítették a bizalmat a vásárlóikban.

A trendek alapján az is látszik, hogy a technológiai innovációk egyre fontosabbá válnak. Az ebben az irányába mutató fejlesztések nem csupán extra szolgáltatásokat kínálnak, hanem versenyelőnyt is jelentenek a telített piacon. A technológiai integráció egy olyan differenciáló tényező is lehet, amely elmozdíthatja a vásárlói döntést a prémium ár felé, de ehhez jelentős fejlesztési beruházás szükséges, ami nem kis terhet ró egy induló vállalkozásra.

Összességében egy startupnak érdemes pontosan meghatároznia, hogy melyik piaci rést célozza meg, és milyen üzleti modellel kíván versenyezni. A Puli Bikes példája azt mutatja, hogy a prémium kategóriás e‑bike akkor lehet sikeres a piacon, ha a termék árát és minőségét megfelelően összehangolják, egyértelműen meghatározzák a célcsoportot, és hosszú távra kidolgozott növekedési stratégiát alkalmaznak.